السيسي للشعب: أعترف بجميلكم في الإنجازات التي تحققت

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٤٩ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كل التحية والتقدير والاحترام والاعتزاز للشعب المصري عن كل ما تحقق من إنجازات خلال 5 سنوات، مؤكدا قبل إلقاء كلمته المكتوبة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني السابع للشباب، أن ما تحقق هو "عرفان مني بجميل المصريين على المصريين"، وأشار الرئيس إلى أن هذه المؤتمرات دائما ما تعطي شحنة ضخمة وعظيمة من الأمل ومن الإيجابية، ثم توجه بالحديث إلى الشعب المصري، قائلا: إن "اللي عملتموه وبتعملوه وهتعملونه خلال السنين الجاية عشان يبقى فيه أمل ومستقبل كبير لبلادنا، هو أمر يستحق كل تحية وتقدير وعرفان لشعب مصر شعب بلادي".

وألقى الرئيس السيسي، كلمة افتتاح المؤتمر الوطني للشباب في دروته السابعة، والذي تستضيفه العاصمة الإدارية، مرحبا بالحضور، ثم قال: "السيدات والسادة، أبنائي وبناتي، شباب مصر، شباب بلادي، من أرض عاصمتنا الجديدة، وإيمانا بالحلم الذي لم ولن نحيد عن تحقيقه، الحلم بمستقبل واعد، لوطن يليق بشعبه الكريم، ويقينا