رياضة

كواليس خلاف الخطيب ولاسارتي بسبب القائمة الإفريقية

خلاف شديد بين محمود الخطيب ومارتن لاسارتي بسبب القائمة الإفريقية؛ الأمر الذي نتج عنه نقاش حاد واعتبر مدرب الأهلي أن ما يحدث تدخل في الأمور الفنية
تحرير:أحمد سعيد ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤١ م
لاسارتي
لاسارتي
شهد اجتماع لجنة التخطيط بالنادي الأهلي الذي عقد ظهر اليوم الثلاثاء، بحضور محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي وطه إسماعيل رئيس اللجنة وعضوية الثنائي زكريا ناصف وخالد بيبو مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء، خلافا حادا بين اللجنة والمدير الفني، حيث شهد الاجتماع مناقشة القائمتين الإفريقية والمحلية واستعراض رؤية الجهاز الفني. وعلمت «التحرير» كواليس الخلاف الذي نشب بين الخطيب ولاسارتي، من أجل مناقشة اللاعبين الذي سيتم قيدهم في القائمة الإفريقية.
البداية الاجتماع بدأ بإعلان مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي القائمة التي سيتم قيدها بالقائمة الإفريقية، وشهدت القائمة تواجد الأنجولي جيرالدو دا كوستا، ليبدأ الخلاف من هنا، واعترض محمود الخطيب على تواجد جيرالدو، وطلبوا منه عدم قيد الجناح الأنجولي من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبي. مارتن لاسارتي
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قفشة

تطورات في مفاوضات الأهلي للتعاقد مع «قفشة»

وصل مسؤولو الأهلي مع مسؤولي نادي بيراميدز إلى اتفاق بشأن انتقال محمد مجدي "قفشة" إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد فترة طويلة من المفاوضات بين الطرفين حول انتقال اللاعب للمارد الأحمر. وعلمت "التحرير" من مصادر داخل القلعة الحمراء أن أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي أجرى اتصالات مطولة مع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، واتفقوا بشكل نهائي على انتقال "قفشة" مُقابل 30 مليون جنيه فقط دون حصول بيراميدز على أي لاعب من الأهلي.
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مدافع مانشستر يونايتد يغيب عن الملاعب 5 أشهر

أعلن نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن فترة غياب الإيفوارى إريك بايلى مدافع الشياطين الحمر عن الملاعب، وذلك بعد إصابة صاحب الـ25 عاما، خلال مباراة فريقه الودية أمام توتنهام. وجاء إعلان اليونايتد عبر الحساب الرسمى للنادى على موقع التواص الاجتماعى تويتر مشيرا إلى أن اللاعب سيغيب عن الأولد ترافولد لمدة 5 شهور. وتعرض الإيفوارى إريك بايلى إلى إصابة قوية خلال مواجهة الشياطين الحمر أمام توتنهام هوتسبير فى الكأس الدولية للأبطال، والتى انتهت بفوز اليونايتد بهدفين مقابل هدف.
جون-انطوي

رئيس مصر للمقاصة يكشف قيمة انتقال أنطوي لبيراميدز

أكد محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة أن المطالب المادية الخاصة بالغاني جون أنطوي أدت إلى تعثر انتقاله لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال عبدالسلام في تصريحات عبر إذاعة إنرجي أف أم "مطالب أنطوي كانت كبيرة مما أدى إلى عدم انتقاله إلى الزمالك، وفي المقابل وافق بيراميدز على تلبيتها". وكان رئيس نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق عن دخوله في مفاوضات للحصول على أنطوي من مصر للمقاصة، ولكن تسببت المطالب المالية للغاني في الوقوف أمام إتمام تعاقد النادي الأبيض معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
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الأهلي يشكو رئيس الزمالك للنائب العام

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، بقيادة محمود الخطيب، التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، بعد الإساءة التي وجها الأخير لمسؤولي القلعة الحمراء. وأعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن مجلس الأهلي كلفه بتقديم ببلاغ للنائب العام، لافتًا إلى أنه سينفذ التكليف خلال الساعات المقبلة. وقال المستشار القانوني للقلعة الحمراء، في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: «تم تكليفي من مجلس إدارة النادي الأهلي، بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك، وسأقوم بالتنفيذ خلال ساعات».
محمد-يوسف-الأهلى وحرس الحدود (1)

يوسف: الانتقادات لا تهمني ولم نفقد أمل الفوز بالدوري

بعد 365 يومًا بالتمام والكمال، أسدل الستار أخيرًا على مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2018- 2019، وتمكن فريق الأهلي من التتويج بالبطولة رقم 41 في تاريخه، بعد موسم مجهد وشاق جدًّا نجح المارد الأحمر في إنهاء المسابقة قبل نهايتها بجولة واحدة وبفارق 8 نقاط عن غريمه التقليدي الزمالك، في موسم شهد العديد من التقلبات، من أداء سيئ من النادي الأهلي وسقوط متكرر، وأداء جيد من نادي الزمالك الذي نجح في اعتلاء صدارة جدول الدوري طوال الدور الأول من المسابقة مع محاولات من نادي بيراميدز في خلق منافسة شرسة مع النادي الأبيض.
الاهلى-والمقاولون-الشوط-الاول‎ (7)

القمة118.. الأهلى بالقوة الضاربة أمام الزمالك

أعلن الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التشكيل الرسمى الذي سيخوض به المواجهة أمام نظيره الزمالك، مساء اليوم الأحد على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، يقود المباراة تحكيميا طاقم مجري بقيادة فرانس كاراكو، ويعاونه كل من شتيفان ألبرت وبولاش بوزاش (مساعدين) وآدم فوركش (حكمًا رابعا). وتعد هذه المباراة هى القمة رقم (118) بين الأهلي وغريمه الزمالك، ويأمل كلا الفريقان الفوز بالمواجهة لتأكيد أحقيته بالفوز بلقب الدوري الذي فاز به الأهلي.
حازم-امام (3)

حازم إمام: الجماهير وراء رحيل كارتيرون عن الأهلى

كشف حازم إمام عضو مجلس اتحاد الكرة السابق خلال تصريحات له أن إدارة النادى الأهلى كانت تنساق وراء رغبة الجماهير فى قراراتها، مضيفا أن ذلك كان السبب فى رحيل، باتريس كارتيرون، المدير الفنى السابق للأهلى. وقال الثعلب فى تصريحات لقناة أون سبورت: "كاريترون رحل عن الأهلي بعد ضغط من الجماهير وليس لأسباب فنية، والضغط الجماهيرى لا يجب أن يؤثر عليك دائما". وأَضاف نجم الزمالك السابق: "بعد فوز صن داونز على الأهلى بخمسة أهداف كان سيرحل لاسارتي هو الآخر عن الفريق بسبب ضغط الجماهير أيضا، لكن الوقت لم يكن يسمح للأهلى لأنهم كانوا في نصف الموسم".
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