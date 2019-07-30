برلمانيون عن زيادة معدلات الفقر: مكافحتها ضرورة

أبوحامد: برامج الإعانة والدعم ليست حلا.. ولابد من زيادة الإنتاجية.. الشريف: هناك تقصير في الترويج للاستثمارات والحكومة لم تهتم بالإصلاح الهيكلي للاقتصاد

تحرير:محمد محمود ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٣٢ م

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة بتوضيح الأسباب التي أدت إلى زيادة معدلات الفقر إلى 32.5 % مقابل 27.8 % عام 2015، بالرغم من جهود الإصلاح الاقتصادي، مشددين على عمل إجراءات تكافح الفقر متمثلة في زيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل، وإعادة النظر في الاستثمار. وتبلغ نسبة إنفاق الأسرة المصرية السنوي على السكن ومستلزماته نحو 18.6% من إجمالي الإنفاق السنوي بقيمة تبلغ 9.5 ألف جنيه، و9.9% على خدمات الرعاية الصحية، بقيمة تبلغ نحو 5.09 ألف جنيه، و4.5% من متوسط الإنفاق السنوي على التعليم بقيمة تبلغ 5184 جنيها.

تفسير حكومي عاجل أعرب النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، عن شديد أسفه لزيادة معدلات الفقر، موضحا أننا في حاجة لتفسير حكومي عاجل، يشرح لنا الأسباب التي أدت لزيادة تلك النسب المؤسفة، رغم قيام الدولة بجهود كبرى للإصلاح الاقتصادي. وأضاف أبوحامد لـ"التحرير" أن تلك الأرقام يجب أن تخضع للدراسة

تفسير حكومي عاجل

أعرب النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، عن شديد أسفه لزيادة معدلات الفقر، موضحا أننا في حاجة لتفسير حكومي عاجل، يشرح لنا الأسباب التي أدت لزيادة تلك النسب المؤسفة، رغم قيام الدولة بجهود كبرى للإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أبوحامد لـ"التحرير" أن تلك الأرقام يجب أن تخضع للدراسة فورا؛ لنتمكن من تحليلها ومعرفة أسبابها، مع الوضع في الاعتبار سرعة اللجوء لإجراءات تكافح الفقر، وهي التي تكون ممثلة في زيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل والتشغيل، فمن المعلوم أن برامج الإعانة والدعم الكثيرة جدا حاليًّا، ولكنها ليست حلا.

وأوضح أبو حامد أنه بخصوص دور المجلس فنحن حاليا في عطلة نيابية، وأي طلبات للانعقاد تكون للحالات الطارئة، وعمل اللجان لن يتم إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس، ولكن ذلك لا يعني أننا لا نتفاعل مع أي مستجدات أو أحداث، وإنما يتم ذلك بشكل فردي، فهناك مؤتمرات قادمة للمركزي للإحصاء سيحضرها النواب وربما يكون هناك وزراء، وتحدث مواجهة تفسر عن استيضاح وبحث عن حلول.

تحديد خريطة الفقر

من جانبه قال وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، مدحت الشريف، إن تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء الذي أعلن زيادة معدل الفقر لعام 2017/ 2018 إلى 32.5 % مقابل 27.8% عام 2015 بزيادة 4.7%، وتحديد الدخل والإنفاق والاستهلاك، مهم للغاية، مضيفا أن ذلك يتطلب من الحكومة أن تأخذ هذا التقرير كقاعدة بيانات في كثير من القرارات التنفيذية التي سوف تتخذها المرحلة المقبلة، لمعالجة ذلك؛ نظرًا لأننا في الماضي كنا نعاني من نقص البيانات والآن لدينا بيانات ومعلومات تستحق تقييما حقيقيا واتخاذ قرارات من خلالها.

وأوضح الشريف، لـ"التحرير" أن الغرض من تلك الدراسة هو تحديد خريطة الفقر في مصر، ومن هم مستحقو الدعم، وعلى الحكومة أن تخطط أعمالها على أساس ذلك، مطالبا الحكومة بالتركيز على المناطق الأكثر فقرًا، ونوجه الخطة الاستثمارية في هذه المناطق، بجانب توجيه مواردنا في المجالات التي تخفف من حدة الفقر.

وتابع: "أنه كلما ارتفعت نسبة التعليم قل الفقر، وذلك حسب التقرير، بالإضافة إلى دعم الجانب الصحي وتحسينه، فلابد من دعم التعليم والصحة من قبل الحكومة"، ونسبة الفقر زادت بنسبة كبيرة نظرًا لخروجنا من برنامج إصلاح اقتصادي صعب، والبطل هو الشعب لتحمله ذلك".

واستكمل: "لابد من تقييم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتكون من ثلاثة محاور، ومصر نجحت في المحور الأول والثاني وهما المالى والنقدى، بالسيطرة على معدل التضخم، أما المحور الثالث وهو الإصلاح الهيكلي للاقتصاد، فالحكومة لم تهتم به بشكل كبير وفاعل؛ مما أدى إلي زيادة معدلات الفقر، ولم تدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بجانب أنها لم تقدم حزمة حوافز لكي تشجع إلى انتقال الاقتصاد غير الرسمي إلى رسمي".

