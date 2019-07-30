رياضة

مدافع مانشستر يونايتد يغيب عن الملاعب 5 أشهر

تحرير:محمد جمال ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ م
بايلي
بايلي
أعلن نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن فترة غياب الإيفوارى إريك بايلى مدافع الشياطين الحمر عن الملاعب، وذلك بعد إصابة صاحب الـ25 عاما، خلال مباراة فريقه الودية أمام توتنهام. وجاء إعلان اليونايتد عبر الحساب الرسمى للنادى على موقع التواص الاجتماعى تويتر مشيرا إلى أن اللاعب سيغيب عن الأولد ترافولد لمدة 5 شهور. وتعرض الإيفوارى إريك بايلى إلى إصابة قوية خلال مواجهة الشياطين الحمر أمام توتنهام هوتسبير فى الكأس الدولية للأبطال، والتى انتهت بفوز اليونايتد بهدفين مقابل هدف.
وقال اليونايتد عبر حسابه: "بايلي سيقوم بإجراء عملية، وسيغيب عن الملاعب لمدة من أربعة لخمسة شهور، وذلك بعد الإصابة أمام توتنهام". وأكمل: "نتمنى لك الشفاء العاجل إريك". The boss says @EricBailly24 has had an operation and will be out for "four to five months" following the injury he sustained against
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قفشة

تطورات في مفاوضات الأهلي للتعاقد مع «قفشة»

وصل مسؤولو الأهلي مع مسؤولي نادي بيراميدز إلى اتفاق بشأن انتقال محمد مجدي "قفشة" إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد فترة طويلة من المفاوضات بين الطرفين حول انتقال اللاعب للمارد الأحمر. وعلمت "التحرير" من مصادر داخل القلعة الحمراء أن أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي أجرى اتصالات مطولة مع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، واتفقوا بشكل نهائي على انتقال "قفشة" مُقابل 30 مليون جنيه فقط دون حصول بيراميدز على أي لاعب من الأهلي.
جون-انطوي

رئيس مصر للمقاصة يكشف قيمة انتقال أنطوي لبيراميدز

أكد محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة أن المطالب المادية الخاصة بالغاني جون أنطوي أدت إلى تعثر انتقاله لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال عبدالسلام في تصريحات عبر إذاعة إنرجي أف أم "مطالب أنطوي كانت كبيرة مما أدى إلى عدم انتقاله إلى الزمالك، وفي المقابل وافق بيراميدز على تلبيتها". وكان رئيس نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق عن دخوله في مفاوضات للحصول على أنطوي من مصر للمقاصة، ولكن تسببت المطالب المالية للغاني في الوقوف أمام إتمام تعاقد النادي الأبيض معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
أشرف-بن شرقي-و-محمد-أونجم

بن شرقي وأوناجم يصلان القاهرة للانضمام للزمالك

وصل منذ قليل أشرف بن شرقي لاعب الزمالك الجديد، والمغربى محمد أوناجم، جناح فريق الوداد المغربي، لمطار القاهرة الدولي، استعدادًا لعقد جلسة مع مسئولي الأبيض للتوقيع على عقود انضمام الأخير لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكشف مصدر بنادى الزمالك أن أوناجم سيدخل في صفقة تبادلية مع الكونغولي كاسونجو كابونجو، لاعب الزمالك، على أن تتحمل القلعة البيضاء أيضًا قيمة مالية إضافية. وكان رئيس نادى الزمالك قد أعلن أن النادي سيكشف عن صفقة عربية جديدة خلال الساعات المقبلة لمواصلة تدعيم الفريق بعناصر مميزة.
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كورتوا

ريال مدريد يعلن إصابة حارس مرمى الفريق

أعلن الموقع الرسمى لريال مدريد إصابة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق الملكى، حيث تعرض لإصابة على مستوى الكاحل لينضم بذلك لقائمة المصابين في النادي الملكي، وأوضح الجهاز الطبي أن إصابة اللاعب عبارة عن التواء من الدرجة الثانية دون أن يتم الكشف عن مدة غيابه عن المستطيل الأخضر. وجاء بيان الفريق عن حارس المرمى على النحو التالى: "بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا تيبو كورتوا، وتم تشخيص إصابته بالتواء من الدرجة الثانية في كاحله الأيسر، وفي انتظار التطور".
إيريكسن-لاعب-توتنهام

4 لاعبين على رادار يوفنتوس لتدعيم وسط الميدان

يبحث يوفنتوس عن تدعيم وسط ميدانه، وحدد العديد من الأسماء للتعاقد معها، وذلك على الرغم من قيام السيدة العجوز بثلاث صفقات خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ومن بينها تعاقدان في وسط الملعب، وهما أرون رامسي وأدريان رابيو، ومع ذلك يرى مدرب الفريق ماوريسيو ساري أن وسط ميدانه لم يكتمل بعد، ويرغب في إبرام صفقة جديدة قبل بداية الموسم الجديد. وضع يوفنتوس النجم الفرنسي بول بوجبا على رأس أولوياته، إلا أن إدارة اليوفي ترى أن ريال مدريد في وضع أفضل للظفر بخدمات نجم مانشستر يونايتد، وذلك بحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.
ديبالا-مانشيستر-يونايتد-يوفنتوس

يوفنتوس يرفض عرض توتنهام الأول لضم ديبالا

يبحث توتنهام عن تدعيم صفوفه بقوة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، خاصة في الشق الهجومي، وتقدم السبيرز بعرض إلى يوفنتوس لضم النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، حيث يرغب مدرب الفريق ماوريسيو بوكيتينو في العمل مع مواطنه، ولا يمانع السيدة العجوز رحيل النجم الأرجنتيني في حال تلقى الفريق العرض المناسب لقيمته، وهو ما فشل فيه توتنهام حسبما نقلت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، حيث رفضت إدارة السيدة العجوز العرض الأول المقدم من توتنهام لضم باولو ديبالا مقابل 50 مليون يورو.
هاري ماجوير

سولسكاير يطالب بسرعة التعاقد مع ماجوير

طلب أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، من الرئيس التنفيذي للنادي إيد وودوارد، بسرعة التعاقد مع مدافع ليستر سيتي هاري ماجوير، الذي ترفض إدارة الثعالب رحيله بأقل من 80 مليون جنيه إسترليني، حيث رفضت عرض الشياطين الحمر الأول لضمه مقابل 70 مليون جنيه إسترليني، ويأتي ذلك بعدما رفض وودوارد السفر مع اليونايتد في جولة الفريق في أستراليا والقارة الآسيوية، من أجل التفرغ لإبرام الصفقات، ويأتي ذلك في الوقت الذي يرغب فيه ماجوير خوض تحد جديد مع مانشستر يونايتد، وذلك حسبما أفاد موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.
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