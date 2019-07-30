جريمة

اعترافات زوجة قتيل السلام: عشيقي موته وهو بيصلح الدِش

تحرير:تهامى البندارى ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠١ م
متهمان امام المباحث- صورة أرشيفية
متهمان امام المباحث- صورة أرشيفية
واصلت نيابة حوادث شرق القاهرة، تحقيقاتها في واقعة مقتل ضابط متقاعد بمنطقة السلام، على يد زوجته وعشيقها، واعترف المتهمان خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة حيث أقر العشيق المتهم بتعديه على المجني عليه بالضرب، وتسديد طعنة له في منطقة البطن للتخلص منه، فيما بكت المتهمة "زوجة الضحية"، أمام وكيل النيابة، مشيرة إلى أن الشيطان شجعها وتسلل إلى عقلها، لتنفيذ هذا المخطط الإجرامي، وأبدت ندمها على ما أقدمت عليه من تسهيل إتمام مهمة عشيقها بالتخلص من زوجها، لتأمر النيابة بتجديد حبسهما على ذمة التحقيقات.
تقول الزوجة المتهمة إن عشيقها تقرب منها وتودد إليها، نظرا لأنه كان جارهما، فتعلقت به، ومع تزايد لقاءاتهما، فكرا سوية في خطة للتخلص من زوجها الضابط المتقاعد. ونجحت مباحث قسم شرطة السلام، في كشف غموض، واقعة العثور على جثة ضابط متقاعد، أعلى سطح العقار الذي يسكن به، وبه طعنة نافذة بمنطقة البطن، بعدما كشفت
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جثة-طفل

حبس المتهمة بقتل طفلة زوجها في البحيرة

أمر المستشار أحمد الطوخى، وكيل نيابة حوش عيسى، فى محافظة البحيرة، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامها بقتل طفلة زوجها، بعد معاناتها من العقم وعدم قدرتها على الإنجاب. البداية كانت بإخطار تلقاه اللواء مجدى القمرى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، من مركز شرطة حوش عيسى بمقتل طفلة. على الفور، انتقل عدد من ضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد المراكبى، رئيس مباحث مركز شرطة حوش عيسى، إلى موقع البلاغ، وتمكنوا من كشف ملابسات الجريمة ودوافعها.
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4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في مصنع أثاث بحلوان

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، على حريق هائل اندلع داخل مصنع للأثاث بمنطقة حلوان، دون وقوع وفيات أو مصابين، بعدما تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء بمعاونة خزانات مياه ذات سعة كبيرة، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث، وسماع شهود العيان، وطلبت النيابة العامة تحريات إدارة البحث الجنائي لبيان تفاصيل الحادث والوقوف على أسبابه، وقررت سماع أقوال عدد من شهود العيان وكذا أصحاب المصنع والجيران للوقوف على تفاصيل اندلاع الحريق وبيان أسبابه.
طفل-مقتول-جثة-قتل-الاطفال

قتلها بعصا.. عاطل يقتل طفلة عشيقته بالعجوزة

واصلت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها في واقعة قيام عاطل بقتل طفلة عشيقته بمنطقة العجوزة، واستمعت النيابة لأقوال عدد من جيران المتهم، الذين أوضحوا أن المتهم معروف بسوء سلوكه، وتبين من التحقيقات الأولية أنه قتل الطفلة الصغيرة التي لم تتخط 4 سنوات من عمرها، بواسطة عصا خشبية، بسبب إزعاجها له، فيما استعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالطفلة المجني عليها، للوقوف على أسباب الوفاة على وجه الدقة، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول ظروف الحادث.
شهود-فى-محكمة (2)

