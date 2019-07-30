الكركم والبطاطس.. علاجات طبيعية لعلامات الحروق

يمتلك الكركم خواص مضادة للالتهابات بالإضافة إلى خصائص مطهرة تساعد في علاج علامات الحروق، ويساعد الحليب في تهدئة البشرة المتهيجة ويزيل أيضًا أي ندوب ناجمة عن الحروق
من منا لم يعانِ من أي نوع من أنواع الحروق مرة واحدة على الأقل في حياته وانتهى الأمر به بعلامة على جلده، لذا الحروق لا مفر منها، وكذلك العلامات.
لكن، كيف نتخلص من تلك العلامات التي ربما تسبب حرجًا لصاحبها بسبب شكلها، لذا تعتبر العلاجات المنزلية حلا مثاليا واقتصاديا لمعظم المخاوف؛ لأنها آمنة تمامًا وطبيعية للاستخدام.
على الرغم من أن تلك العلاجات لا تظهر تأثيرات فورية وسريعة، إلا أنها فعالة جدًّا وتظهر نتائج إيجابية بالتأكيد مع الاستخدام المطول، حسب موقع boldsky.
في حالة الحروق البسيطة من الدرجة الأولى، يمكن للمصاب البدء في استخدامها في غضون الدقائق القليلة الأولى من الإصابة بالحروق، حيث يحدث فرقًا كبيرًا في مدى سرعة واستجابة علاج الحروق وعلاماته.
هناك العديد من العلاجات المنزلية التي تساعد في تخفيف ألم وعلامات الحروق، منها:
مستخلص الفانيلا
يعتبر مستخلص الفانيلا
في حالة الحروق البسيطة من الدرجة الأولى، يمكن للمصاب البدء في استخدامها في غضون الدقائق القليلة الأولى من الإصابة بالحروق، حيث يحدث فرقًا كبيرًا في مدى سرعة واستجابة علاج الحروق وعلاماته.
هناك العديد من العلاجات المنزلية التي تساعد في تخفيف ألم وعلامات الحروق، منها:
مستخلص الفانيلا
يعتبر مستخلص الفانيلا أحد اهم الوصفات لعلاج الحروق المنزلية الطفيفة في المنزل.
العسل
يستخدم العسل كمساعد لتسريع التئام الجروح، يساعد العسل أيضًا في علاج العدوى الناتجة عن الحروق، كما يساعد في تلاشي علامات الحروق إلى حد كبير.
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الألوة فيرا
يمتلك الصبار خصائص مضادة للالتهابات وتضميد الجراح تساعد في علاج الحروق وعلامات الحروق وتهدئة البشرة المتهيجة.
الكركم والحليب
يمتلك الكركم خواص مضادة للالتهابات بالإضافة إلى خصائص مطهرة تساعد في علاج علامات الحروق.
يساعد الحليب في تهدئة البشرة المتهيجة ويزيل أيضًا أي ندوب ناجمة عن الحروق مع الاستخدام المتكرر.
الطماطم وبياض البيض والزبادي
تساعد الطماطم نظرًا لخصائصها الطبيعية المهدئة في تفتيح لون البشرة، وبالتالي تخفيف علامات الحروق، كما تساعد على ترطيب وتنعيم البشرة.
بالإضافة إلى ذلك، يساعد الزبادي وبياض البيض أيضًا في تلاشي علامات الحروق.
البطاطس
تشتهر البطاطس بامتصاص الحرارة من الجسم، وهذا سبب كونها اختيارًا ممتازًا في حالة الحروق.
علاوة على ذلك، فهي تساعد أيضًا على تخفيف علامات الحروق، عند الاستخدام الطويل الأمد.
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زيت البصل واللافندر
يحتوي البصل على الكبريت والكيرستين الذي يساعد في تخفيف علامات الحروق المستعصية، في حين أن زيت اللافندر العطري يمتلك خصائص مطهرة تساعد في تلطيف البشرة المحروقة والمتهيجة.
معجون الأسنان
يساهم معجون الأسنان بشكل فعال في علاج الحروق البسيطة ويأتي ذلك عن طريق وضع مقدار منه على المنطقة المصابة فيساهم في التخلص من الآلام أو تقليلها.
زيت اللوز
يساعد زيت اللوز في علاج الندبات وآثار الحروق وتفتيح المناطق الغامقة.
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ماء البصل
يساعد ماء البصل المغلي، الجسم على إفراز مادة الكولاجين، المسؤولة عن بناء الخلايا و تجديدها، وبالتالي يعمل على تفتيح العلامات الغامقة الناتجة عن الحروق أو المشاكل الجلدية.
أكياس الشاي
تستخدم أكياس الشاي كعلاج للحروق الخفيفة من الدرجة الأولى، فأكياس الشاي تحتوي على حمض التانيك الذي يقلل من ألم الحروق.
الخل
يعتبر الخل الأبيض، أحد العلاجات المنزلية السريعة، فهو يحتوي على حامض الخليك الذي يساعد في تخفيف الحكة والألم الناتج عن الحروق.
زيت جوز الهند
يعتبر زيت جوز الهند، من أقوى طرق علاج الحروق في المنزل، فهو يعمل على التخفيف من الألم، كما أنه يحتوي على فيتامين E، وكثير من الأحماض الدهنية المضادة للفطريات والبكتيريا.
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