دراسة: الملح يتميز بعدة فوائد بالرغم من أضراره

يقلل الملح من تشنج العضلات وانقباضها، كما إنه يقيك من ضربات الشمس، وبالنسبة للجهاز الهضمي، يساعد بشكل كبير في الحصول على عملية هضم صحية، ويزيد أيضًا من معدل الإمتصاص.
الإفراط في تناول الملح يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، على سبيل المثال يعمل على ارتفاع ضغط الدم، حيث إن الخلل في توازن المعادن، يؤدي إلى احتباس الماء في الجسم وزيادة كمية الأملاح، وبالتالي يؤدي إلى زيادة الضغط، كما إنه يؤدي إلى مشكلات في الكلى ومشاكل في الجهاز الهضمي، ولكن جاءت بعض الدراسات الجديدة التي توضح إن الأملاح لا تؤدي إلى أي مشكلات صحية، وما سبق كان مجرد إشاعات فقط، ولا تؤدي إلى أمراض في القلب، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "dailymail".
يقال دائمًا إن الملح هو السم القاتل في الطعام، كما إنه يسبب العديد من المشكلات الصحية التي يجب تجنبها، حيث إن الإفراط في استهلاكه يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، كما يزيد من خطورة الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وفي بعض الدول أدى الإفراط في تناول الملح إلى وفاة العديد من الأشخاص، وذلك لأن أصحاب
يقال دائمًا إن الملح هو السم القاتل في الطعام، كما إنه يسبب العديد من المشكلات الصحية التي يجب تجنبها، حيث إن الإفراط في استهلاكه يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، كما يزيد من خطورة الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وفي بعض الدول أدى الإفراط في تناول الملح إلى وفاة العديد من الأشخاص، وذلك لأن أصحاب الشركات فشلوا في تقليل الأملاح في الوجبات السريعة، وبالتحدث إلى The Mail، قال البروفيسور سيمون، مؤلف الدراسة، سيموت العديد من الأشخاص إذا لم يتم أخذ أي إجراءات، وأضاف قائلًا الملح أكثر خطورة من السكر".
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ولكن قال بعض الباحثين إنه لا يوجد دليل على إن الملح يؤدي إلى مشكلات صحية في القلب، حيث إن الملح يعتبر أحد المكونات الكيميائية للصوديوم، ويعتبر أيضًا من العناصر الضرورية بشكل كبير، ويحتاجه الجسم من أجل القلب والعضلات والوظائف العصبية، وللحفاظ أيضًا على معدلات الترطيب، ولكن القليل منه أو الكثير يؤدي إلى مشكلات صحية، لذا تقوم الكلى بعملية توازن معدلاته في الدم، حيث تقوم بأخذ النسب الزائدة منه وطردها خارج الجسم في صورة بول، وعلى الجانب الآخر إذا لم يتم التخلص منه سريعًا، يتراكم الصوديوم في الجسم، و يؤدي إلى سحب المزيد من الماء في الدورة الدموية، مما يزيد من ارتفاع ضغط الدم ومزيد من الضغط على الأوعية الدموية، وعلى المدى البعيد يؤدي ذلك إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية.
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هل يؤثر الملح على الأشخاص بطرق مختلفة؟
توجد الكثير من المشكلات الناتجة عن إدراج الملح في النظام الغذائي، ووضح البروفيسور بيتر سيفير، قائلًا:"قياس كمية الأملاح المتناولة من الأمور الهامة"، ولأننا نتناول أشكال مختلفة من الطعام، يصعب تحديد مدى النفع الذي يعود عليك أو الضرر، وبالتالي يتفاوت تأثير الأملاح على الجسم، كل ما عليك أن تفعله أن تقلل من استهلاكك للملح، حتى يستفيد منه جسمك بشكل كبير، ولا يسبب لك أي أضرار، في هذه الحالة يصبح الملح آمن وليس له أي آثار جانبية.
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فوائد الملح
بالرغم من الأضرار التي يسببها لك إلا إنه يمدك بالعديد من الفوائد: المحافظة على المياه والسوائل في خلايا الجسم، حيث يتفاعل الصوديوم مع البوتاسيوم، وكلًا منهما يعمل على ضبط نسبة الماء في الجسم، وبالنسبة للوظائف العصبية، بالاشتراك مع المعادن الأخرى، يساعد في تشكيل النبضات الكهربائية التي تعمل على إدارة العديد من الوظائف في جسم الإنسان، كما إنه يحفز من الغدة الكظرية ويحسن من نشاطها بشكل كبير، ويعتبر من المواد المطهرة، ويوصى بها كمضمضة للتخلص من باكتيريا الفم، ويفيد أيضًا في وقف نزيف اللثة.
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يقلل الملح من تشنج العضلات وانقباضها، كما إنه يقيك من ضربات الشمس، وبالنسبة للجهاز الهضمي، يساعد بشكل كبير في الحصول على عملية هضم صحية، ويزيد أيضًا من معدل الإمتصاص.
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