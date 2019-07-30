يوفنتوس يسعى لضم لوكاكو بصفقة تبادلية

تحرير:محمد جمال ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٢٨ م

ديبالا

كشفت تقارير صحفية عن تواجد وكيل باولو ديبالا خط وسط يوفنتوس فى إنجلترا لإنهاء صفقة انتقال اللاعب لمانشستر يونايتد فى صفقة تبادلية مع روميلو لوكاكو مهاجم الشياطين الحمر. وكشفت شبكة سكاي سبورت خلال موقعها الإيطالى أن صاحب الـ25 عاما متردد حتى الآن فى الانتقال للدورى الإنجليزى من بوابة اليونايتد، وأضافت أن إدارة البيانكونيري لن تنتظر حتى يوافق ممثلو ديبالا، وأنها بالفعل أعطت الضوء الأخضر للاعب للرحيل عن السيدة العجوز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشارك ديبا مع اليوفى فى 182 مباراة منذ انضمامه للفريق من باليرمو عام 2015 وسجل خلالها مع السيدة العجوز 78 هدفا. ويأتي ذلك في الوقت الذي يحاول فيه إنتر هو الآخر التعاقد مع لوكاكو، إلا أن الفريق الإيطالي لم يتمكن من تلبية الطلبات المادية للشياطين الحمر، حيث يعرض النيراتزوري 53,9 مليون جنيه إسترليني، بينما