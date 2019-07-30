السيسي: الأجهزة الأمنية دايما في صف الرأي العام
٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٢٩ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن قبل كل مرحلة تسبق اتخاذ قرارات إصلاح قاسية، يكون هناك نقاشا كبيرا تطرح فيه التساؤلات حول ردود الأفعال، موضحا خلال الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب، أن "الأجهزة الأمنية بتكون دايما في صف الرأي العام، ودايما متحسبة، إذا كان ده إجراء هنعملوه لازم تكونوا عاملين حسابكم إن فيه إجراء يخفف من أثار وتبعات الإجراء اللي هتعملوه على الناس"، جاء ذلك خلال تعليقه على سؤال وجه إلى الشاب القائم بدور رئيس الحكومة خلال جلسة المحاكاة، عن ما إذا كانت "أيدي الحكومة مرتعشة" أثناء اتخاذ قرارات قوية.
وعرضت الجلسة، عددا من "الكوميكس" التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، للسخرية من إجراءات رفع الدعم عن الطاقة وتأثيراتها، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ما أثار ضحكهما والحضور من المسؤولين والشباب،وأكد الرئيس أن فكرة عرض "الكوميكس"، إضافة للمحاكاة و"إننا
وعرضت الجلسة، عددا من "الكوميكس" التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، للسخرية من إجراءات رفع الدعم عن الطاقة وتأثيراتها، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ما أثار ضحكهما والحضور من المسؤولين والشباب،وأكد الرئيس أن فكرة عرض "الكوميكس"، إضافة للمحاكاة و"إننا نشوفه ونضحك كلنا عليه"، متابعا بأنها فرصة لتوضيح بعض الأمور. (تعرف على تعليق الرئيس كامل)
وافتتح الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، في العاصمة الإدارية الجديدة، وقال في كلمته: "السيدات والسادة، أبنائي وبناتي، شباب مصر، شباب بلادي، من أرض عاصمتنا الجديدة، وإيمانا بالحلم الذي لم ولن نحيد عن تحقيقه، الحلم بمستقبل واعد، لوطن يليق بشعبه الكريم، ويقينا في أن الحوار هو أهم السبل نحو الغد الواعد والمستقبل المشرق، وثقة في شباب أمتنا المتحمس لبناء الوطن، أفتتح المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة". (اقرأ الكلمة بالكامل)