السيسي للشباب: الحوار أهم سبل بناء الوطن

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٢ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - أرشيفية

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، المنعقدة على مدار يومين في العاصمة الإدارية الجديدة، وقال في كلمته: "السيدات والسادة، أبنائي وبناتي، شباب مصر، شباب بلادي، من أرض عاصمتنا الجديدة، وإيمانا بالحلم الذي لم ولن نحيد عن تحقيقه، الحلم بمستقبل واعد، لوطن يليق بشعبه الكريم، ويقينا في أن الحوار هو أهم السبل نحو الغد الواعد والمستقبل المشرق، وثقة في شباب أمتنا المتحمس لبناء الوطن، أفتتح المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة".

وتحدث الرئيس السيسي، عن أهمية مؤتمر الشباب، مؤكدا أنه يأتي "سعيا نحو حوار بناء وجاد، نستخلص منه النتائج والتوصيات، ونعمل بكل الإخلاص والتجرد، من أجل تحقيقها وبكم يا شباب مصر، يا شباب بلادي، تحيا مصر .. تحيا مصر .. تحيا مصر". ووجه الرئيس خلال كلمته رسالة إلى الشعب. (تعرف عليها) وفي لافتة إنسانية