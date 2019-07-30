مدير الكرة بالإسماعيلي: الفريق لن يقف على أي لاعب

تحرير:محمد جمال ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٣١ م

عواد

وجه صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي انتقادات حادة إلى حارس مرمى الدراويش محمد عواد بعد غيابه أمس الإثنين، عن حضور التدريبات الاستعداداية للفريق للموسم الجديد 2019– 2020. وقال المنياوى خلال تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت مشيرا إلى أزمة عواد: "الإسماعيلي لا يخسر برحيل أي لاعب، فمن يرغب فى الرحيل فليرحل ليس لدينا أي أزمة، النادي سيظل واقفًا على أقدامه، نخطط للتعاقد مع لاعبين قادرين على تحقيق تطلعاتنا القادمة". وكان كشف محمد عواد فى وقت سابق، عن رغبته القوية فى الانضمام لنادى الزمالك خلال الموسم المقبل.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة من جانب مسئولي الزمالك مع محمد عواد من أجل الانتقال لصفوف أبناء ميت عقبة، بعد الإصابة التي تعرض لها جنش خلال تواجده مع المتنخب، وتواجد حارس الدراويش في مقر النادي بميت عقبة للاتفاق على كل التفاصيل، قبل أن يعلن رئيس القلعة البيضاء تعثر المفاوضات بسبب المطالب التعجيزية



وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة من جانب مسئولي الزمالك مع محمد عواد من أجل الانتقال لصفوف أبناء ميت عقبة، بعد الإصابة التي تعرض لها جنش خلال تواجده مع المتنخب، وتواجد حارس الدراويش في مقر النادي بميت عقبة للاتفاق على كل التفاصيل، قبل أن يعلن رئيس القلعة البيضاء تعثر المفاوضات بسبب المطالب التعجيزية من إدارة الدراويش.



وأشار عواد فى وقت سابق إلى أن نادى الزمالك بدأ التفاوض مع إدارة الإسماعيلي، التى وافقت بالفعل على الصفقة وأعطته تأشيرة الانتقال للفريق الأبيض، لكن حدث تعثر فى المفاوضات عند وضع اللمسات الأخيرة، مؤكدا أنه استلم بالفعل مقدم تعاقد عن انتقاله.