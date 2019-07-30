تطورات في مفاوضات الأهلي للتعاقد مع «قفشة»

تحرير:أحمد سعيد ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ م

قفشة

وصل مسؤولو الأهلي مع مسؤولي نادي بيراميدز إلى اتفاق بشأن انتقال محمد مجدي "قفشة" إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد فترة طويلة من المفاوضات بين الطرفين حول انتقال اللاعب للمارد الأحمر. وعلمت "التحرير" من مصادر داخل القلعة الحمراء أن أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي أجرى اتصالات مطولة مع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، واتفقوا بشكل نهائي على انتقال "قفشة" مُقابل 30 مليون جنيه فقط دون حصول بيراميدز على أي لاعب من الأهلي.

وأكد مصدر بالنادي أن مسؤولي بيراميدز طلبوا استعارة محمد شريف جناح النادي الأهلي لمدة موسم مُقابل 2 مليون جنيه، وجاء رد توفيق على العرض أنه سيبلغ سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي وعرض الأمر عليه ومعرفة رغبة اللاعب. وفي حالة موافقة محمد شريف على الانتقال لبيراميدز على سبيل الإعارة، فستتكبد خزينة الأحمر

وأكد مصدر بالنادي أن مسؤولي بيراميدز طلبوا استعارة محمد شريف جناح النادي الأهلي لمدة موسم مُقابل 2 مليون جنيه، وجاء رد توفيق على العرض أنه سيبلغ سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي وعرض الأمر عليه ومعرفة رغبة اللاعب.



وفي حالة موافقة محمد شريف على الانتقال لبيراميدز على سبيل الإعارة، فستتكبد خزينة الأحمر 28 مليون جنيه نظير الحصول على خدمات قفشة.



وكان محمد مجدي قفشة قد وقع على عقود انتقاله للنادي الأهلي خلال الأيام الماضية، وتعطلت المفاوضات بين الطرفين، الأمر الذي نتج عنه دخول نادي الزمالك في المفاوضات، لكن رغبة اللاعب في الانتقال للأهلي حالت دون تطور المفاوضات بين بيراميدز ومسؤولي القلعة البيضاء.



ووقع اللاعب على عقود انتقاله للأهلي، لمدة خمسة أعوام، على أن يتم استخراج الاستغناء الخاص باللاعب خلال الساعات المقبلة.