محمود العسيلي يعلن خطبته على هذه الفتاة

تحرير:التحرير ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

محمود العسيلي

أعلن الفنان محمود العسيلي، خطبته على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، ونشر صورة لخاتم الخطوبة على حسابه الخاص بموقع «إنستجرام»، لتنهال التهاني عليه. ويأتي هذا الإعلان بعد هجوم واسع تعرض له الفترة الماضية، بعد نشر عدد من الصور مع الفتاة نفسها، وسألته إحدى المتابعات عن طبيعة علاقته بها، لكنه قام بإحراجها ورد عليها بطريقة عنيفة. فى الوقت نفسه نشرت أمنية عبد المنعم، مجموعة من الصور عبر حسابها على «إنستجرام» من مراسم الاحتفال بخطبتها على محمود العسيلي.

يذكر أن محمود العسيلي تزوج قبل تلك الخطبة، مرتين، الأولى في 2008، وأنجب ابنه الوحيد (على)، قبل أن ينفصل عنها فى هدوء، وتزوج بعد ذلك مرة ثانية من نادين الملا فى 2015، وتضمن كليب أغنية «فرحة» لقطات من حفل زفافه الحقيقية، لكنه أعلن طلاقه منها فى مارس الماضى. View this post on Instagram