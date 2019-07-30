قتلها بعصا.. عاطل يقتل طفلة عشيقته بالعجوزة

تحرير:تهامى البندارى ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ م

جثة طفلة- أرشيفية

واصلت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها في واقعة قيام عاطل بقتل طفلة عشيقته بمنطقة العجوزة، واستمعت النيابة لأقوال عدد من جيران المتهم، الذين أوضحوا أن المتهم معروف بسوء سلوكه، وتبين من التحقيقات الأولية أنه قتل الطفلة الصغيرة التي لم تتخط 4 سنوات من عمرها، بواسطة عصا خشبية، بسبب إزعاجها له، فيما استعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالطفلة المجني عليها، للوقوف على أسباب الوفاة على وجه الدقة، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول ظروف الحادث.

وكان قسم شرطة العجوزة، قد تلقى بلاغًا من المستشفى المركزي بوصول طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، جثة هامدة، ووجود شبهة جنائية في وفاتها، قبل ان يتم إخطار النيابة، التي انتقلت لمناظرة جثة الطفلة. وتبين من تحريات رجال المباحث الأولية أن والدة المجني عليها ترتبط بعلاقة عاطفية بأحد الأشخاص، تطورت تلك العلاقة