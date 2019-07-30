علاجات طبيعية وفعالة لعلاج علامات الحروق بالجلد

يمتلك الكركم خواص مضادة للالتهابات بالإضافة إلى خصائص مطهرة تساعد في علاج علامات الحروق، ويساعد الحليب في تهدئة البشرة المتهيجة ويزيل أيضًا أي ندوب ناجمة عن الحروق

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

الحروق

من منا لم يعانِ من أي نوع من أنواع الحروق مرة واحدة على الأقل في حياته وانتهى الأمر به بعلامة على جلده، لذا الحروق لا مفر منها، وكذلك العلامات. لكن، كيف نتخلص من تلك العلامات التي ربما تسبب حرجًا لصاحبها بسبب شكلها، لذا تعتبر العلاجات المنزلية حلا مثاليا واقتصاديا لمعظم المخاوف؛ لأنها آمنة تمامًا وطبيعية للاستخدام. على الرغم من أن تلك العلاجات لا تظهر تأثيرات فورية وسريعة، إلا أنها فعالة جدًّا وتظهر نتائج إيجابية بالتأكيد مع الاستخدام المطول، حسب موقع boldsky.

في حالة الحروق البسيطة من الدرجة الأولى، يمكن للمصاب البدء في استخدامها في غضون الدقائق القليلة الأولى من الإصابة بالحروق، حيث يحدث فرقًا كبيرًا في مدى سرعة واستجابة علاج الحروق وعلاماته. هناك العديد من العلاجات المنزلية التي تساعد في تخفيف ألم وعلامات الحروق، منها: مستخلص الفانيلا يعتبر مستخلص الفانيلا