هاني شاكر نقيبًا للموسيقيين للمرة الثانية

تحرير:محمد عبد المنعم ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

هاني شاكر

أعلنت انتخابات نقابة المهن الموسيقية، فوز الفنان هاني شاكر بمقعد النقيب، ليفوز بالمنصب للمرة الثانية على التوالي، إذ حصد 1531 صوتا مقابل 589 لمصطفى كامل. وحصل شاكر على 29 صوتا في لجنة مقابل صفر لـ"كامل"، وفى الشرقية حصل "شاكر" على 255 صوتا، مقابل 32 صوتا لـ"كامل"، وفى أسوان، حصد شاكر 19 صوتا، مقابل صوت واحد لمنافسه، وفي سوهاج حصل "شاكر" على 70 صوتا، و4 لـ"كامل"، وفى الإسكندرية حصل النقيب الحالي على 144 صوتا، مقابل 66 صوتا للمنافس الآخر، وبينما تعتبر المنصورة هي اللجنة الوحيدة التي حسمت لصالح "كامل" فحصد 90 صوتا مقابل 75 لـ"شاكر".

وتقام انتخابات نقابة المهن الموسيقية، في نادى نقابة المهن التمثيلية لأعضاء القاهرة، بالإضافة إلى مقار النقابات الفرعية في 18 محافظة ومدينة، بين هاني شاكر ومصطفى كامل على مقعد نقيب الموسيقيين في الدورة الجديدة 2019- 2023، وتعد المنافسة بين شاكر وكامل هي الثانية بينهما، حيث تنافس الاثنان من أربع سنوات