السيسي: الأجهزة الأمنية دايما في صف الرأي العام

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٢٩ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن قبل كل مرحلة تسبق اتخاذ قرارات إصلاح قاسية، يكون هناك نقاشا كبيرا تطرح فيه التساؤلات حول ردود الأفعال، موضحا خلال الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب، أن "الأجهزة الأمنية بتكون دايما في صف الرأي العام، ودايما متحسبة، إذا كان ده إجراء هنعملوه لازم تكونوا عاملين حسابكم إن فيه إجراء يخفف من أثار وتبعات الإجراء اللي هتعملوه على الناس"، جاء ذلك خلال تعليقه على سؤال وجه إلى الشاب القائم بدور رئيس الحكومة خلال جلسة المحاكاة، عن ما إذا كانت "أيدي الحكومة مرتعشة" أثناء اتخاذ قرارات قوية.

وعرضت الجلسة، عددا من "الكوميكس" التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، للسخرية من إجراءات رفع الدعم عن الطاقة وتأثيراتها، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ما أثار ضحكهما والحضور من المسؤولين والشباب،وأكد الرئيس أن فكرة عرض "الكوميكس"، إضافة للمحاكاة و"إننا