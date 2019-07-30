رياضة

متولي يتحدث عن انتقاله للأهلي وأحلام يتمنى تحقيقها

انتقل محمود متولي من صفوف إلإسماعيلي إلى الأهلي لمدة 5 مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وأكد أنه سعيد بانتقاله للمارد الأحمر ويطمح في التتويج بكأس إفريقيا
تحرير:أحمد سعيد ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:١٩ م
محمود متولي
محمود متولي
لاعب ارتبط اسمه كثيرا بالانتقال للنادي الأهلي، طالبت الجماهير بالتعاقد معه ووجدت فيه الحل الرئيس لأزمة الأهلي الدفاعية، إنه محمود متولي قائد فريق الإسماعيلي، وأتم انتقاله لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صباح اليوم الثلاثاء لمدة خمسة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وأجرى الموقع الرسمي للمارد الأحمر حوارًا مطولا مع اللاعب أعرب فيه عن سعادته الكبيرة بعد انتقاله بشكل رسمي لصفوف القلعة الحمراء، وتمنى أن يكون على قدر ثقة وطموحات جماهير الأهلي.
حدثنا عن شعورك برد فعل الجماهير بعد التعاقد معك؟ جماهير الأهلي أكبر جماهير في القارة الإفريقية وحديثها عني ومطالبتها بالتعاقد معي له أبعاد كثيرة ومميزة بالنسبة لي، ويؤكد ثقتها في إمكانياتي وقدراتي، وهذا يسهل من مهمتي مع الفريق. كوني لاعبا طلبته الجماهير وأيدت وجوده في الفريق يحملني مسئولية كبيرة، وأتطلع
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تطورات في مفاوضات الأهلي للتعاقد مع «قفشة»

وصل مسؤولو الأهلي مع مسؤولي نادي بيراميدز إلى اتفاق بشأن انتقال محمد مجدي "قفشة" إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد فترة طويلة من المفاوضات بين الطرفين حول انتقال اللاعب للمارد الأحمر. وعلمت "التحرير" من مصادر داخل القلعة الحمراء أن أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي أجرى اتصالات مطولة مع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، واتفقوا بشكل نهائي على انتقال "قفشة" مُقابل 30 مليون جنيه فقط دون حصول بيراميدز على أي لاعب من الأهلي.
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مدافع مانشستر يونايتد يغيب عن الملاعب 5 أشهر

أعلن نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن فترة غياب الإيفوارى إريك بايلى مدافع الشياطين الحمر عن الملاعب، وذلك بعد إصابة صاحب الـ25 عاما، خلال مباراة فريقه الودية أمام توتنهام. وجاء إعلان اليونايتد عبر الحساب الرسمى للنادى على موقع التواص الاجتماعى تويتر مشيرا إلى أن اللاعب سيغيب عن الأولد ترافولد لمدة 5 شهور. وتعرض الإيفوارى إريك بايلى إلى إصابة قوية خلال مواجهة الشياطين الحمر أمام توتنهام هوتسبير فى الكأس الدولية للأبطال، والتى انتهت بفوز اليونايتد بهدفين مقابل هدف.
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رئيس مصر للمقاصة يكشف قيمة انتقال أنطوي لبيراميدز

أكد محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة أن المطالب المادية الخاصة بالغاني جون أنطوي أدت إلى تعثر انتقاله لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال عبدالسلام في تصريحات عبر إذاعة إنرجي أف أم "مطالب أنطوي كانت كبيرة مما أدى إلى عدم انتقاله إلى الزمالك، وفي المقابل وافق بيراميدز على تلبيتها". وكان رئيس نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق عن دخوله في مفاوضات للحصول على أنطوي من مصر للمقاصة، ولكن تسببت المطالب المالية للغاني في الوقوف أمام إتمام تعاقد النادي الأبيض معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
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كواليس خلاف الخطيب ولاسارتي بسبب القائمة الإفريقية

شهد اجتماع لجنة التخطيط بالنادي الأهلي الذي عقد ظهر اليوم الثلاثاء، بحضور محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي وطه إسماعيل رئيس اللجنة وعضوية الثنائي زكريا ناصف وخالد بيبو مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء، خلافا حادا بين اللجنة والمدير الفني، حيث شهد الاجتماع مناقشة القائمتين الإفريقية والمحلية واستعراض رؤية الجهاز الفني. وعلمت «التحرير» كواليس الخلاف الذي نشب بين الخطيب ولاسارتي، من أجل مناقشة اللاعبين الذي سيتم قيدهم في القائمة الإفريقية.
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يوسف: الانتقادات لا تهمني ولم نفقد أمل الفوز بالدوري

بعد 365 يومًا بالتمام والكمال، أسدل الستار أخيرًا على مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2018- 2019، وتمكن فريق الأهلي من التتويج بالبطولة رقم 41 في تاريخه، بعد موسم مجهد وشاق جدًّا نجح المارد الأحمر في إنهاء المسابقة قبل نهايتها بجولة واحدة وبفارق 8 نقاط عن غريمه التقليدي الزمالك، في موسم شهد العديد من التقلبات، من أداء سيئ من النادي الأهلي وسقوط متكرر، وأداء جيد من نادي الزمالك الذي نجح في اعتلاء صدارة جدول الدوري طوال الدور الأول من المسابقة مع محاولات من نادي بيراميدز في خلق منافسة شرسة مع النادي الأبيض.
محمود متولي

تفاصيل صفقة انتقال محمود متولي للأهلي

علم «التحرير» من مصادر داخل النادي الأهلي، أن مسؤولي القلعة الحمراء، توصلوا إلى اتفاق مع نظرائهم في النادي الإسماعيلي، بشأن التعاقد مع محمود متولي، وانتقاله لصفوف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الجارية (الميركاتو الصيفي)، وأكد مصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن الأهلي اتفق مع مسؤولي الدراويش على تفاصيل الصفقة، مشيرًا إلى أن انتقال متولي للأهلي سيكون بمقابل مادي فقط لن يقل عن 20 مليون جنيه، بعد أن رفض عدد من اللاعبين في القلعة الحمراء فكرة الدخول في صفقات متبادلة أو حتى على سبيل الإعارة.
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18 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي استعدادًا للزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى، بقيادة محمود جابر المدير الفني، قائمة الفريق التى ستدخل معسكرا مغلقا الليلة؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد، الأربعاء، فى المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الــ27 من مسابقة الدورى الممتاز، وشهدت القائمة غياب بعض العناصر الأساسية على رأسهم محمود عبدالعاطي "دونجا" لاعب وسط الدراويش والمعار لهم من الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري، كما يغيب محمد صادق ومحمود متولي.
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