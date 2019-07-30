5 أمور عليك القيام لتأمين طفلك في السيارة

تحرص دومًا الشركات المصنعة للسيارات على وضع تقنيات وإمكانيات تأمينية لحماية الأطفال أو حتى الوقاية ضد أي تصرف قد يهدد حياة الركاب في السيارة.
يحتاج اصطحاب الأطفال في السيارة للعديد من التدابير الوقائية قبل بدء السير، وذلك لتأمين السيارة من أي تصرفات غير محسوبة أو عبث من قبل الأطفال غير المدركين لخطورة القطع التي يحاولون التدخل فيها.
وخلال السنوات القليلة الماضية، استطاعت العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات تصنيع عدد من التقنيات الجيدة على مستوى تأمين السيارة من الأطفال، أو حتى الحفاظ عليهم من أي اهتزازات أثناء القيادة، وهو الأمر الذي يجب مراعاته بشكل رئيسي خلال السير والتوقف المتكرر.
وفي هذا السياق، نستعرض عدد من التقنيات التي تتعلق بتأمين الأطفال داخل السيارات، أو حتى حماية الركاب من عبثهم، والذي قد يؤدي إلى حوادث خطيرة أثناء السير.
قفل الأبواب
تتيح العديد من الشركات في الوقت الحالي مجموعة من المميزات التي تضمن لقائد السيارة التحكم بشكل كامل في الأبواب، ومن ثم منع فتح الأطفال لها
وفي هذا السياق، نستعرض عدد من التقنيات التي تتعلق بتأمين الأطفال داخل السيارات، أو حتى حماية الركاب من عبثهم، والذي قد يؤدي إلى حوادث خطيرة أثناء السير.
قفل الأبواب
تتيح العديد من الشركات في الوقت الحالي مجموعة من المميزات التي تضمن لقائد السيارة التحكم بشكل كامل في الأبواب، ومن ثم منع فتح الأطفال لها أثناء القيادة، وهو الأمر الذي يجعل قائد السيارة يأمن بشكل كامل من أي عبث للأطفال قد يضر بهم أو يعرض حياتهم للخطر، لا سيما وأن السير بسرعات عالية يمكن أن يفقد الأطفال اتزانهم حال فتح الأبواب، ولذلك فإن العديد من الأشخاص يتخذون تلك التدابير لحمايتهم سواء أثناء السير أو حتى عند توقف السيارة بشكل تام.
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فتح النوافذ
على غرار قفل الأبواب، تمكنت العديد من الشركات العالمية من إتاحة الفرصة لقائد السيارة في التحكم الكامل بنوافذ السيارة ومنع فتحها من قبل الأطفال.
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ويستطيع قائد السيارة التحكم في تصرفات الأطفال ومنع العبث في مفاتيح النوافذ، بما يُسهل من مهامه في التركيز بشكل كامل أثناء القيادة، دون أن ينشغل بتصرفات أطفاله أثناء السير، خاصة وأن تلك الأمور يمكن أن تعرض حياة الأطفال للخطر.
مقاعد الأطفال
تختص تلك الميزة بالأطفال في سن الشهور الأولى، وهي الفترة التي يكونوا غير قادرين على إحكام التوازن بشكل كامل أثناء السير، ويوفر هذا المقعد المزود بحزام مرن الأمان التام للأطفال عند الضغط القوي على المكابح، بما يحول دون اندفاعهم مع السيارة أثناء السير، كما أن هذا المقعد والذي انتشر في العديد من الموديلات على مستوى الأسواق العالمية، يمكن أيضًا أن يتحكم بشكل كامل في تحركات الأطفال، والتي قد تكون مزعجة في بعض الأحيان.
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وسائل التسلية
خلال السنوات الأخيرة باتت أنظمة عرض الأفلام وشاشات الترفيه سمة مميزة لتقنيات السيارات بشكل رئيسي، خاصة في ظل رغبة الشركات العالمية المصنعة في جذب شرائح مختلفة من الجماهير في الأسواق العالمية المختلفة.
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وتوفر تلك الشاشة الفرصة لعرض الأفلام الترفيهية وحتى ممارسة بعض الألعاب، مما يمنح الطفل الفرصة في الانشغال بالأمور الترفيهية عن أي أشياء قد تعرض حياتهم للخطر في السيارة، أو حتى لفت انتباه السائق عن التركيز بشكل كامل في القيادة.
زر المكابح
باتت العديد من الشركات تعتمد على زر إلكتروني للتحكم في مكابح اليد، وذلك بعد أن تم تطوير الصورة التقليدية لها، والتي كانت منتشرة بشكل كبير خلال العقود الماضية، وهو الأمر الذي كان عرضة لعبث الأطفال.
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وحرصت تلك الشركات على وضع هذا الزر في نطاق قريب من قائد السيارة، بما يسمح له في منع الأطفال من العبث، وهو الأمر الذي يطمئن السائق بشكل واضح أثناء القيادة.