رياضة

يوفنتوس يسعى لضم لوكاكو بصفقة تبادلية

تحرير:محمد جمال ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٢٨ م
ديبالا
ديبالا
كشفت تقارير صحفية عن تواجد وكيل باولو ديبالا خط وسط يوفنتوس فى إنجلترا لإنهاء صفقة انتقال اللاعب لمانشستر يونايتد فى صفقة تبادلية مع روميلو لوكاكو مهاجم الشياطين الحمر. وكشفت شبكة سكاي سبورت خلال موقعها الإيطالى أن صاحب الـ25 عاما متردد حتى الآن فى الانتقال للدورى الإنجليزى من بوابة اليونايتد، وأضافت أن إدارة البيانكونيري لن تنتظر حتى يوافق ممثلو ديبالا، وأنها بالفعل أعطت الضوء الأخضر للاعب للرحيل عن السيدة العجوز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وشارك ديبا مع اليوفى فى 182 مباراة منذ انضمامه للفريق من باليرمو عام 2015 وسجل خلالها مع السيدة العجوز 78 هدفا. ويأتي ذلك في الوقت الذي يحاول فيه إنتر هو الآخر التعاقد مع لوكاكو، إلا أن الفريق الإيطالي لم يتمكن من تلبية الطلبات المادية للشياطين الحمر، حيث يعرض النيراتزوري 53,9 مليون جنيه إسترليني، بينما
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قفشة

تطورات في مفاوضات الأهلي للتعاقد مع «قفشة»

وصل مسؤولو الأهلي مع مسؤولي نادي بيراميدز إلى اتفاق بشأن انتقال محمد مجدي "قفشة" إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد فترة طويلة من المفاوضات بين الطرفين حول انتقال اللاعب للمارد الأحمر. وعلمت "التحرير" من مصادر داخل القلعة الحمراء أن أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي أجرى اتصالات مطولة مع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، واتفقوا بشكل نهائي على انتقال "قفشة" مُقابل 30 مليون جنيه فقط دون حصول بيراميدز على أي لاعب من الأهلي.
اريك-بايلي‎

مدافع مانشستر يونايتد يغيب عن الملاعب 5 أشهر

أعلن نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن فترة غياب الإيفوارى إريك بايلى مدافع الشياطين الحمر عن الملاعب، وذلك بعد إصابة صاحب الـ25 عاما، خلال مباراة فريقه الودية أمام توتنهام. وجاء إعلان اليونايتد عبر الحساب الرسمى للنادى على موقع التواص الاجتماعى تويتر مشيرا إلى أن اللاعب سيغيب عن الأولد ترافولد لمدة 5 شهور. وتعرض الإيفوارى إريك بايلى إلى إصابة قوية خلال مواجهة الشياطين الحمر أمام توتنهام هوتسبير فى الكأس الدولية للأبطال، والتى انتهت بفوز اليونايتد بهدفين مقابل هدف.
جون-انطوي

رئيس مصر للمقاصة يكشف قيمة انتقال أنطوي لبيراميدز

أكد محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة أن المطالب المادية الخاصة بالغاني جون أنطوي أدت إلى تعثر انتقاله لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال عبدالسلام في تصريحات عبر إذاعة إنرجي أف أم "مطالب أنطوي كانت كبيرة مما أدى إلى عدم انتقاله إلى الزمالك، وفي المقابل وافق بيراميدز على تلبيتها". وكان رئيس نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق عن دخوله في مفاوضات للحصول على أنطوي من مصر للمقاصة، ولكن تسببت المطالب المالية للغاني في الوقوف أمام إتمام تعاقد النادي الأبيض معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
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لوكاكو-مانشستر-يونايتد

لوكاكو يغادر معسكر يونايتد استعدادًا لرحيله لإنتر

كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، عن مغادرة الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب فريق مانشستر يونايتد، معسكر الشياطين الحمر الذي يقام حاليًا استعدادًا للموسم الجديد، متجهًا إلى مدينة مانشستر للدخول في مفاوضات مع وكيله بشأن مستقبله، وسوف يستقل طائرة أخرى ليغادر المدينة دون الكشف عن الوجهة، إلا أن الصحيفة أكدت أن إنتر ميلان الإيطالي مستعد لدفع 70 مليون جنيه إسترليني من أجل الحصول على خدمات لوكاكو في الموسم الجديد، بعد رغبة أنطونيو كونتي مدرب النيراتزوري، من أجل تدعيم خط الهجوم.
دي-خيا

اليونايتد يقترب من تجديد عقد دي خيا بأجر ضخم

ينتظر الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، تجديد تعاقده مع مانشستر يونايتد بعقد طويل الأمد، سيجعله الحارس الأغلى في العالم، وذلك بحسب ما أورده موقع "سكاي سبورتس" البريطاني، حيث من المنتظر أن يتراوح الأجر الأسبوعي للحارس الإسباني ما بين 350 ألف جنيه إسترليني و375 ألف جنيه إسترليني للبقاء في قلعة الأولد ترافورد، وبدأت المفاوضات بين مانشستر يونايتد ودي خيا منذ قرابة العام، إذ ينتهي العقد الحالي للحارس الدولي البالغ من العمر 28 عاما، بنهاية الموسم المقبل، ومن ثم بإمكانه الرحيل بالمجان في صيف 2020.
ديبالا (2)

باولو ديبالا يرفض الرحيل إلى البريميرليج

تلقى نادي مانشستر يونايتد ردا حاسما من جانب الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، بشأن الانتقال إلى صفوف الشياطين الحمر في الموسم المقبل. ووفقا لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية، فإن مانشستر يونايتد تواصل مع ديبالا في الأيام الماضية، لإقناعه باللعب في أولد ترافورد خلال الموسم المقبل، وأشارت إلى أن ديبالا رد على مسؤولي الشياطين الحمر بأنه يريد البقاء مع يوفنتوس وإثبات قدراته مجددا، رفقة السيدة العجوز، بعد أن قدم موسما مخيبا تحت قيادة ماسيمليانو أليجري، ولكنه يراهن على العودة إلى طريق التألق مع المدرب الجديد، ماوريسيو ساري.
بوجبا‎

لاعب اليونايتد مستعد لسرقة هاتف بوجبا لكي يبقى

كشف أندرياس بيريرا، لاعب خط وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن رغبته في بقاء زميله الفرنسي بول بوجبا، بالفريق في الفترة المقبلة، أمام التكهنات التي تشير لرحيله عن أولد ترافورد خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وارتبط بول بوجبا برحيل محتمل عن مانشستر يونايتد، في ظل رغبة العملاقين يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني في التعاقد معه، علمًا بأن بوجبا سبق أن صرح بأنه يطمح لخوض تحدٍ جديد في الموسم المقبل خارج قلعة "أولد ترافورد"، مما فتح باب التكهنات أمام رحيله هذا الصيف.
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