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الرئيس السيسي يفتتح مؤتمر الشباب في العاصمة الإدارية (بث مباشر)

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٢٠ م
مؤتمر الشباب - ارشيفية
مؤتمر الشباب - ارشيفية
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بدورته السابعة تحت شعار "إبدع.. انطلق"، والمنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، على مدار يومين، بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، كما ستشهد الفعاليات عقد المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، ثم جلسة "إسأل الرئيس" التي يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التي تلقاها من خلال الموقع الإلكترونى وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر، فيما يشهد غدا الأربعاء الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي والتي تضم مشاركين من 29 دولة أفريقية.
وتبدأ فعاليات المؤتمر، اليوم، بجلسة افتتاحية في الخامسة مساء، تستمر لمدة ساعة، ثم يعقبها استراحة قصيرة، بعدها تبدأ الجلسة الأولى من نموذج محاكاة الدولة المصرية، تعقبها الجلسة الثانية من نموذج المحاكاة نفسه، بعد استراحة قصيرة، وتنتهي في العاشرة مساءً. وينطلق اليوم الثاني، 11 صباحا، بحفل تخرج البرنامج
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المياه الجوفية قرية المويسات (4)

غرق منازل قرية المويسات بأسوان والأهالى يستغيثون

تعرضت عدد من منازل قرية نجع المويسات بالبصيلية قبلي بمركز إدفو شمال أسوان، إلى تشققات وتصدعات، إلى جانب غرق البعض منها بالمياه الجوفية المتسربة إليها من الترعة المقابله للقرية، وقد وجه الأهالى استغاثاتهم لسرعة احتواء الموقف، وعلى الفور توجه المسؤولين بالوحدة المحلية لمدينة ومركز إدفو ومسئولى الرى فى محاولة لاحتواء الموقف، وإنقاذ المنازل من الانهيارات الكلية، حيث تم الدفع بإمكانيات الرى والوحدة المحلية للعمل على سحب المياه وكسحها بعيدا عن منازل الأهالى.
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السيسي عن عدم طلاء المباني: هو فيه دولة كده؟

انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظاهرة عدم طلاء المباني، قائلا: "يبدوا أننا رضينا بالقبح ونسينا الحُسن"، مشيرا خلال جلسة محاكاة الدولة المصرية، ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الوطني للشباب، مستكملا: "كل قطاع أدخله ألاقي الدنيا صعبة، صعبة أوي، هقولكم على دليل، إمشوا على الطرق هتلاقوا المباني كلها طوب أحمر، ده بيعكس إيه؟ هوا فيه دولة كده؟ كلها طوب أحمر"، مضيفا: "يادوب المباني اللي بتعملها الحكومة أو المطورين العقاريين، هي بس اللي مدهونة، وده بعكس الدولة راحت لفين".
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السيسي: لو الشعب رفض الإصلاحات كنت استقلت وعملت انتخابات مبكرة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن خطة الإصلاح الاقتصادي أثارت محاوف أعضاء الحكومة في نوفمبر عام 2016، وأنهم كانوا متحسبين من ردة الفعل، مضيفا: "الكل فى التصويت كان خايف.. وإحنا بنخاف على بلدنا لو حصل حاجة لا قدر الله تنهار وتدمر، لكن أنا هنا مش بذكى نفسى وقلت لا"، وتابع الرئيس خلال جلسة محاكاة الدولة المصرية في مؤتمر الشباب الوطني: "قلت الحكومة تجهز، لو الشعب رفض الإصلاحات تقدم استقالتها الخميس، ولو الشعب رفض يوم السبت هعمل انتخابات رئاسية مبكرة وأسلم البلد لحد تاني، ما هو يا نبنى بلد مظبوط ونحل مشاكلنا يا نسيبها ونمشى لحد تانى يقدر".
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مدبولي: معدل الفقر لم يرتفع سوى 4%.. وهذا إنجاز هائل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الإرادة السياسية وعزيمة الشعب، هما أبرز العوامل التي تحسم مصير برامج الإصلاح الاقتصادية، مؤكدا خلال الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية ضمن فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الوطني للشباب، أن هناك دولا فشلت في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب غياب الإرادة، ولجأت حكوماتها إلى نظام المسكنات، خوفًا من ردود الأفعال الشعبية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تمكنت من السيطرة على الأوضاع عند تطبيق برنامجها الإصلاح.
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مشاركة السيد الرئيس في جلسة مواجهة ارتفاع الأسعار في مؤتمر الشباب بالاسماعيلية-4

برلمانيون: «مؤتمرات الشباب» نافذة للحوار معهم

انطلقت اليوم، الثلاثاء، أعمال المؤتمر الوطنى السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونخبة من الشخصيات البارزة في الدولة، ويشارك فى المؤتمر 1500 شاب يمثلون جميع الفئات على مستوى الجمهورية، كما يشارك شباب الجامعات والأحزاب والبرنامج الرئاسي المبدعين والمبتكرين، كما يشهد المؤتمر حفل تخرج الدفعة الأولى من شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي APLP. ويرى عدد من النواب أن مؤتمرات الشباب تعكس مدى اهتمام الدولة بهذ الفئة العمرية.
الرئيس السيسي

«الشباب يسأل والرئيس يجيب» في العاصمة الإدارية

على مدار عامين مضت حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، دوما على تلقي أسئلة الشباب والإجابة عليها، وتخصيص فقرة لهذا الأمر في كل مؤتمرات الشباب، التي تقام تحت رعايته، واليوم الإثنين، أعلنت الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن فتح باب الأسئلة للمصريين في جلسة «اسأل الرئيس»، والتي تقام ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، والذي يقام في العاصمة الإدارية على مدار يومين 30 و31 يوليو الجاري، ويوجه المواطن أسئلته إلى السيسي من خلال «اسأل الرئيس»،
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

حظر التجوال في مناطق بشمال سيناء لمدة 3 أشهر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحظر التجوال في المنطقة المحدد شرقا من تل رفع مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا ومن غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمل القرار أيضا، حظر التجوال شمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.. ويبدأ تنفيذ القرار في تمام الساعة الواحدة صباح يوم الخميس 25 يوليو الجارى، وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ الصادر بها قرار من رئيس الجمهورية والمحددة بـ3 أشهر.
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بمشاركة السيسي.. العاصمة الإدارية تستضيف مؤتمر الشباب السابع

يعود المؤتمر الوطني لشباب مصر، في دورته الجديدة لعام 2019، إذ تنطلق فعالياته يومي 30 و31 يوليو الجاري، في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.. ووجهت إدارة المؤتمر، اليوم السبت، الدعوة إلى الشباب في جميع محافظات مصر، لتسجيل بياناتهم من خلال ملء الاستمارة المخصصة للمشاركة في فعاليات المؤتمر، عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت: "https://egyouth.com"، ومن المقرر أن ترتكز مناقشات المؤتمر هذا العام على بحث قضايا المجتمع المصري.
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