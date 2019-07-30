مدبولي: معدل الفقر لم يرتفع سوى 4%.. وهذا إنجاز هائل

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ م

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الإرادة السياسية وعزيمة الشعب، هما أبرز العوامل التي تحسم مصير برامج الإصلاح الاقتصادية، مؤكدا خلال الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية ضمن فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الوطني للشباب، أن هناك دولا فشلت في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب غياب الإرادة، ولجأت حكوماتها إلى نظام المسكنات، خوفًا من ردود الأفعال الشعبية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تمكنت من السيطرة على الأوضاع عند تطبيق برنامجها الإصلاح.

وأكد رئيس الحكومة، أن برامج الحماية الاجتماعية ساهم في ضبط الوضع، لافتا إلى أن "معدل الفقر لم يرتفع سوى 4%، وهذا يعد إنجازًا هائلا، وأن الدولة تستطيع السيطرة على الإصلاح الاقتصادي وتحقيق النمو:، مضيفا أن الدراسات كانت تتوقع احتمالية تجاوز معدل الفقر لنسبة 10%. وشدد مدبولي، على أن القيام بإجراءات الإصلاح