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هروب وزيرة جزائرية لفرنسا بعد تورطها في «الخيمة العملاقة»

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٣٤ م
خليدة تومي وزير الثقافة الجزائرية السابقة
خليدة تومي وزير الثقافة الجزائرية السابقة
لم تضيع خليدة تومي وزيرة الثقافة الجزائرية السابقة، وقتا بعد اتهامها في قضايا فساد مالي وإحالتها للمحاكمة، إذ قررت مغادرة البلاد والفرار إلى فرنسا، بحسب ما أعلن مصدر قضائي رسمي في الجزائر، اليوم الثلاثاء، والذي أوضح أنه لم يتم الاستماع إلى تومي والوالي السابق لتلمسان عبد الوهاب نوري في الاتهامات الموجهة إليهم، وكشف وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، اتهام الثنائي في قضية "تضخيم فواتير شراء الخيمة العملاقة واختفائها مباشرة بعد استعمالها في تظاهرة تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية".
وأوضح المصدر القضائي، أنه "استحال على قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة الاستماع للطرفين بسبب فرار خليدة تومي إلى فرنسا وإصابة عبد الوهاب نوري بمرض عضال، وعدم قدرته على التوجه للمحكمة المذكورة"، وفقا لروسيا اليوم. واستمعت هيئة محكمة تلمسان، في هذه القضية لعدة أطراف، هم: مدير الثقافة لتلمسان
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انطلاق برنامج جعفر توك 2

لمناقشة قضايا الاختلاف.. إطلاق برنامج «جعفر توك»

فى احتفالية كبرى، حضرها جمع من الإعلاميين والفنانين والشخصيات المؤثرة فى المنطقة العربية، وبضغطة زر واحدة من بيتر ليمبورج، مدير عام مؤسسة دويتشه فيله، أعلن جعفر عبد الكريم، الجمعة، انطلاق برنامج «جعفر توك». ويهدف البرنامج الذى يحمل شعار «الاختلاف بداية الحوار» للوصول إلى شريحة أوسع من جمهور المنطقة العربية، وتناول مواضيع الاختلاف والتنوع فضلا عن تناول عدد من القضايا المسكوت عنها فى المنطقة العربية. «الاختلاف بداية الحوار» لم يكن مجرد شعارا للبرنامج فقط، وإنما ظهر فى الفقرات الفنية التى تضمنها الحفل الذى أقيم فى بيروت، والتى ركزت على الاختلاف.
مؤتمر-الشباب-بشرم-الشيخ (3)

«متابعينهم».. السيسي يعلق على «الكوميكس» الساخرة من القرارات

عرضت الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب، عدد من "الكوميكس" التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، للسخرية من إجراءات رفع الدعم عن الطاقة وتأثيراتها، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ما أثار ضحكهما والحضور من المسؤولين والشباب، وسط الحديث عن مدى "ارتعاش أيدي الحكومة" أثناء اتخاذ قرارات قوية، وعلق الرئيس السيسي، على "الكوميكس"، مؤكدا أن فكرة عرضها إضافة للمحاكاة و"إننا نشوفه ونضحك كلنا عليه"، وأنها فرصة لتوضيح بعض الأمور.
غسان-سلامة

«هدنة العيد».. هل تنهي الفشل الأممي في ليبيا؟

بعد تزايد الشكوك في قدرة الدور الأممي على الوصول إلى حل للأزمة في ليبيا، يحاول غسان سلامة المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليبيا، البحث عن مخرج لحل النزاع القائم في ليبيا والتعامل مع الأزمة ووضع آليات لحلها. سلامة شدد على أنه في ظل استمرار المعارك الدائرة لا يمكن تأجيل قرار وقف الحرب في ليبيا إلى أجل غير مسمى، وهو ما دعاه إلى تقديم مقترح جديد لإعادة الأطراف المتحاربة في البلاد إلى سكة العملية السياسية. وتكافح ليبيا من أجل تحقيق انتقال ديمقراطي في ظل انعدام الأمن وحالة الانقسام منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.
مظاهرات في السودان

