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«متابعينهم».. السيسي يعلق على «الكوميكس» الساخرة من القرارات

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:١٤ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
عرضت الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب، عدد من "الكوميكس" التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، للسخرية من إجراءات رفع الدعم عن الطاقة وتأثيراتها، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ما أثار ضحكهما والحضور من المسؤولين والشباب، وسط الحديث عن مدى "ارتعاش أيدي الحكومة" أثناء اتخاذ قرارات قوية، وعلق الرئيس السيسي، على "الكوميكس"، مؤكدا أن فكرة عرضها إضافة للمحاكاة و"إننا نشوفه ونضحك كلنا عليه"، وأنها فرصة لتوضيح بعض الأمور.
وقال الرئيس السيسي، إن "أي حكومة عندما تتعامل مع قضايا شديدة الأهمية تضع في الاعتبار رد الفعل، وعكس ذلك كلام لا هو علمي ولا مهني، لأنك لما تعمل إجراءات قاسية الناس هتجابهها"، مضيفا أن "كااتب الكوميكس واللي بيعلق عليه، اللي هو بيسخر من الحالة والظروف، ده اللي بيستحمل.. هو كاتب كده وساكت وكاتب كده ومستحمل". وأوضح
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انطلاق برنامج جعفر توك 2

لمناقشة قضايا الاختلاف.. إطلاق برنامج «جعفر توك»

فى احتفالية كبرى، حضرها جمع من الإعلاميين والفنانين والشخصيات المؤثرة فى المنطقة العربية، وبضغطة زر واحدة من بيتر ليمبورج، مدير عام مؤسسة دويتشه فيله، أعلن جعفر عبد الكريم، الجمعة، انطلاق برنامج «جعفر توك». ويهدف البرنامج الذى يحمل شعار «الاختلاف بداية الحوار» للوصول إلى شريحة أوسع من جمهور المنطقة العربية، وتناول مواضيع الاختلاف والتنوع فضلا عن تناول عدد من القضايا المسكوت عنها فى المنطقة العربية. «الاختلاف بداية الحوار» لم يكن مجرد شعارا للبرنامج فقط، وإنما ظهر فى الفقرات الفنية التى تضمنها الحفل الذى أقيم فى بيروت، والتى ركزت على الاختلاف.
خليدة-مسعودي-وزيرة-الثقافة-الجزائرية (2)

هروب وزيرة جزائرية لفرنسا بعد تورطها في «الخيمة العملاقة»

لم تضيع خليدة تومي وزيرة الثقافة الجزائرية السابقة، وقتا بعد اتهامها في قضايا فساد مالي وإحالتها للمحاكمة، إذ قررت مغادرة البلاد والفرار إلى فرنسا، بحسب ما أعلن مصدر قضائي رسمي في الجزائر، اليوم الثلاثاء، والذي أوضح أنه لم يتم الاستماع إلى تومي والوالي السابق لتلمسان عبد الوهاب نوري في الاتهامات الموجهة إليهم، وكشف وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، اتهام الثنائي في قضية "تضخيم فواتير شراء الخيمة العملاقة واختفائها مباشرة بعد استعمالها في تظاهرة تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية".
غسان-سلامة

«هدنة العيد».. هل تنهي الفشل الأممي في ليبيا؟

بعد تزايد الشكوك في قدرة الدور الأممي على الوصول إلى حل للأزمة في ليبيا، يحاول غسان سلامة المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليبيا، البحث عن مخرج لحل النزاع القائم في ليبيا والتعامل مع الأزمة ووضع آليات لحلها. سلامة شدد على أنه في ظل استمرار المعارك الدائرة لا يمكن تأجيل قرار وقف الحرب في ليبيا إلى أجل غير مسمى، وهو ما دعاه إلى تقديم مقترح جديد لإعادة الأطراف المتحاربة في البلاد إلى سكة العملية السياسية. وتكافح ليبيا من أجل تحقيق انتقال ديمقراطي في ظل انعدام الأمن وحالة الانقسام منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.
مظاهرات في السودان

