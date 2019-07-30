رياضة

رسميًّا.. عمرو جمال في الصفاقسي التونسي

تحرير:أحمد سعيد ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٥٧ م
عمرو جمال
عمرو جمال
اتفق مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع عمرو جمال مهاجم القلعة الحمراء، على إعارة اللاعب لفريق الصفاقسي الرياضي التونسي، لمدة موسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وجاء ذلك بعدما مدد الغزال تعاقده مع المارد الأحمر لمدة موسمين. وعلمت «التحرير» أن الأهلي اتفق مع اللاعب على خروجه على سبيل الإعارة في ظل عدم اقتناع مارتن لاسارتي المدير الفني بخدمات اللاعب، وتواجد عدد كبير من المهاجمين في الفريق، على أن يكون توقيعه للفريق التونسي لمدة موسم على سبيل الإعارة.
وكان الأهلي تعاقد مع الثنائي المالي أليو ديانج لاعب خط وسط مولودية الجزائر لمدة خمسة مواسم ومحمود متولي قادمًا من نادي الإسماعيلي لمدة خمسة مواسم هو الآخر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. يذكر أن عمرو جمال خاض تجربة احترافية في جنوب إفريقيا ثم فنلندا قبل العودة مجددًا إلى صفوف الأهلي. ويبلغ عمرو
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