السودان.. تعليق الدراسة بجميع المدارس لأجل غير مسمى

أصدرت السلطات السودانية، اليوم الثلاثاء، قرارا بتعليق الدراسة بجميع المراحل التعليمية، ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن مراسلها، إن مدير عام وزارة التربية والتوجيه المكلف محيي الدين الجعلي، أصدر قرارا إداريا يقضي بـ"تعليق الدارسة بجميع المراحل التعليمية وبكافة المحليات إلى أجل غير مسمى". وأكد مفاوضون في حركة الاحتجاج عدم إجراء جلسة المفاوضات المقررة مع المجلس العسكري، الثلاثاء، بسبب تواجد الفريق التفاوضي للحركة في الأُبيض.
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حراك الجزائر يرفض «عراب الحوار والشخصيات الست»

طغى الرفض الجزائري للحوار الوطني وقادة هذا الحوار الذي أعلن عنهم مؤخرا ، على المشهد خلال الجمعة الـ23 من حراك الجزائر المستمر منذ عدة أشهر، فبعد أن كانت مدنية الدولة ورحيل كل رموز النظام السابق عن الحكم هو المطلب الأساسي، جاء رفض الحوار ليضاف إلى مطالب الحراك. فوسط انتشار أمني كبير، خرجت تظاهرات أمس في الجزائر بعد ساعات من إعلان الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، عن شخصيات لقيادة الحوار الوطني الشامل الهادف لتنظيم انتخابات رئاسية، ورفع المتظاهرون شعارات رافضة لهذا الحوار، والفريق الذي عين لإدارته.
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الرئيس الجزائري يصل القاهرة لحضور نهائي أمم إفريقيا

من المقرر أن يصل الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية بين منتخبي الجزائر والسنغال، المقرر لها غدا الجمعة على استاد القاهرة. زيارة ابن صالح إلى القاهرة ستكون هي الرحلة الخارجية الأولى له منذ توليه منصبه في 9 أبريل الماضي، عقب استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد الاحتجاجات التي اندلعت ضده. ونقلت قناة "النهار" الجزائرية عن مصادر في الرئاسة الجزائرية، أن ابن صالح سيحضر المباراة النهائية برفقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
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«مدنية الدولة» مطلب الجزائريين في الجمعة 21

ليلة حافلة عاشتها شوارع العاصمة الجزائر، أمس الخميس، بعد أن تمكن المنتخب الوطني من الوصول لنصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر. واليوم الجمعة، كان المواطنون على موعد للمشاركة في مظاهراتهم الأسبوعية للجمعة الحادية والعشرين على التوالي، منذ بداية الحراك في الثاني والعشرين من فبراير الماضي، اعتراضا على تقديم الرئيس السابق، عبدالعزيز بوتفليقة أوراق ترشحه للفوز بالعهدة الخامسة في رئاسة البلاد. واقتصرت المسيرات على أعداد قليلة مقارنة بالمسيرات الضخمة التي شهدتها البلاد منذ بدء الحراك، رافعة شعارات للتأكيد على مدنية الدولة.
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سليمان شنين.. معارض إسلامي وصل لقبة برلمان الجزائر

على وقع حالة الانسداد السياسي الذي تعيشه الجزائر ورفض الحراك الشعبي لاستمرار رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، شهد هذا البلد مفاجأة سياسية، بعد فوز المعارض سليمان شنين برئاسة البرلمان الجزائري خلفا لمعاذ بوشارب. ففي سابقة تاريخية، أعلن كل المترشحين لرئاسة البرلمان الجزائري سحب ترشيحاتهم وتزكية رئيس المجموعة البرلمانية لاتحاد النهضة والعدالة والبناء سليمان شنين الذي فاز أمس، حيث لم يسبق أن تربع أي مرشح لحزب معارض على رأس البرلمان، الذي كان حكرا على الشخصيات المقربة من السلطة الحاكمة، منذ تأسيسه عام 1977.
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