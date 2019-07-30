رياضة

رسميًّا.. بيراميدز يخطف أنطوي من الزمالك

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥٩ م
جون أنطوي
جون أنطوي
أعلن نادي بيراميدز، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع الغاني جون أنطوي، مهاجم نادي مصر المقاصة، خلال قترة الانتقالات الصيفية الجارية، ووقع اللاعب الغاني، على عقد مدته 5 مواسم، في حضور ممدوح عيد، المدير التنفيذي للنادي. ووافق أنطوي على الرحيل إلى نادي بيراميدز بعد أن تم رفع عقده ماليا إلى مليون و200 ألف دولار، وبلغت قيمة الصفقة مليونا ونصف المليون دولار. وكتب الحساب الرسمي لبيراميدز عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أنهى نادي بيراميدز إجراءات ضم مهاجم مصر المقاصة جون أنطوي للانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعد تسلم الاستغناء الخاص به".
ويعتبر أنطوي هو الصفقة السادسة لنادي بيراميدز هذا الصيف، بعد ضم كل من إسلام عيسى من المصري، أحمد علي من المقاولون، طارق طه من الإسماعيلي، محمود حمادة من الإنتاج الحربي ومحمد عطوة من الرائد السعودي. أنهى نادي بيراميدز إجراءات ضم مهاجم مصر المقاصة جون أنطوي للانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعد
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قفشة

تطورات في مفاوضات الأهلي للتعاقد مع «قفشة»

وصل مسؤولو الأهلي مع مسؤولي نادي بيراميدز إلى اتفاق بشأن انتقال محمد مجدي "قفشة" إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد فترة طويلة من المفاوضات بين الطرفين حول انتقال اللاعب للمارد الأحمر. وعلمت "التحرير" من مصادر داخل القلعة الحمراء أن أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي أجرى اتصالات مطولة مع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، واتفقوا بشكل نهائي على انتقال "قفشة" مُقابل 30 مليون جنيه فقط دون حصول بيراميدز على أي لاعب من الأهلي.
اريك-بايلي‎

مدافع مانشستر يونايتد يغيب عن الملاعب 5 أشهر

أعلن نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن فترة غياب الإيفوارى إريك بايلى مدافع الشياطين الحمر عن الملاعب، وذلك بعد إصابة صاحب الـ25 عاما، خلال مباراة فريقه الودية أمام توتنهام. وجاء إعلان اليونايتد عبر الحساب الرسمى للنادى على موقع التواص الاجتماعى تويتر مشيرا إلى أن اللاعب سيغيب عن الأولد ترافولد لمدة 5 شهور. وتعرض الإيفوارى إريك بايلى إلى إصابة قوية خلال مواجهة الشياطين الحمر أمام توتنهام هوتسبير فى الكأس الدولية للأبطال، والتى انتهت بفوز اليونايتد بهدفين مقابل هدف.
جون-انطوي

رئيس مصر للمقاصة يكشف قيمة انتقال أنطوي لبيراميدز

أكد محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة أن المطالب المادية الخاصة بالغاني جون أنطوي أدت إلى تعثر انتقاله لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال عبدالسلام في تصريحات عبر إذاعة إنرجي أف أم "مطالب أنطوي كانت كبيرة مما أدى إلى عدم انتقاله إلى الزمالك، وفي المقابل وافق بيراميدز على تلبيتها". وكان رئيس نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق عن دخوله في مفاوضات للحصول على أنطوي من مصر للمقاصة، ولكن تسببت المطالب المالية للغاني في الوقوف أمام إتمام تعاقد النادي الأبيض معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
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جون-انطوي

بعد تعثر مفاوضات الزمالك.. أنطوي يقترب من بيراميدز

دخل مسؤولو نادي بيراميدز إف سي، في مفاوضات جادة مع مسؤولي مصر المقاصة، من أجل ضم المهاجم الغاني جون أنطوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد أن فشلت مفاوضات المهاجم الغاني مع نادي الزمالك بسبب الاختلاف على راتب اللاعب. وأكد مصدر بنادي مصر للمقاصة أن مسؤولي فريق بيراميدز دخلوا في مفاوضات جادة لضم المهاجم الغاني، بعد فشل تعاقد الزمالك مع اللاعب بسبب مغالاته في طلباته المالية، واتجه مسؤولو نادي الزمالك للبحث عن مهاجم من شمال إفريقيا لدعم الهجوم الزملكاوي في الموسم الجديد.
علي جبر - بيراميدز‎ (1)

بيراميدز يقترب من حسم ثالث صفقاته الصيفية

كشف خالد مهدي، مدير الكرة في نادي الإنتاج الحربي، أن بيراميدز في طريقه للتعاقد مع محمود حمادة لاعب وسط الفريق العسكري لمدة 3 سنوات مقبلة، قائلآ: "جميع الأمور الخاصة بالصفقة، سوف تحسم اليوم بشكل رسمي، ومحمود حمادة سينتقل إلى بيراميدز من صفوف الإنتاج الحربي وليس من صفوف مصر المقاصة". وأوضح خالد مهدي: "الإنتاج الحربي سيقوم بتفعيل بند الشراء من المقاصة من خلال دفع 500 ألف جنيه، ثم سيقوم بعد ذلك ببيع اللاعب إلى بيراميدز، ولن نكشف عن قيمة الصفقة، واتفقنا مع مختار مختار المدير الفني للفريق، على تعويض حمادة بصفقة جديدة في مركز لاعب الوسط".
المصري وبتروجيت‎ (2)

إسلام عيسى إلى بيراميدز مقابل 45 مليون جنيه

أعلن النادي المصري البورسعيدي عن انتقال نجمه إسلام عيسى، إلى نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. حيث قال حمد إبراهيم، المدرب العام للمصري، خلال تصريحات تليفزيونية، إن اللاعب انتقل بشكل رسمي إلى صفوف نادي بيراميدز مقابل 45 مليون جنيه. وقال المدرب العام للمصري: "تم الاتفاق بين بيراميدز والمصري، على دفع بيراميدز 35 مليون جنيه، قيمة فورية للصفقة، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه متغيرات، وستكون مرتبطة بمستوى اللاعب مع فريقه، والأهداف والبطولات التي سيحققها معهم خلال المواسم المقبلة".
نادي الزمالك

رئيس الزمالك: الإعلان عن 4 صفقات جديدة بعد القمة

تحدث رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن قناة النادي الجديدة، موضحا أنه ناقش مع بعض المسؤولين التفاصيل الخاصة، ومن المنتظر أن تنطلق القناة مطلع الموسم الجديد في شهر سبتمبر المقبل، على أن تظهر بشكل مميز بتواجد عدد كبير من نجوم ورموز الزمالك. وأوضح رئيس الزمالك، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين من برنامج «الزمالك اليوم»، على قناة «المحور»، أن هناك جلسة ستجمعه مع مسؤولي نادي بيراميدز، الخميس المقبل، لمناقشة إمكانية تبادل الصفقات بين الفريقين خلال فترة الانتقالات الصيفية.
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