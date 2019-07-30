«متابعينهم».. السيسي يعلق على «الكوميكس» الساخرة من القرارات

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:١٤ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عرضت الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب، عدد من "الكوميكس" التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، للسخرية من إجراءات رفع الدعم عن الطاقة وتأثيراتها، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ما أثار ضحكهما والحضور من المسؤولين والشباب، وسط الحديث عن مدى "ارتعاش أيدي الحكومة" أثناء اتخاذ قرارات قوية، وعلق الرئيس السيسي، على "الكوميكس"، مؤكدا أن فكرة عرضها إضافة للمحاكاة و"إننا نشوفه ونضحك كلنا عليه"، وأنها فرصة لتوضيح بعض الأمور.

وقال الرئيس السيسي، إن "أي حكومة عندما تتعامل مع قضايا شديدة الأهمية تضع في الاعتبار رد الفعل، وعكس ذلك كلام لا هو علمي ولا مهني، لأنك لما تعمل إجراءات قاسية الناس هتجابهها"، مضيفا أن "كااتب الكوميكس واللي بيعلق عليه، اللي هو بيسخر من الحالة والظروف، ده اللي بيستحمل.. هو كاتب كده وساكت وكاتب كده ومستحمل". وأوضح