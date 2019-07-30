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السيسي للشباب: الحوار أهم سبل بناء الوطن

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٢ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، المنعقدة على مدار يومين في العاصمة الإدارية الجديدة، وقال في كلمته: "السيدات والسادة، أبنائي وبناتي، شباب مصر، شباب بلادي، من أرض عاصمتنا الجديدة، وإيمانا بالحلم الذي لم ولن نحيد عن تحقيقه، الحلم بمستقبل واعد، لوطن يليق بشعبه الكريم، ويقينا في أن الحوار هو أهم السبل نحو الغد الواعد والمستقبل المشرق، وثقة في شباب أمتنا المتحمس لبناء الوطن، أفتتح المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة".
وتحدث الرئيس السيسي، عن أهمية مؤتمر الشباب، مؤكدا أنه يأتي "سعيا نحو حوار بناء وجاد، نستخلص منه النتائج والتوصيات، ونعمل بكل الإخلاص والتجرد، من أجل تحقيقها وبكم يا شباب مصر، يا شباب بلادي، تحيا مصر .. تحيا مصر .. تحيا مصر". ووجه الرئيس خلال كلمته رسالة إلى الشعب. (تعرف عليها) وفي لافتة إنسانية
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غرق منازل قرية المويسات بأسوان والأهالى يستغيثون

تعرضت عدد من منازل قرية نجع المويسات بالبصيلية قبلي بمركز إدفو شمال أسوان، إلى تشققات وتصدعات، إلى جانب غرق البعض منها بالمياه الجوفية المتسربة إليها من الترعة المقابله للقرية، وقد وجه الأهالى استغاثاتهم لسرعة احتواء الموقف، وعلى الفور توجه المسؤولين بالوحدة المحلية لمدينة ومركز إدفو ومسئولى الرى فى محاولة لاحتواء الموقف، وإنقاذ المنازل من الانهيارات الكلية، حيث تم الدفع بإمكانيات الرى والوحدة المحلية للعمل على سحب المياه وكسحها بعيدا عن منازل الأهالى.
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السيسي عن عدم طلاء المباني: هو فيه دولة كده؟

انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظاهرة عدم طلاء المباني، قائلا: "يبدوا أننا رضينا بالقبح ونسينا الحُسن"، مشيرا خلال جلسة محاكاة الدولة المصرية، ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الوطني للشباب، مستكملا: "كل قطاع أدخله ألاقي الدنيا صعبة، صعبة أوي، هقولكم على دليل، إمشوا على الطرق هتلاقوا المباني كلها طوب أحمر، ده بيعكس إيه؟ هوا فيه دولة كده؟ كلها طوب أحمر"، مضيفا: "يادوب المباني اللي بتعملها الحكومة أو المطورين العقاريين، هي بس اللي مدهونة، وده بعكس الدولة راحت لفين".
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السيسي: لو الشعب رفض الإصلاحات كنت استقلت وعملت انتخابات مبكرة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن خطة الإصلاح الاقتصادي أثارت محاوف أعضاء الحكومة في نوفمبر عام 2016، وأنهم كانوا متحسبين من ردة الفعل، مضيفا: "الكل فى التصويت كان خايف.. وإحنا بنخاف على بلدنا لو حصل حاجة لا قدر الله تنهار وتدمر، لكن أنا هنا مش بذكى نفسى وقلت لا"، وتابع الرئيس خلال جلسة محاكاة الدولة المصرية في مؤتمر الشباب الوطني: "قلت الحكومة تجهز، لو الشعب رفض الإصلاحات تقدم استقالتها الخميس، ولو الشعب رفض يوم السبت هعمل انتخابات رئاسية مبكرة وأسلم البلد لحد تاني، ما هو يا نبنى بلد مظبوط ونحل مشاكلنا يا نسيبها ونمشى لحد تانى يقدر".
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مدبولي: معدل الفقر لم يرتفع سوى 4%.. وهذا إنجاز هائل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الإرادة السياسية وعزيمة الشعب، هما أبرز العوامل التي تحسم مصير برامج الإصلاح الاقتصادية، مؤكدا خلال الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية ضمن فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الوطني للشباب، أن هناك دولا فشلت في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب غياب الإرادة، ولجأت حكوماتها إلى نظام المسكنات، خوفًا من ردود الأفعال الشعبية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تمكنت من السيطرة على الأوضاع عند تطبيق برنامجها الإصلاح.
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السيسي للشعب: أعترف بجميلكم في الإنجازات التي تحققت

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كل التحية والتقدير والاحترام والاعتزاز للشعب المصري عن كل ما تحقق من إنجازات خلال 5 سنوات، مؤكدا قبل إلقاء كلمته المكتوبة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني السابع للشباب، أن ما تحقق هو "عرفان مني بجميل المصريين على المصريين"، وأشار الرئيس إلى أن هذه المؤتمرات دائما ما تعطي شحنة ضخمة وعظيمة من الأمل ومن الإيجابية، ثم توجه بالحديث إلى الشعب المصري، قائلا: إن "اللي عملتموه وبتعملوه وهتعملونه خلال السنين الجاية عشان يبقى فيه أمل ومستقبل كبير لبلادنا، هو أمر يستحق كل تحية وتقدير وعرفان لشعب مصر شعب بلادي".
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فتاة كفيفة تطلب الغناء أمام الرئيس.. والسيسي: نفسي أسمعك

انطلقت فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في دورته السابعة، بعرض عدد من النماذج الناجحة لتجاربهم ومحطات كفاحهم، وكانت من بين هؤلاء الشباب المطربة الشابة هديل ماجد، 25، عاما، خريجة قسم الفلسفة بكلية الآداب، والتي روت التحديات التي واجهتها لتحقيق حلم الغناء كونها كفيفة، منذ أن اكتشفت والدتها موهبتها في الطفولة إلى الوصول إلى المشاركة كنموذج ناجح في المؤتمر، مشيرة إلى أنها لقبت بـ"أم كلثوم أولادنا"، وفي نهاية استعراضها لرحلتها الملية بالعزيمة والإرداة، فاجأت الرئيس عبد الفتاح السيسي، بطلب تريد تحقيقه.
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الرئيس السيسي يفتتح مؤتمر الشباب في العاصمة الإدارية (بث مباشر)

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بدورته السابعة تحت شعار "إبدع.. انطلق"، والمنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، على مدار يومين، بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، كما ستشهد الفعاليات عقد المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، ثم جلسة "إسأل الرئيس" التي يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التي تلقاها من خلال الموقع الإلكترونى وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر، فيما يشهد غدا الأربعاء الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي والتي تضم مشاركين من 29 دولة أفريقية.
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«الشباب يسأل والرئيس يجيب» في العاصمة الإدارية

على مدار عامين مضت حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، دوما على تلقي أسئلة الشباب والإجابة عليها، وتخصيص فقرة لهذا الأمر في كل مؤتمرات الشباب، التي تقام تحت رعايته، واليوم الإثنين، أعلنت الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن فتح باب الأسئلة للمصريين في جلسة «اسأل الرئيس»، والتي تقام ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، والذي يقام في العاصمة الإدارية على مدار يومين 30 و31 يوليو الجاري، ويوجه المواطن أسئلته إلى السيسي من خلال «اسأل الرئيس»،
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