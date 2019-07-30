«طالق بالتلاتة».. الهند تصنف الطلاق الفوري الإسلامي جريمة جنائية

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ م

نساء في الهند - أرشيفية

في خطوة مثيرة، أقر البرلمان الهندي، اليوم الثلاثاء، بأغلبية الأصوات، مشروع قانون يحظر "الطلاق الفوري" للمسلمين، ويعتبره بأنه "جريمة جنائية"، وذكرت "تايمز أوف أنديا"، أن 99 عضوا من الهيئة التشريعية في مجلس الولايات المعروف باسم "راجيا سابها" أو "الغرفة العليا"، وافقوا على القانون، في حين صوت 48 عضوا بالرفض، ولفتت الصحيفة إلى أن مشروع القانون حظى الأسبوع الماضي، بموافقة مجلس الشعب والمسمى "لوك سابها" أو "الغرفة السفلى"، ويتوفغ تطبيق القانون الجديدة رسميا، على خطوة واحدة وهي توقيع رئيس الدولة عليه، بحسب روسيا اليوم.

وأصدرت المحكمة العليا الهندية، في أغسطس عام 2017، حكماً يقضي بأن ممارسة الطلاق الفوري في الإسلام غير دستورية، ووصف الحكم الطلاق الفوري أي لفظ الطلاق 3 مرات، بالممارسة "غير الإسلامية"، بأغلبية ثلاثة قضاة مقابل اثنين، لكن حظرها كان يستند، حتى الآن، إلى مرسوم حكومي فقط.ويعتبر حقوقيون، القانون الجديد