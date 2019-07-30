كيف كسبت شيفروليه الرهان على سيارتها C8 كورفيت؟

وضعت الشركة الأمريكية العملاقة مجموعة من التقنيات الحديثة في السيارة الجديدة، والتي من المتوقع أن تجعلها واحدة من أهم الموديلات الرياضية الخارقة في الأسواق العالمية

تحرير:محمود نبيل ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

كورفيت C8

راهنت شركة شيفروليه الأمريكية على تقنيات عديدة فنيا وشكليا في سيارتها الخارقة C8 كورفيت، والتي عرضت في العديد من المحافل الدولية، وهو ما خضع لآراء الخبراء المختلفين في الأسواق العالمية، والذين رأوا أن السيارة تحقق رؤية الشركة الأمريكية المنتجة لها في المستقبل. وقدمت الشركة الأمريكية العديد من التقنيات الجديدة في السيارة C8 كورفيت، والتي تنتمي إلى طراز الموديلات الرياضية في الأسواق العالمية، خاصة أن السيارة تمثل أيضًا الرؤية المستقبلية لشركة شيفروليه في الأسواق العالمية.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كراز المعنية بالسيارات، عددا من أهم المميزات التي تتمتع بها شيفروليه C8 كورفيت سواء على المستوى الفني أو الشكل الخارجي للسيارة. رؤية مستقبلية من خلال نقل شركة جنرال موتورز الأمريكية للمحرك إلى الخلف، فإنهم يخاطرون بإزعاج السائقين التقليديين لسيارة شيفروليه كورفيت، وذلك