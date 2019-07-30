هروب وزيرة جزائرية لفرنسا بعد تورطها في «الخيمة العملاقة»

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٣٤ م

خليدة تومي وزير الثقافة الجزائرية السابقة

لم تضيع خليدة تومي وزيرة الثقافة الجزائرية السابقة، وقتا بعد اتهامها في قضايا فساد مالي وإحالتها للمحاكمة، إذ قررت مغادرة البلاد والفرار إلى فرنسا، بحسب ما أعلن مصدر قضائي رسمي في الجزائر، اليوم الثلاثاء، والذي أوضح أنه لم يتم الاستماع إلى تومي والوالي السابق لتلمسان عبد الوهاب نوري في الاتهامات الموجهة إليهم، وكشف وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، اتهام الثنائي في قضية "تضخيم فواتير شراء الخيمة العملاقة واختفائها مباشرة بعد استعمالها في تظاهرة تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية".

وأوضح المصدر القضائي، أنه "استحال على قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة الاستماع للطرفين بسبب فرار خليدة تومي إلى فرنسا وإصابة عبد الوهاب نوري بمرض عضال، وعدم قدرته على التوجه للمحكمة المذكورة"، وفقا لروسيا اليوم. واستمعت هيئة محكمة تلمسان، في هذه القضية لعدة أطراف، هم: مدير الثقافة لتلمسان