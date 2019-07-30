اعترافات زوجة قتيل السلام: عشيقي موته وهو بيصلح الدِش

تحرير:تهامى البندارى ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠١ م

متهمان امام المباحث- صورة أرشيفية

واصلت نيابة حوادث شرق القاهرة، تحقيقاتها في واقعة مقتل ضابط متقاعد بمنطقة السلام، على يد زوجته وعشيقها، واعترف المتهمان خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة حيث أقر العشيق المتهم بتعديه على المجني عليه بالضرب، وتسديد طعنة له في منطقة البطن للتخلص منه، فيما بكت المتهمة "زوجة الضحية"، أمام وكيل النيابة، مشيرة إلى أن الشيطان شجعها وتسلل إلى عقلها، لتنفيذ هذا المخطط الإجرامي، وأبدت ندمها على ما أقدمت عليه من تسهيل إتمام مهمة عشيقها بالتخلص من زوجها، لتأمر النيابة بتجديد حبسهما على ذمة التحقيقات.

تقول الزوجة المتهمة إن عشيقها تقرب منها وتودد إليها، نظرا لأنه كان جارهما، فتعلقت به، ومع تزايد لقاءاتهما، فكرا سوية في خطة للتخلص من زوجها الضابط المتقاعد. ونجحت مباحث قسم شرطة السلام، في كشف غموض، واقعة العثور على جثة ضابط متقاعد، أعلى سطح العقار الذي يسكن به، وبه طعنة نافذة بمنطقة البطن، بعدما كشفت