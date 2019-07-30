الزمالك يحسم صفقة أوناجم خلال ساعات

تحرير:محمد جمال ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٤٧ م

أوناجم

اقتربت إدارة نادي الزمالك، من الإعلان رسميًّا، عن التعاقد مع المغربي محمد أوناجم مهاجم فريق الوداد البيضاوي المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وكشف مصدر بنادى الزمالك أن أوناجم سيدخل في صفقة تبادلية مع الكونغولي كاسونجو كابونجو، لاعب الزمالك، على أن تتحمل القلعة البيضاء أيضًا قيمة مالية إضافية. وسيصل اللاعب المغربي إلى القاهرة خلال ساعات بصحبة أشرف بن شرقي، تمهيدًا لإعلان التعاقد معه، غدًا الأربعاء، في المؤتمر الصحفي الذي يعقده رئيس نادى الزمالك.

وكان رئيس نادى الزمالك قد أعلن أن النادي سيكشف عن صفقة عربية جديدة خلال الساعات المقبلة لمواصلة تدعيم الفريق بعناصر مميزة، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا للموسم الجديد. وقال رئيس الزمالك، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الزمالك اليوم» عبر فضائية «المحور»: «هناك