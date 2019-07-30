مدافع مانشستر يونايتد يغيب عن الملاعب 5 أشهر

تحرير:محمد جمال ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ م

بايلي

أعلن نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن فترة غياب الإيفوارى إريك بايلى مدافع الشياطين الحمر عن الملاعب، وذلك بعد إصابة صاحب الـ25 عاما، خلال مباراة فريقه الودية أمام توتنهام. وجاء إعلان اليونايتد عبر الحساب الرسمى للنادى على موقع التواص الاجتماعى تويتر مشيرا إلى أن اللاعب سيغيب عن الأولد ترافولد لمدة 5 شهور. وتعرض الإيفوارى إريك بايلى إلى إصابة قوية خلال مواجهة الشياطين الحمر أمام توتنهام هوتسبير فى الكأس الدولية للأبطال، والتى انتهت بفوز اليونايتد بهدفين مقابل هدف.

وقال اليونايتد عبر حسابه: "بايلي سيقوم بإجراء عملية، وسيغيب عن الملاعب لمدة من أربعة لخمسة شهور، وذلك بعد الإصابة أمام توتنهام". وأكمل: "نتمنى لك الشفاء العاجل إريك". The boss says @EricBailly24 has had an operation and will be out for "four to five months" following the injury he sustained against