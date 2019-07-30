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كيف كسبت شيفروليه الرهان على سيارتها C8 كورفيت؟

وضعت الشركة الأمريكية العملاقة مجموعة من التقنيات الحديثة في السيارة الجديدة، والتي من المتوقع أن تجعلها واحدة من أهم الموديلات الرياضية الخارقة في الأسواق العالمية
تحرير:محمود نبيل ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
كورفيت C8
كورفيت C8
راهنت شركة شيفروليه الأمريكية على تقنيات عديدة فنيا وشكليا في سيارتها الخارقة C8 كورفيت، والتي عرضت في العديد من المحافل الدولية، وهو ما خضع لآراء الخبراء المختلفين في الأسواق العالمية، والذين رأوا أن السيارة تحقق رؤية الشركة الأمريكية المنتجة لها في المستقبل. وقدمت الشركة الأمريكية العديد من التقنيات الجديدة في السيارة C8 كورفيت، والتي تنتمي إلى طراز الموديلات الرياضية في الأسواق العالمية، خاصة أن السيارة تمثل أيضًا الرؤية المستقبلية لشركة شيفروليه في الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كراز المعنية بالسيارات، عددا من أهم المميزات التي تتمتع بها شيفروليه C8 كورفيت سواء على المستوى الفني أو الشكل الخارجي للسيارة. رؤية مستقبلية من خلال نقل شركة جنرال موتورز الأمريكية للمحرك إلى الخلف، فإنهم يخاطرون بإزعاج السائقين التقليديين لسيارة شيفروليه كورفيت، وذلك
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كرسي-الاطفال-في-السيارة (1)

5 أمور عليك القيام لتأمين طفلك في السيارة

يحتاج اصطحاب الأطفال في السيارة للعديد من التدابير الوقائية قبل بدء السير، وذلك لتأمين السيارة من أي تصرفات غير محسوبة أو عبث من قبل الأطفال غير المدركين لخطورة القطع التي يحاولون التدخل فيها. وخلال السنوات القليلة الماضية، استطاعت العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات تصنيع عدد من التقنيات الجيدة على مستوى تأمين السيارة من الأطفال، أو حتى الحفاظ عليهم من أي اهتزازات أثناء القيادة، وهو الأمر الذي يجب مراعاته بشكل رئيسي خلال السير والتوقف المتكرر.
Audi-P18-E-Tron.

أجمل المفاهيم الاختبارية للسيارات في العالم

تعد العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات للمستقبل عبر مجموعة من الموديلات الجديدة التي تبدأ بكونها مفهوما اختباريا فقط، وهو الأمر الذي قد يتحول إلى سيارة منتجة بشكل فعلي، أو تظل مجرد مفهوم اختباري دون أن يتحول إلى خطوط التصنيع. ولا شك أن السيارات الاختبارية باتت أيضًا مجالا للتنافس بين الشركات العالمية، خاصة أنها تحدد مدى نجاحها في الوصول إلى تقنيات عالية الجودة على المستوى الفني في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى إظهار قدراتها فيما يتعلق بالشكل الخارجي للسيارات.
تويوتا كامري 1

لعشاق المتانة.. السيارات اليابانية الأفضل في 2019

تراهن دوما الشركات اليابانية المصنعة للسيارات على الموديلات ذات الكفاءة العالية من الناحية الفنية، وهو الأمر الذي بات بمنزلة سمعة تتمتع بها السيارات اليابانية في الأسواق العالمية، خاصة أنها تتمتع بتاريخ طويل من الكفاءة الفنية والمتانة. وفي السنوات القليلة الماضية، أضافت العديد من الشركات اليابانية اللمسة التقنية رفيعة المستوى، والتي تتمتع بتكنولوجيا عالية للغاية، وهو الأمر الذي زاد من أسهم الموديلات اليابانية في الأسواق العالمية على مدى السنوات القليلة الماضية بشكل واضح.
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