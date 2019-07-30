جريمة

قتلها بعصا.. عاطل يقتل طفلة عشيقته بالعجوزة

تحرير:تهامى البندارى ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ م
جثة طفلة- أرشيفية
جثة طفلة- أرشيفية
واصلت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها في واقعة قيام عاطل بقتل طفلة عشيقته بمنطقة العجوزة، واستمعت النيابة لأقوال عدد من جيران المتهم، الذين أوضحوا أن المتهم معروف بسوء سلوكه، وتبين من التحقيقات الأولية أنه قتل الطفلة الصغيرة التي لم تتخط 4 سنوات من عمرها، بواسطة عصا خشبية، بسبب إزعاجها له، فيما استعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالطفلة المجني عليها، للوقوف على أسباب الوفاة على وجه الدقة، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول ظروف الحادث.
وكان قسم شرطة العجوزة، قد تلقى بلاغًا من المستشفى المركزي بوصول طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، جثة هامدة، ووجود شبهة جنائية في وفاتها، قبل ان يتم إخطار النيابة، التي انتقلت لمناظرة جثة الطفلة. وتبين من تحريات رجال المباحث الأولية أن والدة المجني عليها ترتبط بعلاقة عاطفية بأحد الأشخاص، تطورت تلك العلاقة
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جثة-طفل

حبس المتهمة بقتل طفلة زوجها في البحيرة

أمر المستشار أحمد الطوخى، وكيل نيابة حوش عيسى، فى محافظة البحيرة، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامها بقتل طفلة زوجها، بعد معاناتها من العقم وعدم قدرتها على الإنجاب. البداية كانت بإخطار تلقاه اللواء مجدى القمرى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، من مركز شرطة حوش عيسى بمقتل طفلة. على الفور، انتقل عدد من ضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد المراكبى، رئيس مباحث مركز شرطة حوش عيسى، إلى موقع البلاغ، وتمكنوا من كشف ملابسات الجريمة ودوافعها.
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4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في مصنع أثاث بحلوان

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، على حريق هائل اندلع داخل مصنع للأثاث بمنطقة حلوان، دون وقوع وفيات أو مصابين، بعدما تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء بمعاونة خزانات مياه ذات سعة كبيرة، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث، وسماع شهود العيان، وطلبت النيابة العامة تحريات إدارة البحث الجنائي لبيان تفاصيل الحادث والوقوف على أسبابه، وقررت سماع أقوال عدد من شهود العيان وكذا أصحاب المصنع والجيران للوقوف على تفاصيل اندلاع الحريق وبيان أسبابه.
المتهمة-وعشيقها-قتلا-زوجها-ليلة-العيد

اعترافات زوجة قتيل السلام: عشيقي موته وهو بيصلح الدِش

واصلت نيابة حوادث شرق القاهرة، تحقيقاتها في واقعة مقتل ضابط متقاعد بمنطقة السلام، على يد زوجته وعشيقها، واعترف المتهمان خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة حيث أقر العشيق المتهم بتعديه على المجني عليه بالضرب، وتسديد طعنة له في منطقة البطن للتخلص منه، فيما بكت المتهمة "زوجة الضحية"، أمام وكيل النيابة، مشيرة إلى أن الشيطان شجعها وتسلل إلى عقلها، لتنفيذ هذا المخطط الإجرامي، وأبدت ندمها على ما أقدمت عليه من تسهيل إتمام مهمة عشيقها بالتخلص من زوجها، لتأمر النيابة بتجديد حبسهما على ذمة التحقيقات.
شهود-فى-محكمة (2)

غرامة للممتنع.. اعرف ضوابط سماع الشهود أمام المحكمة

نظم قانون الإجراءات الجنائية الاجراءات اللازمة لاستدعاء وسماع الشهود أمام المحكمة، إذ تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يطلبهم القاضي للإدلاء بشهاداتهم، ويتم تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين، وتعتبر المرحلة الأهم والأبرز خلال نظر القضايا، هى مرحلة سماع شهود القضية بنوعيهما "الإثبات والنفي"، إذ يتمسك محامو الخصوم أمام القاضي الجنائي بسماع شهادة كل من قدمتهم النيابة كشهود إثبات في القضية وأحيانا كثيرة يطلب سماع شهود جدد يعرفهم القانون على أنهم "شهود نفي"، لإظهار براءة موكليه مما ساقته النيابة العامة له خلال طور التحقيق الأولي.
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بعد المشدد.. ننشر قائمة ممتلكات «اللبان» في قضية «الملايين»

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار علي الهواري، الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية الملايين»، والمتهم فيها جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، بتحقيق كسب غير مشروع، إذ عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة، مع إلزامه برد مبلغ 173 مليونًا و720 ألفًا، إذ أوضحت التحقيقات أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة فى ثروته بعد توليه الوظيفة العامة.
عبد-الرحيم-المسمارى

لسماع المرافعات.. تأجيل محاكمة «الواحات» لـ4 أغسطس

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين في حادث «الواحات الإرهابي»، إلى جلسة 4 من أغسطس المقبل، لسماع مرافعة الدفاع في القضية التي استشهد فيها 16 شهيدا من خيرة ضباط وأفراد الشرطة، واختطف فيها النقيب محمد الحايس على يد عناصر إرهابية مسلحة، خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة والعناصر الإرهابية التي نصبت كمينا لهم في أثناء توجههم لتمشيط المنطقة. وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.
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حجزها محام بمكتبه| استعجال تقرير تشريح سمسارة الدقي

استعجلت نيابة حوادث شمال الجيزة، اليوم الخميس، تقرير الصفة التشريحية الخاص بسمسارة عقارات لقيت مصرعها بعدما قفزت من نافذة مكتب محامٍ بمنطقة الدقي، للوقوف على أسباب الوفاة على وجه الدقة، وذلك على خلفية اتهام المحامي باحتجاز المتوفاة دون وجه حق، وإجبارها على توقيع إيصالات أمانة، نتيجة خلافات مالية في ما بينهما، وطلبت النيابة مناقشة الضابط محرر محضر ضبط المتهم، للوقوف على تفاصيل وملابسات وظروف الواقعة، وجددت حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.
طعن-بالسكين

شهود عن ذبح مسن بالسيدة زينب: «ابنه سمعته وحشة»

تواصل نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم الخميس، تحقيقاتها في واقعة اتهام عاطل بذبح والده بمنطقة السيدة زينب، نتيجة خلافات بينهما، واستعجلت تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه، وقال شهود عيان أمام النيابة إن الابن المتهم معروف عنه سوء خلقه نتيجة تعاطيه المخدرات وتكرار تشاجره مع والده طمعا في أمواله، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات ارتكاب الواقعة، واستدعت عددا آخر من شهود العيان للوقوف على تفاصيل وملابسات الحادث كاملة.
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