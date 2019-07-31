صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

دراسة: الملح يتميز بعدة فوائد بالرغم من أضراره

يقلل الملح من تشنج العضلات وانقباضها، كما إنه يقيك من ضربات الشمس، وبالنسبة للجهاز الهضمي، يساعد بشكل كبير في الحصول على عملية هضم صحية، ويزيد أيضًا من معدل الإمتصاص.
تحرير:إسراء سليمان ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
أضرار الملح
أضرار الملح
الإفراط في تناول الملح يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، على سبيل المثال يعمل على ارتفاع ضغط الدم، حيث إن الخلل في توازن المعادن، يؤدي إلى احتباس الماء في الجسم وزيادة كمية الأملاح، وبالتالي يؤدي إلى زيادة الضغط، كما إنه يؤدي إلى مشكلات في الكلى ومشاكل في الجهاز الهضمي، ولكن جاءت بعض الدراسات الجديدة التي توضح إن الأملاح لا تؤدي إلى أي مشكلات صحية، وما سبق كان مجرد إشاعات فقط، ولا تؤدي إلى أمراض في القلب، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "dailymail".
يقال دائمًا إن الملح هو السم القاتل في الطعام، كما إنه يسبب العديد من المشكلات الصحية التي يجب تجنبها، حيث إن الإفراط في استهلاكه يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، كما يزيد من خطورة الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وفي بعض الدول أدى الإفراط في تناول الملح إلى وفاة العديد من الأشخاص، وذلك لأن أصحاب
اقرأ المزيد
المراة-الحامل-والتلوث

دراسة: الارتجاع خلال الحمل يعرضك للفشل الكلوي

فور حدوث الحمل، قد تصابين ببعض المشكلات الصحية الخاصة بتلك المرحلة، ثم تختفي بعد ولادتك، وتشير الأبحاث إلى أن النساء الحوامل اللاتي يعانين من مقدمات الارتجاع أكثر عرضة للإصابة بالفشل الكلوي، وعلى الرغم من ذلك، اعترف العلماء في كلية كورك، الذين قادوا الدراسة، بأنه غير واضح حتى الآن سبب وجود هذا الرابط، لكنهم لاحظوا أن كلا الشرطين مرتبط بانهيار الخلايا التي تصطف داخل الأوعية الدموية، كما قد يكون السبب في حدوث طفرة جينية، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
آلام الأذن

بالكهرباء.. اكتشاف علاج يحسن من الصحة العامة للكبار

أشارت الأبحاث الحديثة، حسب صحيفة medical news today، إلى أن تحفيز أجزاء معينة من الأذن باستخدام التيارات الكهربائية يمكن أن يعدل توازن الأيض في الجسم، ومن ثم يقلل من مخاطر المشكلات الصحية المرتبطة بتقدم العمر. اكتشاف "تحفيز العصب المبهم" هو ممارسة اكتسبت مؤخرا الكثير من الاهتمام من قبَل الباحثين من دول العالم المختلفة. العصب المبهم هو أطول الأعصاب، ويربط الدماغ بأجزاء أخرى من الجسم، كما يوفر رابطا مباشرا بين الدماغ والأمعاء، ويتفاعل أيضا مع الجهاز العصبي.
نقص-فيتامين-سي

12 طعاما يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي

يعد فيتامين سي أحد الفيتامينات الأساسية المطلوبة في النظام الغذائي اليومي للفرد، ولا تعد الفيتامينات ضرورية لتقوية الجهاز المناعي فحسب، بل ضرورية أيضًا لتحسين أداء الجسم. فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة القوية ويعزز النمو الخلوي وكذلك وظيفة الجهاز الدوري. كما أنه مفيد للوقاية من السرطان، وخفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وإبطاء ظهور مرض الشيخوخة، كما يساعد على امتصاص الحديد والكالسيوم ويساعد في تعزيز نظام المناعة ويقلل من مستويات التوتر في الجسم.
اقرأ المزيد من الأخبار
الوزن الزائد

دراسة: حجم الخصر مؤشر على الموت المبكر

تحدثنا مسبقًا عن الأسباب التي تؤدي إلى الوفاة المبكرة مثل التدخين وارتفاع ضغط الدم دون التعامل معه وعلاجه، إضافة إلى سوء التغذية والسمنة والإفراط في تناول الطعام، وتوجد عدة عوامل أخرى مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين، وبالنسبة للإشارات والعلامات التي تدل على ذلك، فبداية من الشعور بالصداع إلى آلام الصدر، جميعها تقع بينها احتمالية الموت المبكر، ولكن كشف العلماء عن سبب آخر: حجم الخصر يعد دليلا كبيرا على الوفاة المبكرة، نقلا عن "dailymail".
مرضى-القلب-في-رمضان

للوقاية من مرض الشريان التاجي.. تناول السبانخ والبيض

تتنوع الأمراض وتختلف من نوع لآخر، ولكن تختلف من حيث الخطورة والانتشار، فعند الحديث عن أقوى وأهم عضلة في جسم الإنسان، فلا بد من أن نذكر القلب، فتعد الأمراض المتعلقة بالقلب من أخطر ما يمكن أن يصيب الإنسان، خاصة النوبات القلبية ومرض الشريان التاجي؛ لذا يُنصح بالذهاب للطبيب بشكل منتظم كل ثلاثة أشهر لإجراء فحوصات طبية للاطمئنان على معدل سرعة النبضات. هل تعرف أن أكثر ما يقتل القلب هو الحزن والتوتر، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى الوفاة؟! نقلا عن "daily health post".
مشروبات الزنجبيل

الزنجبيل والأسماك| أطعمة تخفف من آلام الدورة الشهرية

آلام الدورة الشهرية من التغيرات الطبيعية التي نمر بها، ولا بد أن نتعامل معها لنقلل من حدّتها بشكل طبيعي، وللتخلص أيضا من الأعراض المصاحبة لها مثل التشنجات والصداع والتعب والانتفاخ، إضافة إلى تغيّر الحالة المزاجية والإسهال والقيء -نقلا عن موقع الصحة الأمريكي "health line"- توجد بعض الأطعمة التي يجب أن تضعيها في نظامك الغذائي للتخفيف من الشعور بالآلام؛ مثل تناول الفواكه بشكل عام، والإكثار من شرب المياه، كما أن مشروب الزنجبيل فعال بشكل كبير، ويسمى بـ«شاي الزنجبيل»، ويعمل على التقليل من القيء.
التين

التين فاكهة مميزة لمرضى الأنيميا والسكر

التين من الفاكهة الصيفية المفيدة التي لا يعرف الكثير منا فوائدها، فهو يحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات الهامة، ومنها فيتامينا أ وب، إضافة إلى بعض المواد المضادة للأكسدة وأيضًا أحماض دهنية أوميجا 3، كما يساعد التين في علاج الكثير من الأمراض والوقاية من الإصابة ببعضها، فالثمرة الناضجة من التين تحتوي على نحو 14% من وزنها سكريات و1.5% من وزنها بروتينات، بالإضافة إلى نسبة مرتفعة جدا من فيتامين أ وفيتامين ج وحمض جلوتاميك، وبعض الأملاح المختلفة، مثل الفسفور والكالسيوم والبوتاسيوم، في السطور التالية نشرح لك الفوائد الصحية للتين.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org