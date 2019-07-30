رسميًّا.. عمرو جمال في الصفاقسي التونسي

رسميًّا.. عمرو جمال في الصفاقسي التونسي
تحرير:أحمد سعيد
٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٥٧ م
عمرو جمال
اتفق مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع عمرو جمال مهاجم القلعة الحمراء، على إعارة اللاعب لفريق الصفاقسي الرياضي التونسي، لمدة موسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وجاء ذلك بعدما مدد الغزال تعاقده مع المارد الأحمر لمدة موسمين.
وعلمت «التحرير» أن الأهلي اتفق مع اللاعب على خروجه على سبيل الإعارة في ظل عدم اقتناع مارتن لاسارتي المدير الفني بخدمات اللاعب، وتواجد عدد كبير من المهاجمين في الفريق، على أن يكون توقيعه للفريق التونسي لمدة موسم على سبيل الإعارة.
وكان الأهلي تعاقد مع الثنائي المالي أليو ديانج لاعب خط وسط مولودية الجزائر لمدة خمسة مواسم ومحمود متولي قادمًا من نادي الإسماعيلي لمدة خمسة مواسم هو الآخر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
يذكر أن عمرو جمال خاض تجربة احترافية في جنوب إفريقيا ثم فنلندا قبل العودة مجددًا إلى صفوف الأهلي.
ويبلغ عمرو
وكان الأهلي تعاقد مع الثنائي المالي أليو ديانج لاعب خط وسط مولودية الجزائر لمدة خمسة مواسم ومحمود متولي قادمًا من نادي الإسماعيلي لمدة خمسة مواسم هو الآخر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
يذكر أن عمرو جمال خاض تجربة احترافية في جنوب إفريقيا ثم فنلندا قبل العودة مجددًا إلى صفوف الأهلي.
ويبلغ عمرو جمال من العمر 27 عامًا من مواليد نجع حمادي ولقب بالغزال ولد فى الثالث من أغسطس عام 1991 ولعب فى نادي الألومنيوم وفى عام 2010 انتقل إلى صفوف النادي الأهلي قادمًا من فريق الألومنيوم في صفقة بلغت قيمتها 300 ألف جنيه ولعب وقتها فى فريق 18 سنة بالأهلي.
ولعب عمرو جمال في منتخب الشباب وفي عام 2013 تم تصعيد الغزال إلى الفريق الأول بالنادي الأهلى، في موسم 2014– 2015.