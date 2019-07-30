السيسي: لو الشعب رفض الإصلاحات كنت استقلت وعملت انتخابات مبكرة

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن خطة الإصلاح الاقتصادي أثارت محاوف أعضاء الحكومة في نوفمبر عام 2016، وأنهم كانوا متحسبين من ردة الفعل، مضيفا: "الكل فى التصويت كان خايف.. وإحنا بنخاف على بلدنا لو حصل حاجة لا قدر الله تنهار وتدمر، لكن أنا هنا مش بذكى نفسى وقلت لا"، وتابع الرئيس خلال جلسة محاكاة الدولة المصرية في مؤتمر الشباب الوطني: "قلت الحكومة تجهز، لو الشعب رفض الإصلاحات تقدم استقالتها الخميس، ولو الشعب رفض يوم السبت هعمل انتخابات رئاسية مبكرة وأسلم البلد لحد تاني، ما هو يا نبنى بلد مظبوط ونحل مشاكلنا يا نسيبها ونمشى لحد تانى يقدر".

وأضاف الرئيس السيسي: "عايز أفكركم أننا بدأنا الحل فى ظل طروف صعبة من التحديات السياسة والاقتصادية والأمنية والثقافية والدينية"، مؤكدا "بدأنا الموضوع فى مصر، وبنقول إننا الآن بعد خمس سنين بفضل الله وبفضل الشعب، أصبحت مصر فى موقف ووضع تانى أفضل". وعرضت الجلسة، عددا من "الكوميكس" التي تم تداولها على مواقع