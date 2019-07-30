السيسي عن عدم طلاء المباني: هو فيه دولة كده؟
٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٣ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظاهرة عدم طلاء المباني، قائلا: "يبدوا أننا رضينا بالقبح ونسينا الحُسن"، مشيرا خلال جلسة محاكاة الدولة المصرية، ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الوطني للشباب، مستكملا: "كل قطاع أدخله ألاقي الدنيا صعبة، صعبة أوي، هقولكم على دليل، إمشوا على الطرق هتلاقوا المباني كلها طوب أحمر، ده بيعكس إيه؟ هوا فيه دولة كده؟ كلها طوب أحمر"، مضيفا: "يادوب المباني اللي بتعملها الحكومة أو المطورين العقاريين، هي بس اللي مدهونة، وده بعكس الدولة راحت لفين".
وقال الرئيس السيسي، إن الدولة عانت من الترهل في القطاع الحكومي خلال السنوات الماضية، ما تسبب في تعاظم المشكلات في كافة القطاعات، معقبا: "كل كلامي بيأكد أننا ما بدأناش إجراءات الإصلاح في ظل ظروف طبيعية، خصوصا إن الشعب كان ثائر"،وأكد الرئيس أن الأوضاع التي تعيشها البلاد الآن، تعد رائعة للغاية، وتابع:
وقال الرئيس السيسي، إن الدولة عانت من الترهل في القطاع الحكومي خلال السنوات الماضية، ما تسبب في تعاظم المشكلات في كافة القطاعات، معقبا: "كل كلامي بيأكد أننا ما بدأناش إجراءات الإصلاح في ظل ظروف طبيعية، خصوصا إن الشعب كان ثائر"،
وأكد الرئيس أن الأوضاع التي تعيشها البلاد الآن، تعد رائعة للغاية، وتابع: "والله العظيم، وأنا مش بجامل، اللي عملته الحكومة رائع جدًا بالنسبة للي كنا فيه".
وأوضح أن خطة الإصلاح الاقتصادي، أثارت محاوف أعضاء الحكومة في نوفمبر عام 2016، وأنهم كانوا متحسبين من ردة الفعل، مضيفا: "الكل فى التصويت كان خايف.. وإحنا بنخاف على بلدنا لو حصل حاجة لا قدر الله تنهار وتدمر، لكن أنا هنا مش بذكى نفسى وقلت لا"،
وتابع: "قلت الحكومة تجهز، لو الشعب رفض الإصلاحات تقدم استقالتها الخميس، ولو الشعب رفض يوم السبت هعمل انتخابات رئاسية مبكرة وأسلم البلد لحد تاني، ما هو يا نبنى بلد مظبوط ونحل مشاكلنا يا نسيبها ونمشى لحد تانى يقدر". (للمزيد)