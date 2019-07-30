سكرتير المهن الموسيقية: مصطفى كامل عارف إنه هيخسر

تحرير:محمد عبد المنعم ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

هاني شاكر ومصطفى كامل

قال أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، والتي تجري انتخاباتها اليوم الثلاثاء بمقر انتخابات نقابة الموسيقيين بشارع البحر الأعظم بالجيزة، إن الفنان مصطفى كامل، المرشح على منصب النقيب ويتنافس مع الفنان هاني شاكر، اعتدى بالضرب على منصور هندي عضو مجلس النقابة والمرشح ضمن قائمة هاني شاكر، حيث "ضربه بالدماغ في وشه ومناخيره"، ثم أعقب ذلك مشادات من قِبل مؤيدي الطرفين. ولفت رمضان، في تصريحات لـ"التحرير"، إلى أن مؤيدي هاني شاكر قاموا بتهدئة "هندي" انطلاقًا من حرصهم على الشكل العام للموسيقيين بشكل عام.

وأشار أحمد رمضان إلى أن مصطفى كامل أيضًا قام بالاعتداء على موظفة من منظمي العملية الانتخابية بالنقابة، مضيفًا: "كان عايز يبوظ الانتخابات، وإحنا قدرنا نتصدى لده، ولكن السؤال: أنت بتعمل كده ليه؟ خاصةً أنك عارف إنك هتخسر، أنت عارف إنك نازل قدام الأستاذ هاني شاكر واسمه يكفي، طعنت عليه في اللجنة المشرفة