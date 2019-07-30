بدء الفرز في انتخابات نقابة الموسيقيين

تحرير:التحرير ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م

انتخابات الموسيقيين

أغلقت صناديق الاقتراع في انتخابات نقابة الموسيقيين، التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، داخل نادي نقابة المهن التمثيلية، حيث توافد العشرات من أعضاء النقابة للإدلاء بأصواتهم. ومع بدء الفرز، أظهرت المؤشرات الأولية تقدم الفنان هاني شاكر، المُرشح على منصب النقيب، على منافسه، الفنان مصطفى كامل في لجان القاهرة، فيما تفوق مصطفى كامل على هاني شاكر في عدد من اللجان الخاصة بالمحافظات. يذكر أن نحو 45 عضوا يتنافسون على مقاعد عضوية النقابة في مجلس إدارة النقابة.

وبالتزامن مع انطلاق انتخابات نقابة الموسيقيين فى القاهرة، تشهد باقي المحافظات بدء عملية التصويت لأعضاء النقابة، فى مجمع عبدالمنعم جابر فى الشاطبي، وفي المنصورة بقاعة جابي بلس، وباقي الفروع للنقابة؛ «الزقازيق، طنطا، المحلة، دمنهور، شبين الكوم، بورسعيد، دمياط، القليوبية، بني سويف، المنيا، سوهاج،