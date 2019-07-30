كواليس خلاف الخطيب ولاسارتي بسبب القائمة الإفريقية

خلاف شديد بين محمود الخطيب ومارتن لاسارتي بسبب القائمة الإفريقية؛ الأمر الذي نتج عنه نقاش حاد واعتبر مدرب الأهلي أن ما يحدث تدخل في الأمور الفنية

تحرير:أحمد سعيد ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤١ م

شهد اجتماع لجنة التخطيط بالنادي الأهلي الذي عقد ظهر اليوم الثلاثاء، بحضور محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي وطه إسماعيل رئيس اللجنة وعضوية الثنائي زكريا ناصف وخالد بيبو مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء، خلافا حادا بين اللجنة والمدير الفني، حيث شهد الاجتماع مناقشة القائمتين الإفريقية والمحلية واستعراض رؤية الجهاز الفني. وعلمت «التحرير» كواليس الخلاف الذي نشب بين الخطيب ولاسارتي، من أجل مناقشة اللاعبين الذي سيتم قيدهم في القائمة الإفريقية.

البداية الاجتماع بدأ بإعلان مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي القائمة التي سيتم قيدها بالقائمة الإفريقية، وشهدت القائمة تواجد الأنجولي جيرالدو دا كوستا، ليبدأ الخلاف من هنا، واعترض محمود الخطيب على تواجد جيرالدو، وطلبوا منه عدم قيد الجناح الأنجولي من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبي. مارتن لاسارتي

البداية

الاجتماع بدأ بإعلان مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي القائمة التي سيتم قيدها بالقائمة الإفريقية، وشهدت القائمة تواجد الأنجولي جيرالدو دا كوستا، ليبدأ الخلاف من هنا، واعترض محمود الخطيب على تواجد جيرالدو، وطلبوا منه عدم قيد الجناح الأنجولي من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبي.



مارتن لاسارتي تمسك برأيه الفني وأكد على أهمية تواجد جيرالدو في القائمة الإفريقية، ورفض فكرة الاستغناء عن اللاعب من الأساس، ووضع رحيل النيجيري جونيور أجايي، كحل منه للأزمة مشيرًا إلى أنه لا يحتاج لخدماته في الفترة الحالية.

خلاف

محمود الخطيب ولجنة التخطيط رفضوا رأي مارتن لاسارتي برمته، الأمر الذي أزعج الأوروجوياني بشدة واعتبره تدخلا في الشؤون الفنية؛ مانتج عنه إنهاء الجلسة بعد مرور نحو ساعة وعدم التحدث عن مصير اللاعبين الراحلين وحسم القائمة المحلية، ليكون الأمر معلقًا لحين آخر.

في الوقت الذي أعلن فيه طه إسماعيل قيد 26 لاعبًا في القائمة الإفريقية، وأن سيد عبدالحفيظ سوف يقوم بالإعلان عنها غدًا الأربعاء، وأشار في تصريحات صحفية للموقع الرسمي للنادي الأهلي، إلى أن القائمة المحلية لا يزال هناك وقت للترتيب بشأنها في إطار ما يخدم سياسة الفريق واحتياجاته.



وأكد طه إسماعيل أن اللجنة ناقشت أيضًا العروض التي تلقاها بعض اللاعبين الذين قد لا تسمح الظروف بوجودهم في المرحلة الحالية، وسوف يتم حسم كل هذه الأمور خلال الأيام القليلة المقبلة بالتنسيق الكامل مع الجهاز الفني.

صدمة جيرالدو

في المُقابل تدور أزمة داخل النادي الأهلي حاليا بسبب المهاجم الأجنبي، ورغبة مسؤولي النادي في التعاقد مع مهاجم آخر في ظل تذبذب أداء المغربي وليد أزارو، واقترح المسؤولون عن فريق الكرة بالقلعة الحمراء، فكرة خروج الأنجولي جيرالدو في إعارة خلال الموسم المُقبل، في ظل تواجد 5 لاعبين أجانب وهم التونسي علي معلول وسيتم قيده كلاعب محلي بعد قرار لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة، واعتبار لاعب واحد شمال إفريقي كمحلي، والرباعي جونيور أجايي ووليد أزارو وجيرالدو والمالي أليو ديانج، المنتقل حديثا من صفوف فريق مولودية الجزائر خلال فترة الانتقالات الصيفية، لمدة خمسة مواسم مُقابل مليون و100 ألف دولار.

وبعد أن استقر مسؤولو الأهلي على فكرة خروج الأنجولي جيرالدو على سبيل الإعارة، صدمهم اللاعب ورفض الرحيل بشكل نهائي، وأكد أنه لن يرحل عن النادي إلا في حالة الاستغناء عنه ويرفض فكرة الإعارة، مؤكدًا لعدد من المُقربين منه امتلاكه عروض احتراف عديدة في البرازيل.

أرقام جيرالدو

خاض جيرالدو دا كوستا مع النادي الأهلي 14 مباراة سجل ثلاثة أهداف وصنع 6 أهداف.

ومن المقرر أن يتم غلق باب القيد الإفريقي، غدًا الأربعاء، استعدادًا لانطلاق النسخة الجديدة من بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية منتصف شهر أغسطس المقبل.



ويتجه النادي الأهلي لقيد الثنائي أليو ديانج، ومحمود متولي إفريقيا، في القائمة التي سيتم إرسالها مساء غدٍ الأربعاء، للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".