غرامة للممتنع.. اعرف ضوابط سماع الشهود أمام المحكمة

نظم قانون الإجراءات الجنائية الاجراءات اللازمة لاستدعاء وسماع الشهود أمام المحكمة، إذ تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يطلبهم القاضي للإدلاء بشهاداتهم، ويتم تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين، وتعتبر المرحلة الأهم والأبرز خلال نظر القضايا، هى مرحلة سماع شهود القضية بنوعيهما "الإثبات والنفي"، إذ يتمسك محامو الخصوم أمام القاضي الجنائي بسماع شهادة كل من قدمتهم النيابة كشهود إثبات في القضية وأحيانا كثيرة يطلب سماع شهود جدد يعرفهم القانون على أنهم "شهود نفي"، لإظهار براءة موكليه مما ساقته النيابة العامة له خلال طور التحقيق الأولي.
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جثة-فى-شقة

قتيلة ليلة الدخلة.. ماذا جرى في شقة «عروس الباجور»؟

الله وحده يعلم لماذا قتل «عريس الباجور» زوجته في ليلة الدخلة؟ ماذا جنت هذه الفتاة لتلقى مصيرها بهذه الطريقة؟ ما الدافع الذي تهور معه الزوج لارتكاب جريمة بشعة بتلك الطريقة؟ أسئلة لم تكشف عنها التحقيقات الأولية في الجريمة التي هزت أرجاء محافظة المنوفية، بعدما توجهت أسرة «منار» لمباركة ابنتهم الزوجة الشابة في يوم الصباحية، فوجدوها مذبوحة، وقد سدد إليها عدة طعنات قاتلة، وجدت الزوجة الشابة وحيدة داخل الشقة غارقة في دمائها، بينما لم يعثروا على الزوج، دوت سيارات شرطة النجدة مصحوبة برجال البحث الجنائي لكشف غموض الجريمة البشعة.
مدينة-فرنسية-تغلق حمامات-السباحة

17 يوليو.. محاكمة مشرفي حمام سباحة في غرق طفل النزهة

حددت نيابة النزهة، جلسة 17 من يوليو الجاري، لبدء محاكمة مشرفين حمام سباحة بمنطقة النزهة، أمام دائرة محكمة جنح النزهة، على خلفية بلاغ تقدم به والد الطفل المجني عليه، الذي لقى مصرعه غرقا داخل الحمام، يتهم فيه المشرفين على الحمام بالتقاعس عن حماية ابنه، وقررت النيابة في وقت سابق، سماع أقوال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة، لبيان ظروف وملابسات الواقعة، واستعجلت تحريات رجال مباحث قسم شرطة النزهة، عن تفاصيل الحادث، وصرحت بتسليم جثة الطفل لذويه، بعد توقيع الكشف الطبي الظاهري عليه.
المجتمعات-العمرانية (1)

فساد بـ6 مليارات جنيه.. ضربة جديدة للرقابة الإدارية

أزاحت هيئة الرقابة الإدارية، الستار عن قضية فساد كبيرة ارتكبها موظفان يعملان بجهاز مدينة 6 أكتوبر، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واثنان من مسئولي شركة متخصصة في مجال التسويق العقاري، وصاحبا شركة للاستثمار العقاري تم إنشاؤها لإثبات وضع يد غير حقيقي على قطعة أرض مساحتها 1000 فدان تتبع أملاك الدولة وتحديدا جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة تتعدى قيمتها نحو 6 مليارات جنيه، قبل أن تأمر النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات نظير الاتهامات الموجهة إليهم.
متهم-بجريمة-قتل

«دموع وندم».. مشاهد من اعترافات قاتل زوجين بالزيتون

قررت نيابة حوادث غرب القاهرة، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، اليوم الخميس، تجديد حبس المتهم بقتل زوجين مسنين بمنطقة الزيتون، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، وأدلى المتهم خلال جلسة اليوم باعترافات تفصيلية للحادث المأساوي، مشيرا إلى أن دافع سرقة أموال المجني عليهما كان هدفه ولم يخطط لقتلهما، مشيرا في أقواله «ياريت اللي عنده فلوس فى بيته ميقولش لحد»، قبل أن تستعجل النيابة تقرير الطب الشرعي في الواقعة، وتحريات المباحث النهائية حول الحادث.
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