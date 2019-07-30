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5 أمور عليك القيام لتأمين طفلك في السيارة

تحرص دومًا الشركات المصنعة للسيارات على وضع تقنيات وإمكانيات تأمينية لحماية الأطفال أو حتى الوقاية ضد أي تصرف قد يهدد حياة الركاب في السيارة.
تحرير:محمود نبيل ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ م
الأطفال في السيارات
الأطفال في السيارات
يحتاج اصطحاب الأطفال في السيارة للعديد من التدابير الوقائية قبل بدء السير، وذلك لتأمين السيارة من أي تصرفات غير محسوبة أو عبث من قبل الأطفال غير المدركين لخطورة القطع التي يحاولون التدخل فيها. وخلال السنوات القليلة الماضية، استطاعت العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات تصنيع عدد من التقنيات الجيدة على مستوى تأمين السيارة من الأطفال، أو حتى الحفاظ عليهم من أي اهتزازات أثناء القيادة، وهو الأمر الذي يجب مراعاته بشكل رئيسي خلال السير والتوقف المتكرر.
وفي هذا السياق، نستعرض عدد من التقنيات التي تتعلق بتأمين الأطفال داخل السيارات، أو حتى حماية الركاب من عبثهم، والذي قد يؤدي إلى حوادث خطيرة أثناء السير. قفل الأبواب تتيح العديد من الشركات في الوقت الحالي مجموعة من المميزات التي تضمن لقائد السيارة التحكم بشكل كامل في الأبواب، ومن ثم منع فتح الأطفال لها
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