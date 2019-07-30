4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في مصنع أثاث بحلوان

تحرير:تهامى البندارى ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ م

حريق- أرشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، على حريق هائل اندلع داخل مصنع للأثاث بمنطقة حلوان، دون وقوع وفيات أو مصابين، بعدما تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء بمعاونة خزانات مياه ذات سعة كبيرة، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث، وسماع شهود العيان، وطلبت النيابة العامة تحريات إدارة البحث الجنائي لبيان تفاصيل الحادث والوقوف على أسبابه، وقررت سماع أقوال عدد من شهود العيان وكذا أصحاب المصنع والجيران للوقوف على تفاصيل اندلاع الحريق وبيان أسبابه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي باندلاع حريق مروع داخل مصنع للأثاث بمنطقة حلوان، قبل أن تنتقل 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، كما تم الاستعانة بخزانات مياه ذات سعة كبيرة. وتبين من التحريات الأولية التي أجراها رجال البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، أن سبب الحريق ماس كهربائي،