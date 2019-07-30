معرض كاريكاتير نجيب محفوظ في متحفه الأحد المقبل

تحرير:كريم محجوب ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م

نجيب محفوظ

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، معرض كاريكاتير يحمل عنوان "نجيب محفوظ بريشة فنانى العالم"، وذلك بمتحف ومركز إبداع أديب نوبل العالمي نجيب محفوظ، الكائن بـ"تكية أبو الدهب" بجوار الجامع الأزهر. ويفتتح المعرض أبوابه أمام جمهور الزوار، فى تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد المقبل، الموافق 4 أغسطس، ويستمر حتى يوم السبت 20 أغسطس، وذلك استكمالا للفعاليات التي تقام احتفالا بافتتاح المتحف الذي طال انتظاره سنوات.

يضم المعرض المرتقب افتتاحه، عرض بورتريهات شخصية لأديب نوبل بريشة قرابة الـ40 فنانًا من مختلف دول العالم مثل «كوبا، جنوب إفريقيا، كينيا، السعودية، الصين، اليابان، البرازيل، روسيا، المغرب، إسبانيا» فضلا عن أعمال العديد من الفنانين المصريين. اقرأ أيضا: متحف نجيب محفوظ.. تاريخ يتجاوز الحاضر يذكر