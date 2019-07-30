«طالق بالتلاتة».. الهند تصنف الطلاق الفوري الإسلامي جريمة جنائية
٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ م
نساء في الهند - أرشيفية
في خطوة مثيرة، أقر البرلمان الهندي، اليوم الثلاثاء، بأغلبية الأصوات، مشروع قانون يحظر "الطلاق الفوري" للمسلمين، ويعتبره بأنه "جريمة جنائية"، وذكرت "تايمز أوف أنديا"، أن 99 عضوا من الهيئة التشريعية في مجلس الولايات المعروف باسم "راجيا سابها" أو "الغرفة العليا"، وافقوا على القانون، في حين صوت 48 عضوا بالرفض، ولفتت الصحيفة إلى أن مشروع القانون حظى الأسبوع الماضي، بموافقة مجلس الشعب والمسمى "لوك سابها" أو "الغرفة السفلى"، ويتوفغ تطبيق القانون الجديدة رسميا، على خطوة واحدة وهي توقيع رئيس الدولة عليه، بحسب روسيا اليوم.
وأصدرت المحكمة العليا الهندية، في أغسطس عام 2017، حكماً يقضي بأن ممارسة الطلاق الفوري في الإسلام غير دستورية، ووصف الحكم الطلاق الفوري أي لفظ الطلاق 3 مرات، بالممارسة "غير الإسلامية"، بأغلبية ثلاثة قضاة مقابل اثنين، لكن حظرها كان يستند، حتى الآن، إلى مرسوم حكومي فقط.ويعتبر حقوقيون، القانون الجديد
وأصدرت المحكمة العليا الهندية، في أغسطس عام 2017، حكماً يقضي بأن ممارسة الطلاق الفوري في الإسلام غير دستورية، ووصف الحكم الطلاق الفوري أي لفظ الطلاق 3 مرات، بالممارسة "غير الإسلامية"، بأغلبية ثلاثة قضاة مقابل اثنين، لكن حظرها كان يستند، حتى الآن، إلى مرسوم حكومي فقط.
ويعتبر حقوقيون، القانون الجديد بمثابة حماية للمرأة في الهند، حيث يمثل "الطلاق بالثلاث" ممارسة شائعة، لا سيما في ظل تطور أساليب التواصل الاجتماعي، التي تجعل الطلاق "الفوري" ممكنا بالبريد الإلكتروني أو عبر بعث رسالة نصية من الهاتف النقال.
يذكر أن المعارضة في الهند حاولت، وخلال مدة طويلة، منع مرور هذه المبادرة التشريعية على اعتبار أن تجريم "الطلاق بالثلاث" إجراء قاس جدا ومفتوح لحدوث تجاوزات.
يذكر أن المسلمين في الهند، يشكلون 13% فقط من السكان البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، وهو ما يمثل 81% من الهندوس.