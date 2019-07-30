السيسي عن عدم طلاء المباني: هو فيه دولة كده؟

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٣ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظاهرة عدم طلاء المباني، قائلا: "يبدوا أننا رضينا بالقبح ونسينا الحُسن"، مشيرا خلال جلسة محاكاة الدولة المصرية، ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الوطني للشباب، مستكملا: "كل قطاع أدخله ألاقي الدنيا صعبة، صعبة أوي، هقولكم على دليل، إمشوا على الطرق هتلاقوا المباني كلها طوب أحمر، ده بيعكس إيه؟ هوا فيه دولة كده؟ كلها طوب أحمر"، مضيفا: "يادوب المباني اللي بتعملها الحكومة أو المطورين العقاريين، هي بس اللي مدهونة، وده بعكس الدولة راحت لفين".

وقال الرئيس السيسي، إن الدولة عانت من الترهل في القطاع الحكومي خلال السنوات الماضية، ما تسبب في تعاظم المشكلات في كافة القطاعات، معقبا: "كل كلامي بيأكد أننا ما بدأناش إجراءات الإصلاح في ظل ظروف طبيعية، خصوصا إن الشعب كان ثائر"،وأكد الرئيس أن الأوضاع التي تعيشها البلاد الآن، تعد رائعة للغاية، وتابع: