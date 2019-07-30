فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

بدء الفرز في انتخابات نقابة الموسيقيين

تحرير:التحرير ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م
انتخابات الموسيقيين
انتخابات الموسيقيين
أغلقت صناديق الاقتراع في انتخابات نقابة الموسيقيين، التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، داخل نادي نقابة المهن التمثيلية، حيث توافد العشرات من أعضاء النقابة للإدلاء بأصواتهم. ومع بدء الفرز، أظهرت المؤشرات الأولية تقدم الفنان هاني شاكر، المُرشح على منصب النقيب، على منافسه، الفنان مصطفى كامل في لجان القاهرة، فيما تفوق مصطفى كامل على هاني شاكر في عدد من اللجان الخاصة بالمحافظات. يذكر أن نحو 45 عضوا يتنافسون على مقاعد عضوية النقابة في مجلس إدارة النقابة.
وبالتزامن مع انطلاق انتخابات نقابة الموسيقيين فى القاهرة، تشهد باقي المحافظات بدء عملية التصويت لأعضاء النقابة، فى مجمع عبدالمنعم جابر فى الشاطبي، وفي المنصورة بقاعة جابي بلس، وباقي الفروع للنقابة؛ «الزقازيق، طنطا، المحلة، دمنهور، شبين الكوم، بورسعيد، دمياط، القليوبية، بني سويف، المنيا، سوهاج،
اقرأ المزيد
هاني-شاكر

هاني شاكر نقيبًا للموسيقيين للمرة الثانية

أعلنت انتخابات نقابة المهن الموسيقية، فوز الفنان هاني شاكر بمقعد النقيب، ليفوز بالمنصب للمرة الثانية على التوالي، إذ حصد 1531 صوتا مقابل 589 لمصطفى كامل. وحصل شاكر على 29 صوتا في لجنة مقابل صفر لـ"كامل"، وفى الشرقية حصل "شاكر" على 255 صوتا، مقابل 32 صوتا لـ"كامل"، وفى أسوان، حصد شاكر 19 صوتا، مقابل صوت واحد لمنافسه، وفي سوهاج حصل "شاكر" على 70 صوتا، و4 لـ"كامل"، وفى الإسكندرية حصل النقيب الحالي على 144 صوتا، مقابل 66 صوتا للمنافس الآخر، وبينما تعتبر المنصورة هي اللجنة الوحيدة التي حسمت لصالح "كامل" فحصد 90 صوتا مقابل 75 لـ"شاكر".
مصطفى-كامل-وهانى-شاكر (1)

سكرتير المهن الموسيقية: مصطفى كامل عارف إنه هيخسر

قال أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، والتي تجري انتخاباتها اليوم الثلاثاء بمقر انتخابات نقابة الموسيقيين بشارع البحر الأعظم بالجيزة، إن الفنان مصطفى كامل، المرشح على منصب النقيب ويتنافس مع الفنان هاني شاكر، اعتدى بالضرب على منصور هندي عضو مجلس النقابة والمرشح ضمن قائمة هاني شاكر، حيث "ضربه بالدماغ في وشه ومناخيره"، ثم أعقب ذلك مشادات من قِبل مؤيدي الطرفين. ولفت رمضان، في تصريحات لـ"التحرير"، إلى أن مؤيدي هاني شاكر قاموا بتهدئة "هندي" انطلاقًا من حرصهم على الشكل العام للموسيقيين بشكل عام.
نادية-مصطفى

نادية مصطفى: اسم هاني شاكر على الكارنيه شرف لنا كلنا

قالت الفنانة نادية مصطفى، إنها أدلت بصوتها في انتخابات نقابة المهن الموسيقية، الجارية اليوم الثلاثاء بنادي نقابة الممثلين بشارع البحر الأعظم، ومنحته للفنان هاني شاكر والذي يتنافس على مقعد النقيب مع الفنان مصطفى كامل، واللذان سبق وتوليا هذا المنصب من قبل. وقالت لـ"التحرير" إن اختيارها للنقيب تحكمه عدة مواصفات، أهمها: "أن يكون بني آدم وإنسان، يريد مساعدة الموسيقيين، يحبهم ويحافظ على أموالهم، وأن يكون وجهة محترمة ومشرفة يقابل الرئيس ورئيس الوزراء والمحافظين والمسئولين بسهولة، وذلك حتى يستطيع المحافظة على حقوق الموسيقيين".
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org