وأشار إلى أن هناك تقصيرا في الترويج للاستثمارات، وهو ما نحتاج إليه بشكل احترافى أكبر لجذب استثمارات أكثر، وهو لم يظهر في سياسات وزارة الاستثمار التي أخفقت في تحقيق مهامها الرئيسة، بجانب حدوث عوار في سياسية إدارة القروض وتسببت في خلل في استثمار أموال القروض وإنفاقها.

وشدد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان على ضرورة تطبيق الإستيراجية الوطنية لمكافحة الفساد منذ 2014، وليس فقط بالقبض على الفاسدين متلبسين، ومنع تهريب الأموال وهروب المستثمر، والعمل على جذب الاستثمارات بتسهيلات أكبر.

وأوضح أنه من ضمن القرارت الجريئة الإصلا ح الإداري، وهو لا يقل أهمية عن قرار الإصلاح الاقتصادي لرفع كفاءة الإدارة في القطاع الحكومي، وحسن استغلال الموارد، واستخدام الآليات الموجودة في قانون الاستثمار، بعمل حوافز أكثر للمناطق الأكثر احتياجا من بينها تخصيص أراضٍ، وتوصيل مرافق بالمجان

لرفع كثافة الاستثمارات في تلك المناطق.

وطالب بضرورة إعادة النظر في الاستثمار ولابد من وجود وزارة تحت مسمى "الاقتصاد" تشمل الاستثمار ويفصل عن التعاون الدولي، والتجارة الخارجية وتفصل عن وزارة الصناعة والتجارة الداخلية تفصل عن وزارة التموين؛ لأن التضارب الذي يحدث في اختصاصات الوزارات المختلفة يؤثر على مناخ الاستثمار بالسلب، ولابد من إعادة هيكلة اقتصادية حقيقية ورفع مستوى الدخل، وتحقيق خدمات أكثر وبالذات للفئات الأكثر احتياجا بما فيها برامج التكافل الاجتماعي والتعليم والصحة.

التركيز على المناطق الفقيرة

وفي سياق متصل قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن معدل إنفاق الأسرة 36 ألف جنيه في عام 2015، وفي عام 2018 وصل إلى 52 ألف جنيه، وذلك ليس معناه أن دخل الأسرة زاد، ولكن القوة الشرائية اختلفت تماما وكان يجب أن تكون 70 ألف جنيه حتى تتناسب مع ذلك.

وأوضح عمر لـ"التحرير" أن هذا التقرير يدل على أن المصانع حدث بها نوع من الركود، وأصبح هناك مشكلة في الصناعة في مصر وهذا ما يحدد الإنتاج، مطالبا بضرورة أن تعمل الحكومة الفترة المقبلة على حل مشاكل الصناعة؛ لأن ذلك سوف يساهم في زيادة دخل العامل وتعود حركة الانتاج بشكل قوي.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن معدل النمو الآن وصل 5.6، والمواطن البسيط لن يشعر بفائدة الإصلاح الاقتصادي إلا عندما يصل النمو إلى 8%، ووقتها سيصل إنفاق الأسرة 100 ألف جنيه، وهذا سيدل على أن عجلة التنمية قد زادت، مضيفا أن الموازنة العامة للدولة المقبلة تستهدف أن يصل معدل النمو إلى 6%.

وتابع: "أن الحكومة مستهدفة أن تصل إلى 8% معدل نمو في موازنة 2022، ومع كل زيادة في معدل النمو نسيطر على الفقر، ولكن مشكلتنا في الزيادة السكانية التي تزيد بشكل سنوي 2 ونصف مليون شخص، وذلك يلتهم جزءا من التحسن".

وأكد النائب أن الحكومة قامت بتخصيص 23% من الموازنة العامة للدولة لدعم الطبقات الفقيرة، ولكن الأعداد كبيرة وفي تزايد، مطالبا الحكومة بالتركيز على المناطق الفقيرة والتوسع في مبادرة حياة كريمة الفترة المقبلة.

زيادة معدل الفقر لـ32.5 %

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن عن زيادة معدل الفقر عام 2017/ 2018 إلى 32.5 % مقابل 27.8 % عام 2015 بزيادة 4.7 %.

وقال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج بحث الدخل والإنفاق عن عام 2017/ 2018 إلى زيادة متوسط الإنفاق الكلي للأسرة إلى 51 ألف جنيه سنويًّا، مقابل 36 ألفا عام 2015، فضلا عن ارتفاع متوسط الدخل السنوي من 44 ألفا إلى 58 ألف جنيه عام 2017/ 2018، كما ارتفع قيمة الدعم الغذائي إلى 2000 جنيه مقابل 860 جنيها عام 2015.

وأشارت نتائج بحث الدخل إلى أن الدولة تغطي نحو 88.5 % بالدعم التمويني حتى أكتوبر 2018.