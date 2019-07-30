الرئيس السيسي يفتتح مؤتمر الشباب في العاصمة الإدارية (بث مباشر)

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٢٠ م

مؤتمر الشباب - ارشيفية

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بدورته السابعة تحت شعار "إبدع.. انطلق"، والمنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، على مدار يومين، بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، كما ستشهد الفعاليات عقد المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، ثم جلسة "إسأل الرئيس" التي يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التي تلقاها من خلال الموقع الإلكترونى وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر، فيما يشهد غدا الأربعاء الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي والتي تضم مشاركين من 29 دولة أفريقية.

وتبدأ فعاليات المؤتمر، اليوم، بجلسة افتتاحية في الخامسة مساء، تستمر لمدة ساعة، ثم يعقبها استراحة قصيرة، بعدها تبدأ الجلسة الأولى من نموذج محاكاة الدولة المصرية، تعقبها الجلسة الثانية من نموذج المحاكاة نفسه، بعد استراحة قصيرة، وتنتهي في العاشرة مساءً. وينطلق اليوم الثاني، 11 صباحا، بحفل تخرج البرنامج