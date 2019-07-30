فتاة كفيفة تطلب الغناء أمام الرئيس.. والسيسي: نفسي أسمعك

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٢٤ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي والمطربة هديل ماجد

انطلقت فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في دورته السابعة، بعرض عدد من النماذج الناجحة لتجاربهم ومحطات كفاحهم، وكانت من بين هؤلاء الشباب المطربة الشابة هديل ماجد، 25، عاما، خريجة قسم الفلسفة بكلية الآداب، والتي روت التحديات التي واجهتها لتحقيق حلم الغناء كونها كفيفة، منذ أن اكتشفت والدتها موهبتها في الطفولة إلى الوصول إلى المشاركة كنموذج ناجح في المؤتمر، مشيرة إلى أنها لقبت بـ"أم كلثوم أولادنا"، وفي نهاية استعراضها لرحلتها الملية بالعزيمة والإرداة، فاجأت الرئيس عبد الفتاح السيسي، بطلب تريد تحقيقه.

وطلبت هديل، من الرئيس السيسي، أداء أغنية "وقف الخلق" لكوكب الشرق أم كلثوم، ليرد عليها الرئيس، قائلا: "أنا نفسي أسمعك"، لتبدأ في غناء مقطع من الأغنية الوطنية، بصوت قوي ورائع، قبل أن يصعد الرئيس إليها فوق المنصة، ويصافحها، ثم يصطحبها إلى مقعدها، بجوار وزيرة التضامن الاجتماعي. افتتح الرئيس عبد الفتاح