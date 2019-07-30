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سكرتير المهن الموسيقية: مصطفى كامل عارف إنه هيخسر

تحرير:محمد عبد المنعم ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
هاني شاكر ومصطفى كامل
هاني شاكر ومصطفى كامل
قال أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، والتي تجري انتخاباتها اليوم الثلاثاء بمقر انتخابات نقابة الموسيقيين بشارع البحر الأعظم بالجيزة، إن الفنان مصطفى كامل، المرشح على منصب النقيب ويتنافس مع الفنان هاني شاكر، اعتدى بالضرب على منصور هندي عضو مجلس النقابة والمرشح ضمن قائمة هاني شاكر، حيث "ضربه بالدماغ في وشه ومناخيره"، ثم أعقب ذلك مشادات من قِبل مؤيدي الطرفين. ولفت رمضان، في تصريحات لـ"التحرير"، إلى أن مؤيدي هاني شاكر قاموا بتهدئة "هندي" انطلاقًا من حرصهم على الشكل العام للموسيقيين بشكل عام.
وأشار أحمد رمضان إلى أن مصطفى كامل أيضًا قام بالاعتداء على موظفة من منظمي العملية الانتخابية بالنقابة، مضيفًا: "كان عايز يبوظ الانتخابات، وإحنا قدرنا نتصدى لده، ولكن السؤال: أنت بتعمل كده ليه؟ خاصةً أنك عارف إنك هتخسر، أنت عارف إنك نازل قدام الأستاذ هاني شاكر واسمه يكفي، طعنت عليه في اللجنة المشرفة
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هاني شاكر نقيبًا للموسيقيين للمرة الثانية

أعلنت انتخابات نقابة المهن الموسيقية، فوز الفنان هاني شاكر بمقعد النقيب، ليفوز بالمنصب للمرة الثانية على التوالي، إذ حصد 1531 صوتا مقابل 589 لمصطفى كامل. وحصل شاكر على 29 صوتا في لجنة مقابل صفر لـ"كامل"، وفى الشرقية حصل "شاكر" على 255 صوتا، مقابل 32 صوتا لـ"كامل"، وفى أسوان، حصد شاكر 19 صوتا، مقابل صوت واحد لمنافسه، وفي سوهاج حصل "شاكر" على 70 صوتا، و4 لـ"كامل"، وفى الإسكندرية حصل النقيب الحالي على 144 صوتا، مقابل 66 صوتا للمنافس الآخر، وبينما تعتبر المنصورة هي اللجنة الوحيدة التي حسمت لصالح "كامل" فحصد 90 صوتا مقابل 75 لـ"شاكر".
انتخابات-نقابة-الموسيقيين

بدء الفرز في انتخابات نقابة الموسيقيين

أغلقت صناديق الاقتراع في انتخابات نقابة الموسيقيين، التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، داخل نادي نقابة المهن التمثيلية، حيث توافد العشرات من أعضاء النقابة للإدلاء بأصواتهم. ومع بدء الفرز، أظهرت المؤشرات الأولية تقدم الفنان هاني شاكر، المُرشح على منصب النقيب، على منافسه، الفنان مصطفى كامل في لجان القاهرة، فيما تفوق مصطفى كامل على هاني شاكر في عدد من اللجان الخاصة بالمحافظات. يذكر أن نحو 45 عضوا يتنافسون على مقاعد عضوية النقابة في مجلس إدارة النقابة.
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نادية مصطفى: اسم هاني شاكر على الكارنيه شرف لنا كلنا

قالت الفنانة نادية مصطفى، إنها أدلت بصوتها في انتخابات نقابة المهن الموسيقية، الجارية اليوم الثلاثاء بنادي نقابة الممثلين بشارع البحر الأعظم، ومنحته للفنان هاني شاكر والذي يتنافس على مقعد النقيب مع الفنان مصطفى كامل، واللذان سبق وتوليا هذا المنصب من قبل. وقالت لـ"التحرير" إن اختيارها للنقيب تحكمه عدة مواصفات، أهمها: "أن يكون بني آدم وإنسان، يريد مساعدة الموسيقيين، يحبهم ويحافظ على أموالهم، وأن يكون وجهة محترمة ومشرفة يقابل الرئيس ورئيس الوزراء والمحافظين والمسئولين بسهولة، وذلك حتى يستطيع المحافظة على حقوق الموسيقيين".
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انتخابات-نقابة-الموسيقيين

