الزمالك يحسم صفقة عواد والإعلان خلال ساعات

تحرير:محمد جمال ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:١٤ م

محمد عواد

اقتربت إدارة نادي الزمالك من الإعلان رسميًّا عن التعاقد بشكل نهائى مع محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وكشف مصدر بالقلعة البيضاء التوصل لاتفاق مع إداراة الإسماعيلى، وذلك بعد تعثر المفاوضات بين إداراة الناديين، ويقضي الاتفاق بحصول الإسماعيلي على كل من عمر السعيد وأحمد مدبولى ومقابل مادى يصل لـ35 مليون جنيه. وسيتم الإعلان عن الصفقة خلال المؤتمر الصحفى القادم الذى أعلن رئيس نادى الزمالك أنه سيعقد غدا الأربعاء.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة من جانب مسئولي الزمالك مع محمد عواد من أجل الانتقال لصفوف أبناء ميت عقبة، بعد الإصابة التي تعرض لها جنش خلال تواجده مع المتنخب، وتواجد حارس الدراويش في مقر النادي بميت عقبة للاتفاق على كل التفاصيل، قبل أن يعلن رئيس القلعة البيضاء تعثر المفاوضات بسبب المطالب التعجيزية

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة من جانب مسئولي الزمالك مع محمد عواد من أجل الانتقال لصفوف أبناء ميت عقبة، بعد الإصابة التي تعرض لها جنش خلال تواجده مع المتنخب، وتواجد حارس الدراويش في مقر النادي بميت عقبة للاتفاق على كل التفاصيل، قبل أن يعلن رئيس القلعة البيضاء تعثر المفاوضات بسبب المطالب التعجيزية من إدارة الدراويش.



وأشار عواد فى وقت سابق إلى أن نادى الزمالك بدأ التفاوض مع إدارة الإسماعيلي، التى وافقت بالفعل على الصفقة وأعطته تأشيرة الانتقال للفريق الأبيض، لكن حدث تعثر فى المفاوضات عند وضع اللمسات الأخيرة، مؤكدا أنه استلم بالفعل مقدم تعاقد عن انتقاله.