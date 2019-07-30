غرامة للممتنع.. اعرف ضوابط سماع الشهود أمام المحكمة

في حالة امتناع الشاهد عن أداء الشهادة أمام القاضي أو امتناعه عن حلف اليمين يحكم عليه القاضي في دعاوى الجنح والجنايات بغرامة لا تزيد على 200 جنيه

تحرير:تهامى البندارى ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٣١ م

نظم قانون الإجراءات الجنائية الاجراءات اللازمة لاستدعاء وسماع الشهود أمام المحكمة، إذ تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يطلبهم القاضي للإدلاء بشهاداتهم، ويتم تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين، وتعتبر المرحلة الأهم والأبرز خلال نظر القضايا، هى مرحلة سماع شهود القضية بنوعيهما "الإثبات والنفي"، إذ يتمسك محامو الخصوم أمام القاضي الجنائي بسماع شهادة كل من قدمتهم النيابة كشهود إثبات في القضية وأحيانا كثيرة يطلب سماع شهود جدد يعرفهم القانون على أنهم "شهود نفي"، لإظهار براءة موكليه مما ساقته النيابة العامة له خلال طور التحقيق الأولي.

ولقاضي التحقيق أن يسمع شهادة أى شاهد يحضر من تلقاء نفسه، على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة، فيما أكدت المادة 117 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه «يجب على كل من دُعى للحضور أمام قاضى التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه، وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة

ولقاضي التحقيق أن يسمع شهادة أى شاهد يحضر من تلقاء نفسه، على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة، فيما أكدت المادة 117 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه «يجب على كل من دُعى للحضور أمام قاضى التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه، وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز 50 جنيهاً، وللقاضي أن يصدر أمراً بتكليفه بالحضور ثانياً، أو أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره».

وفي حالة امتناع الشاهد عن أداء الشهادة أمام القاضي أو امتناعه عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في قضايا الجنح والجنايات بغرامة لا تزيد على 200 جنيه، بعد سماع أقوال النيابة العامة، ويجوز إعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.





يقول المحامي بالنقض عامر علوان، إن سماع شهادة الشهود، من ركائز إثبات القضية أمام المحكمة، لأنها تقع في كثير من الأحيان على وقائع مادية لا تثبت في مستندات الدعوى المنظورة.

وأضاف المحامي في تصريحات لـ«التحرير» أنه وفقا لنصوص القانون« لا يكون أهلا للشهادة من لم يبلغ سنه 15 سنة، على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذا السن بغير يمين على سبيل الاستدلال»، وبالتالي لا يقبل شهادة من لم يبلغ سن 15 عاما.

وأشار المحامي إلى أن القاضي يستعين بالشهود لإثبات وقوع خصومة جنائية منظورة أمامه، فمن خلال ما يسوقه الشاهد من أقوال وشهادة - يتم تحليفه باليمين القانونية بها- يتحقق القاضي من إثبات ارتكاب المتهم لوقائع معينة، إذ تنصب شهادته على وقائع مادية أو معنوية يصعب إثباتها بالكتابة من خلال مستندات القضية.

ونوه الخبير القانوني، بأنه وفي المنازعات المدنية يجوز إحضار شاهد واحد فيها لكون القانون خلا من وجوبية إحضار شاهدين أو أكثر، مثلما الحال في الدعاوى الجنائية أو قضايا الأحوال الشخصية، وبالتالي يحق لكل خصم إحضار شاهد واحد كما يحق له إحضار شاهدين أو أكثر وهنا الأمر قاصر على المنازعات المدنية فقط.

وقضت محكمة النقض بأن «للشهادة في فقه الشريعة الإسلامية ضوابط وشروط منها أن يشهد على شهادة كل أصل رجلان أو رجل و امرأتان، ولو كان أحد الشهود الأصل امراة، فلو شهد على شهادة كل أصل شاهد واحد أو رجل وامرأة أو امرأتان لم تقبل هذه الشهادة، لأن الفروع إنما تشهد أمام القاضي على شهادة الأصول وتعتبر شهادة كل أصل حق يراد إثباته أمام القاضي ولا يثبت الحق أمامه بدون نصاب كامل».

ويوضح المحامي إبراهيم أبو الخير، الخبير القانوني، أنه وقبيل إدخال التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية، كانت المحكمة تستمع إلى شهود الإثبات والنفى أكثر من مرة استجابة لطلب الدفاع، الذي يرغب في الزج بشهود لا علاقة لهم بموضوع الدعوى المنظورة أمام القاضي، وهو الأمر الذي كانت تستغرق معه القضية أشهر طويلة وربما سنوات.

ويضيف أبو الخير، لـ«التحرير»، أن الأصل لدى القاضي الجنائي هو تحقيق القضية تحقيقا كاملا أو جزئيا، بغض النظر عن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في هذا الصدد، وصولا إلى الحقيقة المجردة التي تمكنها من تكوين عقيدة سليمة عن ظروف الواقعة وأدلتها، وبناء على ذلك فإن المحكمة لا تتقيد بأقوال شهود الإثبات في أى مرحلة من مراحل الدعوى.

في حالة قيام شهود الإثبات بتغيير شهادتهم أمام المحكمة، واختلافها جوهريا عما جاءت بتحقيقات النيابة، يصبح الأمر متروكا لرئيس الدائرة القضائية فى تقدير قيمة وقوة تقدير الدليل، وفي تلك الحالة يبحث القاضي عن أدلة ثبوت أخرى قبل إصداره الحكم في القضية.