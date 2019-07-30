رسميًّا.. بيراميدز يخطف أنطوي من الزمالك

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥٩ م

جون أنطوي

أعلن نادي بيراميدز، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع الغاني جون أنطوي، مهاجم نادي مصر المقاصة، خلال قترة الانتقالات الصيفية الجارية، ووقع اللاعب الغاني، على عقد مدته 5 مواسم، في حضور ممدوح عيد، المدير التنفيذي للنادي. ووافق أنطوي على الرحيل إلى نادي بيراميدز بعد أن تم رفع عقده ماليا إلى مليون و200 ألف دولار، وبلغت قيمة الصفقة مليونا ونصف المليون دولار. وكتب الحساب الرسمي لبيراميدز عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أنهى نادي بيراميدز إجراءات ضم مهاجم مصر المقاصة جون أنطوي للانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعد تسلم الاستغناء الخاص به".

ويعتبر أنطوي هو الصفقة السادسة لنادي بيراميدز هذا الصيف، بعد ضم كل من إسلام عيسى من المصري، أحمد علي من المقاولون، طارق طه من الإسماعيلي، محمود حمادة من الإنتاج الحربي ومحمد عطوة من الرائد السعودي. أنهى نادي بيراميدز إجراءات ضم مهاجم مصر المقاصة جون أنطوي للانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعد