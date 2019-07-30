رياضة

الزمالك يحسم صفقة أوناجم خلال ساعات

تحرير:محمد جمال ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٤٧ م
أوناجم
أوناجم
اقتربت إدارة نادي الزمالك، من الإعلان رسميًّا، عن التعاقد مع المغربي محمد أوناجم مهاجم فريق الوداد البيضاوي المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وكشف مصدر بنادى الزمالك أن أوناجم سيدخل في صفقة تبادلية مع الكونغولي كاسونجو كابونجو، لاعب الزمالك، على أن تتحمل القلعة البيضاء أيضًا قيمة مالية إضافية. وسيصل اللاعب المغربي إلى القاهرة خلال ساعات بصحبة أشرف بن شرقي، تمهيدًا لإعلان التعاقد معه، غدًا الأربعاء، في المؤتمر الصحفي الذي يعقده رئيس نادى الزمالك.
وكان رئيس نادى الزمالك قد أعلن أن النادي سيكشف عن صفقة عربية جديدة خلال الساعات المقبلة لمواصلة تدعيم الفريق بعناصر مميزة، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا للموسم الجديد.  وقال رئيس الزمالك، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الزمالك اليوم» عبر فضائية «المحور»: «هناك
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تطورات في مفاوضات الأهلي للتعاقد مع «قفشة»

وصل مسؤولو الأهلي مع مسؤولي نادي بيراميدز إلى اتفاق بشأن انتقال محمد مجدي "قفشة" إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد فترة طويلة من المفاوضات بين الطرفين حول انتقال اللاعب للمارد الأحمر. وعلمت "التحرير" من مصادر داخل القلعة الحمراء أن أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي أجرى اتصالات مطولة مع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، واتفقوا بشكل نهائي على انتقال "قفشة" مُقابل 30 مليون جنيه فقط دون حصول بيراميدز على أي لاعب من الأهلي.
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مدافع مانشستر يونايتد يغيب عن الملاعب 5 أشهر

أعلن نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن فترة غياب الإيفوارى إريك بايلى مدافع الشياطين الحمر عن الملاعب، وذلك بعد إصابة صاحب الـ25 عاما، خلال مباراة فريقه الودية أمام توتنهام. وجاء إعلان اليونايتد عبر الحساب الرسمى للنادى على موقع التواص الاجتماعى تويتر مشيرا إلى أن اللاعب سيغيب عن الأولد ترافولد لمدة 5 شهور. وتعرض الإيفوارى إريك بايلى إلى إصابة قوية خلال مواجهة الشياطين الحمر أمام توتنهام هوتسبير فى الكأس الدولية للأبطال، والتى انتهت بفوز اليونايتد بهدفين مقابل هدف.
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مغربي جديد على أعتاب الانضمام للزمالك

كشفت تقارير صحفية مغربية أن الزمالك اقترب بقوة من الحصول على توقيع لاعب مغربي جديد، خلال فترة الساعات القليلة المقبلة، بعد وصول المفاوضات مع ناديه إلى مراحل متقدمة، لدعم هجوم الأبيض في الموسم المقبل (2019-2020)، وأوضحت مصادر وفقًا للتقارير المغربية، أن محمد أوناجم، مهاجم الوداد المغربي، هو اللاعب الذي اقترب من ارتداء القميص الأبيض في الموسم الجديد، وذلك بعدما عرض أحد وكلاء اللاعبين على إدارة الزمالك التعاقد مع أوناجم، خلال فترة الانتقالات الحالية (الميركاتو الصيفي).
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بن شرقي يكشف سر موافقته على الانضمام للزمالك

كشف الدولي المغربي أشرف بن شرقي، نجم الهلال السعودي السابق، أنه كان حريصا قبل الموافقة على عرض الزمالك على الحديث مع الثنائي خالد بوطيب وحميد أحداد، عن الوضع فى النادي الأبيض. وأكد المهاجم المغربي في تصريحات إذاعية أنه استفسر من مواطنيه عن طريقة التدريب والأحوال في النادي واللاعبين ومعاملة الإدارة والبطولات التي سيشارك فيها الفريق، وأشار إلى أن بوطيب وأحداد أكدا له أن الزمالك من أفضل الأندية تعاملا في النواحي المادية والإدارية، إذ يوفر النادي للاعبيه كل سبل النجاح من أجل حصد البطولات.
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رئيس الزمالك: المنتخب السبب.. والنحاس هيفوت للأهلي

حمل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مسؤولية تعادل فريقه أمام الجونة، للمنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن الفريق دفع ثمن رفض اتحاد الكرة قيد حارس بدلًا من محمود عبد الرحيم «جنش» الذي أصيب بقطع في وتر إكليس بمعسكر منتخب الفراعنة ببطولة الأمم الإفريقية 2019. وأضاف، خلال تصريحاته بحلقة الأحد من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب سيقوم بتفويت مباراة فريقه أمام الأهلي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، كما سيتم إسناد اللقاء لحكم فاسد، على حد وصفه.
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رئيس الزمالك بعد تعادل الجونة: مش هسيب نادر شوقي

فتح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار عقب تعادل فريقه أمام الجونة، مساء الأحد، قائلًا: «تعادلنا بسبب حكم فاسد، لنا ركلتي جزاء، لم يتم احتسابهما، مش ده الحكم محمود عاشور بتاع زمان». وتابع، خلال تصريحاته بحلقة الأحد من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور: «إيه الغل بتاع لاعيبة الجونة ده، مش هسيبك يا نادر يا شوقي لازم نادي الجونة يتطهر من تجار المخدرات دول». وواصل: «لجنة الحكام تعمدت إسناد المباراة لمحمود عاشور لإنهاء مسابقة الدوري الممتاز وحسمها لصالح الأهلي قبل مواجهة الفريقين يوم الإثنين المقبل».
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