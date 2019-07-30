تأييد إخلاء سبيل الصحفية شروق أمجد بتدابير احترازية

تحرير:تهامى البندارى ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٥٠ م

محكمة- أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأييد إخلاء سبيل الصحفية شروق أمجد، بتدابير احترازية، في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمة فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بعدما رفضت المحكمة استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيلها، فيما أمرت المحكمة بتجديد حبس كل من: فريد شوقي، ورباب حسين، وأحمد سعد، وأحمد محمد كامل، وحسني بشير، 45 يوما جديدة، على خلفية اتهامهم بذات القضية.

ويواجه عدد من الصحفيين والقائمين على مجال النشر، اتهامات في القضية رقم 441 حصر أمن دولة عليا، على رأسها نشر أخبار كاذبة عن الدولة من شأنها إظهارها بشكل ضعيف أمام المجتمع الدولي، وكذا تعريض السلم والأمن العام بالبلاد للخطر والإخلال بالوحدة الوطنية والتأثير على مؤسسات الدولة، استكمالا لقضية أخرى رقم 977