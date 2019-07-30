بن شرقي وأوناجم يصلان القاهرة للانضمام للزمالك

تحرير:أحمد سعيد ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤١ م

أشرف بن شرقي

وصل منذ قليل أشرف بن شرقي لاعب الزمالك الجديد، والمغربى محمد أوناجم، جناح فريق الوداد المغربي، لمطار القاهرة الدولي، استعدادًا لعقد جلسة مع مسئولي الأبيض للتوقيع على عقود انضمام الأخير لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكشف مصدر بنادى الزمالك أن أوناجم سيدخل في صفقة تبادلية مع الكونغولي كاسونجو كابونجو، لاعب الزمالك، على أن تتحمل القلعة البيضاء أيضًا قيمة مالية إضافية. وكان رئيس نادى الزمالك قد أعلن أن النادي سيكشف عن صفقة عربية جديدة خلال الساعات المقبلة لمواصلة تدعيم الفريق بعناصر مميزة.

وقال رئيس الزمالك في مداخلة هاتفية لبرنامج «الزمالك اليوم» عبر فضائية «المحور»: «هناك لاعب عربي جديد سيصل إلى مصر اليوم الثلاثاء للانتقال إلى صفوف الزمالك رسميا، لا يقل عن أشرف بن شرقي المنضم حديثا لصفوف الفريق». ومن المقرر أن يُعلن مرتضى منصور صفقات الزمالك الجديدة