دراسة: الملح يتميز بعدة فوائد بالرغم من أضراره

يقلل الملح من تشنج العضلات وانقباضها، كما إنه يقيك من ضربات الشمس، وبالنسبة للجهاز الهضمي، يساعد بشكل كبير في الحصول على عملية هضم صحية، ويزيد أيضًا من معدل الإمتصاص.

تحرير:إسراء سليمان ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م

أضرار الملح

الإفراط في تناول الملح يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، على سبيل المثال يعمل على ارتفاع ضغط الدم، حيث إن الخلل في توازن المعادن، يؤدي إلى احتباس الماء في الجسم وزيادة كمية الأملاح، وبالتالي يؤدي إلى زيادة الضغط، كما إنه يؤدي إلى مشكلات في الكلى ومشاكل في الجهاز الهضمي، ولكن جاءت بعض الدراسات الجديدة التي توضح إن الأملاح لا تؤدي إلى أي مشكلات صحية، وما سبق كان مجرد إشاعات فقط، ولا تؤدي إلى أمراض في القلب، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "dailymail".

يقال دائمًا إن الملح هو السم القاتل في الطعام، كما إنه يسبب العديد من المشكلات الصحية التي يجب تجنبها، حيث إن الإفراط في استهلاكه يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، كما يزيد من خطورة الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وفي بعض الدول أدى الإفراط في تناول الملح إلى وفاة العديد من الأشخاص، وذلك لأن أصحاب