بدء الفرز في انتخابات نقابة الموسيقيين

أغلقت صناديق الاقتراع في انتخابات نقابة الموسيقيين، التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، داخل نادي نقابة المهن التمثيلية، حيث توافد العشرات من أعضاء النقابة للإدلاء بأصواتهم. ومع بدء الفرز، أظهرت المؤشرات الأولية تقدم الفنان هاني شاكر، المُرشح على منصب النقيب، على منافسه، الفنان مصطفى كامل في لجان القاهرة، فيما تفوق مصطفى كامل على هاني شاكر في عدد من اللجان الخاصة بالمحافظات. يذكر أن نحو 45 عضوا يتنافسون على مقاعد عضوية النقابة في مجلس إدارة النقابة.
افتتاح-مهرجان-المركز-الكاثوليكي-للسينما‎ ايمان-البحر-درويش-(3)

هاني شاكر يقاضي إيمان البحر درويش بتهمة إهانة القضاء

تقدم المحامي بالنقض ياسر قنطوش، بصفته وكيلا عن الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، ببلاغ عاجل إلى النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قيد تحت رقم 10333 لسنة 2019 عرائض النائب العام، ضد الفنان إيمان البحر درويش يتهمه فيه بإهانة القضاء المصري. جاء في البلاغ، أن "درويش" قام بتدوين منشور من خلال حسابه على "فيسبوك" بتاريخ 29 من شهر يوليو الجاري، ادعى فيه أن هناك جهة سيادية تدخل في قرارات وأحكام القضاء المصري وحدد المحكمة الإدارية العليا التي ذكرها في منشوره بأنها ترفض الطعون المقدمة ضد هاني شاكر، بناء على ممارسة ضغوط عليها لرفضها.
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انطلاق انتخابات نقابة الموسيقيين بالقاهرة والمحافظات

يشهد اليوم الثلاثاء، انطلاق انتخابات نقابة الموسيقيين، بنادي نقابة الممثلين بشارع البحر الأعظم، حيث بدأ أعضاء الجمعية العمومية فى التوافد على مقر النقابة من أجل المشاركة فى الانتخابات واختيار مرشحهم الأنسب لشغل منصب رئيس نقابة الموسيقيين، ويتنافس على مقعد النقيب كل من الفنان هانى شاكر والفنان مصطفى كامل، اللذان سبق وتوليا هذا المنصب من قبل، إلى جانب تنافس 45 عضوا على عضوية مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، وتستمر الانتخابات اليوم حتى الخامسة مساءً، ومن ثم تبدأ عملية فرز الأصوات من أجل إعلان النتيجة فى نفس اليوم.
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انتخابات الموسيقيين تشتعل.. هل الكرسى يستحق الصراع؟

أسبوعان تقريبًا؛ هما المدة التى تفصلنا عن انعقاد انتخابات نقابة المهن الموسيقية، التى تجرى يوم 30 يوليو الجارى، على أن تكون الإعادة فى السادس من شهر أغسطس المقبل، يتنافس على كرسى نقيب الموسيقيين، كل من الفنان هانى شاكر الذى قرر الترشح للمرة الثانية، والفنان مصطفى كامل الذى سبق وشغل منصب القائم بأعمال نقيب المهن الموسيقية، ثم نقيبا للمهن الموسيقية لفترة زمنية ليست قصيرة. كما قام أعضاء المجلس القديم بالكامل بترشيح أنفسهم للدورة الجديدة، إلى جانب تقديم عدد آخر من أعضاء الجمعية العمومية، حيث بلغ عدد المتنافسين على عضوية مجلس النقابة 46 موسيقيا.
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