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برلمانيون عن زيادة معدلات الفقر: مكافحتها ضرورة

أبوحامد: برامج الإعانة والدعم ليست حلا.. ولابد من زيادة الإنتاجية.. الشريف: هناك تقصير في الترويج للاستثمارات والحكومة لم تهتم بالإصلاح الهيكلي للاقتصاد
تحرير:محمد محمود ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٣٢ م
مجلس النواب
مجلس النواب
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة بتوضيح الأسباب التي أدت إلى زيادة معدلات الفقر إلى 32.5 % مقابل 27.8 % عام 2015، بالرغم من جهود الإصلاح الاقتصادي، مشددين على عمل إجراءات تكافح الفقر متمثلة في زيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل، وإعادة النظر في الاستثمار. وتبلغ نسبة إنفاق الأسرة المصرية السنوي على السكن ومستلزماته نحو 18.6% من إجمالي الإنفاق السنوي بقيمة تبلغ 9.5 ألف جنيه، و9.9% على خدمات الرعاية الصحية، بقيمة تبلغ نحو 5.09 ألف جنيه، و4.5% من متوسط الإنفاق السنوي على التعليم بقيمة تبلغ 5184 جنيها.
تفسير حكومي عاجل أعرب النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، عن شديد أسفه لزيادة معدلات الفقر، موضحا أننا في حاجة لتفسير حكومي عاجل، يشرح لنا الأسباب التي أدت لزيادة تلك النسب المؤسفة، رغم قيام الدولة بجهود كبرى للإصلاح الاقتصادي. وأضاف أبوحامد لـ"التحرير" أن تلك الأرقام يجب أن تخضع للدراسة
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المياه الجوفية قرية المويسات (4)

غرق منازل قرية المويسات بأسوان والأهالى يستغيثون

تعرضت عدد من منازل قرية نجع المويسات بالبصيلية قبلي بمركز إدفو شمال أسوان، إلى تشققات وتصدعات، إلى جانب غرق البعض منها بالمياه الجوفية المتسربة إليها من الترعة المقابله للقرية، وقد وجه الأهالى استغاثاتهم لسرعة احتواء الموقف، وعلى الفور توجه المسؤولين بالوحدة المحلية لمدينة ومركز إدفو ومسئولى الرى فى محاولة لاحتواء الموقف، وإنقاذ المنازل من الانهيارات الكلية، حيث تم الدفع بإمكانيات الرى والوحدة المحلية للعمل على سحب المياه وكسحها بعيدا عن منازل الأهالى.
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السيسي عن عدم طلاء المباني: هو فيه دولة كده؟

انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظاهرة عدم طلاء المباني، قائلا: "يبدوا أننا رضينا بالقبح ونسينا الحُسن"، مشيرا خلال جلسة محاكاة الدولة المصرية، ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الوطني للشباب، مستكملا: "كل قطاع أدخله ألاقي الدنيا صعبة، صعبة أوي، هقولكم على دليل، إمشوا على الطرق هتلاقوا المباني كلها طوب أحمر، ده بيعكس إيه؟ هوا فيه دولة كده؟ كلها طوب أحمر"، مضيفا: "يادوب المباني اللي بتعملها الحكومة أو المطورين العقاريين، هي بس اللي مدهونة، وده بعكس الدولة راحت لفين".
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السيسي: لو الشعب رفض الإصلاحات كنت استقلت وعملت انتخابات مبكرة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن خطة الإصلاح الاقتصادي أثارت محاوف أعضاء الحكومة في نوفمبر عام 2016، وأنهم كانوا متحسبين من ردة الفعل، مضيفا: "الكل فى التصويت كان خايف.. وإحنا بنخاف على بلدنا لو حصل حاجة لا قدر الله تنهار وتدمر، لكن أنا هنا مش بذكى نفسى وقلت لا"، وتابع الرئيس خلال جلسة محاكاة الدولة المصرية في مؤتمر الشباب الوطني: "قلت الحكومة تجهز، لو الشعب رفض الإصلاحات تقدم استقالتها الخميس، ولو الشعب رفض يوم السبت هعمل انتخابات رئاسية مبكرة وأسلم البلد لحد تاني، ما هو يا نبنى بلد مظبوط ونحل مشاكلنا يا نسيبها ونمشى لحد تانى يقدر".
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

