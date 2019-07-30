السيسي للشباب: الحوار أهم سبل بناء الوطن

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، المنعقدة على مدار يومين في العاصمة الإدارية الجديدة، وقال في كلمته: "السيدات والسادة، أبنائي وبناتي، شباب مصر، شباب بلادي، من أرض عاصمتنا الجديدة، وإيمانا بالحلم الذي لم ولن نحيد عن تحقيقه، الحلم بمستقبل واعد، لوطن يليق بشعبه الكريم، ويقينا في أن الحوار هو أهم السبل نحو الغد الواعد والمستقبل المشرق، وثقة في شباب أمتنا المتحمس لبناء الوطن، أفتتح المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة".
وتحدث الرئيس السيسي، عن أهمية مؤتمر الشباب، مؤكدا أنه يأتي "سعيا نحو حوار بناء وجاد، نستخلص منه النتائج والتوصيات، ونعمل بكل الإخلاص والتجرد، من أجل تحقيقها وبكم يا شباب مصر، يا شباب بلادي، تحيا مصر .. تحيا مصر .. تحيا مصر". ووجه الرئيس خلال كلمته رسالة إلى الشعب. (تعرف عليها) وفي لافتة إنسانية
وتحدث الرئيس السيسي، عن أهمية مؤتمر الشباب، مؤكدا أنه يأتي "سعيا نحو حوار بناء وجاد، نستخلص منه النتائج والتوصيات، ونعمل بكل الإخلاص والتجرد، من أجل تحقيقها وبكم يا شباب مصر، يا شباب بلادي، تحيا مصر .. تحيا مصر .. تحيا مصر". ووجه الرئيس خلال كلمته رسالة إلى الشعب. (تعرف عليها)
وفي لافتة إنسانية خلال استعراض النماذج الناجحة رحلتهم، طلبت المطربة الكفيفة هديل ماجد، 25 عاما، من الرئيس السيسي، أداء أغنية "وقف الخلق" لكوكب الشرق أم كلثوم، ليرد عليها الرئيس، قائلا: "أنا نفسي أسمعك"، لتبدأ في غناء مقطع من الأغنية الوطنية، بصوت قوي ورائع، قبل أن يصعد الرئيس إليها فوق المنصة، ويصافحها، ثم يصطحبها إلى مقعدها، بجوار وزيرة التضامن الاجتماعي.. (التفاصيل)
ويعد المؤتمر الوطنى للشباب، بمثابة ملتقى يتيح الفرصة للشباب المصري الواعد للحوار المباشر مع الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة لرسم مستقبل أفضل من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمي وحوار بناء.
ويشارك فى المؤتمر عدد كبير من الشباب يمثلون كافة شرائح وقطاعات الشباب المصرى من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب ومن قام بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني.