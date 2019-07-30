كيف كسبت شيفروليه الرهان على سيارتها C8 كورفيت؟

وضعت الشركة الأمريكية العملاقة مجموعة من التقنيات الحديثة في السيارة الجديدة، والتي من المتوقع أن تجعلها واحدة من أهم الموديلات الرياضية الخارقة في الأسواق العالمية
راهنت شركة شيفروليه الأمريكية على تقنيات عديدة فنيا وشكليا في سيارتها الخارقة C8 كورفيت، والتي عرضت في العديد من المحافل الدولية، وهو ما خضع لآراء الخبراء المختلفين في الأسواق العالمية، والذين رأوا أن السيارة تحقق رؤية الشركة الأمريكية المنتجة لها في المستقبل.
وقدمت الشركة الأمريكية العديد من التقنيات الجديدة في السيارة C8 كورفيت، والتي تنتمي إلى طراز الموديلات الرياضية في الأسواق العالمية، خاصة أن السيارة تمثل أيضًا الرؤية المستقبلية لشركة شيفروليه في الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كراز المعنية بالسيارات، عددا من أهم المميزات التي تتمتع بها شيفروليه C8 كورفيت سواء على المستوى الفني أو الشكل الخارجي للسيارة.
رؤية مستقبلية
من خلال نقل شركة جنرال موتورز الأمريكية للمحرك إلى الخلف، فإنهم يخاطرون بإزعاج السائقين التقليديين لسيارة شيفروليه كورفيت، وذلك
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كراز المعنية بالسيارات، عددا من أهم المميزات التي تتمتع بها شيفروليه C8 كورفيت سواء على المستوى الفني أو الشكل الخارجي للسيارة.
رؤية مستقبلية
من خلال نقل شركة جنرال موتورز الأمريكية للمحرك إلى الخلف، فإنهم يخاطرون بإزعاج السائقين التقليديين لسيارة شيفروليه كورفيت، وذلك على الرغم من أن الفكرة تعود في الأصل إلى أحد موديلات السيارة الأمريكية الشهيرة.
وعلى الرغم من تلك الرؤية الجديدة، التي تمثل إعادة إحياء للأفكار القديمة، فإن نقل المحرك إلى الخلف يعد واحدا من أهم الأمور التي يمكن أن تراهن عليها الشركة الأمريكية في سيارتها الرياضية.
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الشكل الخارجي
على الرغم من التطويرات الضخمة التي أضافتها الشركة الأمريكية من حيث الشكل الخارجي، وهو الأمر الذي كان من المتوقع أن ينقل الموديل الجديد للسيارة إلى مستوى آخر، فإنها احتفظت بالروح المميزة لتصميمات شيفروليه كورفيت، وهو الأمر الذي يشير إلى أن الشركة الأمريكية ترغب في التطوير والتغيير على مستوى الشكل الخارجي، وفي نفس الوقت الاحتفاظ بروح التصميم الذي كانت عليه السيارة الرياضية منذ زمن طويل.
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الصالون الداخلي
لا شك أن الصالون الداخلي واحد من أهم الأمور التي يمكن الرهان عليها من قبل الشركات العالمية المصنعة للسيارات من أجل التماشي مع الأداء الرياضي، خاصة أن الفئة المحبة للسيارات الرياضية تميل لهذا الأمر.
ويعد اللون الأزرق هو أحد أهم العوامل التي راهنت عليها الشركة الأمريكية في صناعة تلك السيارة، وخاصة أنها بدت مهتمة بجذب العديد من الفئات الشابة المحبة للموديلات الرياضية في الأسواق العالمية.
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مساحات التخزين
تقدم شركة شيفروليه شكلا جديدا لمساحات التخزين في السيارة، وهو الأمر الذي يتناسب مع التغيير والتطوير الذي تسعى الشركة الأمريكية لإضافته في سيارة كورفيت من الحين للآخر، وهو الأمر الذي يمكن اعتباره واحدا من أهم المميزات التي راهنت عليها الشركة الأمريكية في السيارة، والتي من المتوقع أن تكون من أهم عوامل الجذب في كورفيت C8 الجديدة، والتي تمثل رؤية المستقبل للشركة الأمريكية التي تمتلك تاريخا طويلا في الأسواق العالمية.
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سعر السيارة
على الرغم من الإمكانيات الفنية التي تتمتع بها السيارة، إلا أن السعر الإجمالي لكورفيت C8 يعد من أهم المميزات التي راهنت عليها الشركة الأمريكية في الأسواق العالمية، وخاصة أن سعر السيارة يمكن أن يكون مناسبًا للغاية مقارنة بالعديد من الموديلات التي تنتمي لنفس الطراز.
وتعرض السيارة في الأسواق العالمية بسعر 60 ألف دولار، وهو سعر يقل عن مجموعة من الموديلات الرياضية التي تنتمي لنفس الطراز الرياضي.