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محمود العسيلي يعلن خطبته على هذه الفتاة

تحرير:التحرير ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
محمود العسيلي
محمود العسيلي
أعلن الفنان محمود العسيلي، خطبته على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، ونشر صورة لخاتم الخطوبة على حسابه الخاص بموقع «إنستجرام»، لتنهال التهاني عليه. ويأتي هذا الإعلان بعد هجوم واسع تعرض له الفترة الماضية، بعد نشر عدد من الصور مع الفتاة نفسها، وسألته إحدى المتابعات عن طبيعة علاقته بها، لكنه قام بإحراجها ورد عليها بطريقة عنيفة. فى الوقت نفسه نشرت أمنية عبد المنعم، مجموعة من الصور عبر حسابها على «إنستجرام» من مراسم الاحتفال بخطبتها على محمود العسيلي.
يذكر أن محمود العسيلي تزوج قبل تلك الخطبة، مرتين، الأولى في 2008، وأنجب ابنه الوحيد (على)، قبل أن ينفصل عنها فى هدوء، وتزوج بعد ذلك مرة ثانية من نادين الملا فى 2015، وتضمن كليب أغنية «فرحة» لقطات من حفل زفافه الحقيقية، لكنه أعلن طلاقه منها فى مارس الماضى. View this post on Instagram
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نبيل-الحلفاوى (10)

نبيل الحلفاوي يدافع عن العسيلي: الأخ أصر على التصوير

تعرض الفنان محمود العسيلي، لهجوم شديد أمس، بعد انتشار فيديو له من إحدى حفلاته، والتي رفض فيها التصوير مع أحد الجماهير، مما اتهمه الكثير بالغرور، الأمر الذي جعل الفنان الكبير نبيل الحلفاوي يتدخل بالرد على التعليقات التي هاجمت العسيلي قائلا "قرأت في اعتذاره ودفاعه عن نفسه.. أن ما سمعناه في الفيديو جاء بعد سلسلة من محاولاته (خارج المايك) إقناع طالب التصوير بأن هذا مستحيل عمليا. وأن الأخ لم يقتنع وواصل إلحاحه وإصراره على التصوير". كان قد انتشر فيديو لـ"العسيلي" يوبخ أحد معجبيه بطريقة لاذعة أمام الجمهور بعدما طلب التصوير معه.
ريهام-سعيد (1)

ريهام سعيد لمحمود العسيلي: كرهتك.. النجومية أخلاق

علقت الإعلامية ريهام سعيد على ما بدر من المطرب محمود العسيلى خلال حفله الأخير، حين رفض طلب أحد المعجبين أن يلتقط معه صورة. ونشرت ريهام، عبر حسابها الرسمى على «إنستجرام» صورة للعسيلى من الحفل الذى رفض فيه التصوير مع أحد معجبيه، وصورة أخرى للمغنية الإنجليزية أديل وهى تقبل يد إحدى معجباتها، وكتبت عليها: «كنت دايما لما بشوفك بنتقدك عشان غرورك غير المبرر بس دلوقتى كرهتك، إلا كسر الخواطر، النجوميه أخلاق». وكان الفنان أحمد السعدنى قد طالب الجمهور بقبول اعتذار المطرب محمود العسيلي، عن ما بدر منه.
احمد--السعدنى (2)

السعدني عن أزمة محمود العسيلي: المسامح كريم يا ناس

طالب الفنان أحمد السعدني الجمهور بقبول اعتذار المطرب محمود العسيلي، عن ما بدر منه خلال حفله الأخير، حين رفض طلب أحد المعجبين أن يلتقط معه صورة، إذ وصف البعض أسلوبه في الرد بـ"الحاد"، كما اتهموه بـ"التكبر". وأشاد السعدني أيضًا بموقف العسيلي، وتقديمه اعتذارًا عما بدر منه، إذ كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "الاعتذار من شيم الرجال برا ويا عسيلي كلنا ممكن نغلط بس مش كلنا نقدر نعترف إننا غلطنا المسامح كريم يا ناس"، وتباينت ردود الأفعال حول تعليقه.
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