رئيس مصر للمقاصة يكشف قيمة انتقال أنطوي لبيراميدز

تحرير:أحمد سعيد ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠١ م

أنطوي

أكد محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة أن المطالب المادية الخاصة بالغاني جون أنطوي أدت إلى تعثر انتقاله لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال عبدالسلام في تصريحات عبر إذاعة إنرجي أف أم "مطالب أنطوي كانت كبيرة مما أدى إلى عدم انتقاله إلى الزمالك، وفي المقابل وافق بيراميدز على تلبيتها". وكان رئيس نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق عن دخوله في مفاوضات للحصول على أنطوي من مصر للمقاصة، ولكن تسببت المطالب المالية للغاني في الوقوف أمام إتمام تعاقد النادي الأبيض معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكمل: "مبلغ بيع أنطوي وصل إلى مليون و550 ألف دولار، ونحن سبق أن قمنا بشرائه بمبلغ 600 ألف دولار من الأهلي". وأشار عبدالسلام إلى أن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للمقاصة، رفض عرضًا من صندوانز الجنوب إفريقي لإقامة معسكر للفريق، موضحًا: "صنداونز عرض علينا إقامة معسكر في جنوب إفريقيا وكذلك عرضنا عليهم