السودان.. تعليق الدراسة بجميع المدارس لأجل غير مسمى

أصدرت السلطات السودانية، اليوم الثلاثاء، قرارا بتعليق الدراسة بجميع المراحل التعليمية، ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن مراسلها، إن مدير عام وزارة التربية والتوجيه المكلف محيي الدين الجعلي، أصدر قرارا إداريا يقضي بـ"تعليق الدارسة بجميع المراحل التعليمية وبكافة المحليات إلى أجل غير مسمى". وأكد مفاوضون في حركة الاحتجاج عدم إجراء جلسة المفاوضات المقررة مع المجلس العسكري، الثلاثاء، بسبب تواجد الفريق التفاوضي للحركة في الأُبيض.
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مؤتمر-الشباب-بشرم-الشيخ (4)

السيسي للشباب: الحوار أهم سبل بناء الوطن

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، المنعقدة على مدار يومين في العاصمة الإدارية الجديدة، وقال في كلمته: "السيدات والسادة، أبنائي وبناتي، شباب مصر، شباب بلادي، من أرض عاصمتنا الجديدة، وإيمانا بالحلم الذي لم ولن نحيد عن تحقيقه، الحلم بمستقبل واعد، لوطن يليق بشعبه الكريم، ويقينا في أن الحوار هو أهم السبل نحو الغد الواعد والمستقبل المشرق، وثقة في شباب أمتنا المتحمس لبناء الوطن، أفتتح المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة".
الرئيس-السيسى

السيسي للشعب: أعترف بجميلكم في الإنجازات التي تحققت

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كل التحية والتقدير والاحترام والاعتزاز للشعب المصري عن كل ما تحقق من إنجازات خلال 5 سنوات، مؤكدا قبل إلقاء كلمته المكتوبة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني السابع للشباب، أن ما تحقق هو "عرفان مني بجميل المصريين على المصريين"، وأشار الرئيس إلى أن هذه المؤتمرات دائما ما تعطي شحنة ضخمة وعظيمة من الأمل ومن الإيجابية، ثم توجه بالحديث إلى الشعب المصري، قائلا: إن "اللي عملتموه وبتعملوه وهتعملونه خلال السنين الجاية عشان يبقى فيه أمل ومستقبل كبير لبلادنا، هو أمر يستحق كل تحية وتقدير وعرفان لشعب مصر شعب بلادي".
هديل-ماجد-مع-الرئيس-السيسى

فتاة كفيفة تطلب الغناء أمام الرئيس.. والسيسي: نفسي أسمعك

انطلقت فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في دورته السابعة، بعرض عدد من النماذج الناجحة لتجاربهم ومحطات كفاحهم، وكانت من بين هؤلاء الشباب المطربة الشابة هديل ماجد، 25، عاما، خريجة قسم الفلسفة بكلية الآداب، والتي روت التحديات التي واجهتها لتحقيق حلم الغناء كونها كفيفة، منذ أن اكتشفت والدتها موهبتها في الطفولة إلى الوصول إلى المشاركة كنموذج ناجح في المؤتمر، مشيرة إلى أنها لقبت بـ"أم كلثوم أولادنا"، وفي نهاية استعراضها لرحلتها الملية بالعزيمة والإرداة، فاجأت الرئيس عبد الفتاح السيسي، بطلب تريد تحقيقه.
السيسي-مؤتمر-الشباب

الرئيس السيسي يفتتح مؤتمر الشباب في العاصمة الإدارية (بث مباشر)

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بدورته السابعة تحت شعار "إبدع.. انطلق"، والمنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، على مدار يومين، بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، كما ستشهد الفعاليات عقد المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، ثم جلسة "إسأل الرئيس" التي يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التي تلقاها من خلال الموقع الإلكترونى وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر، فيما يشهد غدا الأربعاء الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي والتي تضم مشاركين من 29 دولة أفريقية.
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