مدبولي: معدل الفقر لم يرتفع سوى 4%.. وهذا إنجاز هائل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الإرادة السياسية وعزيمة الشعب، هما أبرز العوامل التي تحسم مصير برامج الإصلاح الاقتصادية، مؤكدا خلال الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية ضمن فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الوطني للشباب، أن هناك دولا فشلت في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب غياب الإرادة، ولجأت حكوماتها إلى نظام المسكنات، خوفًا من ردود الأفعال الشعبية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تمكنت من السيطرة على الأوضاع عند تطبيق برنامجها الإصلاح.
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فلوس-الجمعية

19 ألف جنيه سنويا على الأكل.. أين يذهب دخل المصريين؟

أظهرت بيانات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017-2018، والتي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن المصريين ينفقون 37.1% من دخلهم السنوي على الطعام والشراب، بمتوسط يبلغ نحو 19.05 ألف جنيه، فيما يبلغ متوسط الإنفاق الكلي السنوي للأسرة حوالي 51.4 ألف جنيه. وارتفعت معدلات الفقر في مصر لتصل إلى مستوى 32.5% خلال العام المالي 2017-2018، في مقابل نحو 27.8% في بحوث الإنفاق والدخل خلال عام 2015، وارتفع أيضا خط الفقر الوطني إلى 735.7 جنيه شهريا، مقابل 482 جنيه في 2015.
فقر

قبل إعلانها غدا.. ما خريطة الفقر في مصر؟

يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غدا، الإثنين، نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، حيث يعد مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك من أهم المسوح التي يجريها جهاز الإحصاء كل عامين، وتهتم به المؤسسات الحكومية وغير الحكومية نظرا لما يتضمنه من بيانات تتعلق بمعدلات الفقر فى مصر، وكذلك كل التغيرات التى طرأت على المجتمع خلال العامين الماضيين ولمعرفة متوسط الدخل والإنفاق لدى المواطنين. ويحدد البنك الدولي 1.9 دولار فى اليوم حدًا للفقر المدقع عالميا.
وزارة-المالية

حقيقة تقليص مخصصات الصحة والتعليم في موازنة الدولة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من بشأن تخفيض وزارة المالية لمخصصات قطاعي الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة 2019/2020 بعد اعتمادها رسميا. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت هذه الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتقليص مخصصات قطاعي الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/ 2020, وأن الاهتمام بالتعليم والصحة يُعد أولوية قصوى للدولة.
الاب-جون -غبريال (2)

الأب جون غبريال: الإيمان المسيحي لم يبن على معجزات

اعتاد الناس على صورة نمطية لرجل الدين المسيحي، سواء كان كاهنا أو راهبا، أو أسقفا، بالزي الأسود أو اللحية الطويلة، لكن في الكنيسة الكاثوليكية يوجد شكل مختلف للكاهن من حيث المظهر والجوهر أيضا، وفي قاعة بدير الآباء الدومنيكان بالعباسية بها صورة للبابا كيرلس السادس، التقت «التحرير»، مع الأب جون غبريال المنتمي لرهبنة الآباء الدومنيكان التابعة للكنيسة الكاثوليكية في مصر. سنتعرف على نموذج مختلف للراهب، ودير اهتمامه الأكبر هو توفير الكتب والمراجع المهمة عن الدين الإسلامي، ويقدم خدمة للبحث العلمي ويتعاون مع مؤسسة الأزهر لدعم الطلبة والباحثين.
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