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السيسي عن عدم طلاء المباني: هو فيه دولة كده؟

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٣ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظاهرة عدم طلاء المباني، قائلا: "يبدوا أننا رضينا بالقبح ونسينا الحُسن"، مشيرا خلال جلسة محاكاة الدولة المصرية، ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الوطني للشباب، مستكملا: "كل قطاع أدخله ألاقي الدنيا صعبة، صعبة أوي، هقولكم على دليل، إمشوا على الطرق هتلاقوا المباني كلها طوب أحمر، ده بيعكس إيه؟ هوا فيه دولة كده؟ كلها طوب أحمر"، مضيفا: "يادوب المباني اللي بتعملها الحكومة أو المطورين العقاريين، هي بس اللي مدهونة، وده بعكس الدولة راحت لفين".
وقال الرئيس السيسي، إن الدولة عانت من الترهل في القطاع الحكومي خلال السنوات الماضية، ما تسبب في تعاظم المشكلات في كافة القطاعات، معقبا: "كل كلامي بيأكد أننا ما بدأناش إجراءات الإصلاح في ظل ظروف طبيعية، خصوصا إن الشعب كان ثائر"،وأكد الرئيس أن الأوضاع التي تعيشها البلاد الآن، تعد رائعة للغاية، وتابع:
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المياه الجوفية قرية المويسات (4)

غرق منازل قرية المويسات بأسوان والأهالى يستغيثون

تعرضت عدد من منازل قرية نجع المويسات بالبصيلية قبلي بمركز إدفو شمال أسوان، إلى تشققات وتصدعات، إلى جانب غرق البعض منها بالمياه الجوفية المتسربة إليها من الترعة المقابله للقرية، وقد وجه الأهالى استغاثاتهم لسرعة احتواء الموقف، وعلى الفور توجه المسؤولين بالوحدة المحلية لمدينة ومركز إدفو ومسئولى الرى فى محاولة لاحتواء الموقف، وإنقاذ المنازل من الانهيارات الكلية، حيث تم الدفع بإمكانيات الرى والوحدة المحلية للعمل على سحب المياه وكسحها بعيدا عن منازل الأهالى.
مؤتمر-الشباب-بشرم-الشيخ (5)

السيسي: لو الشعب رفض الإصلاحات كنت استقلت وعملت انتخابات مبكرة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن خطة الإصلاح الاقتصادي أثارت محاوف أعضاء الحكومة في نوفمبر عام 2016، وأنهم كانوا متحسبين من ردة الفعل، مضيفا: "الكل فى التصويت كان خايف.. وإحنا بنخاف على بلدنا لو حصل حاجة لا قدر الله تنهار وتدمر، لكن أنا هنا مش بذكى نفسى وقلت لا"، وتابع الرئيس خلال جلسة محاكاة الدولة المصرية في مؤتمر الشباب الوطني: "قلت الحكومة تجهز، لو الشعب رفض الإصلاحات تقدم استقالتها الخميس، ولو الشعب رفض يوم السبت هعمل انتخابات رئاسية مبكرة وأسلم البلد لحد تاني، ما هو يا نبنى بلد مظبوط ونحل مشاكلنا يا نسيبها ونمشى لحد تانى يقدر".
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

مدبولي: معدل الفقر لم يرتفع سوى 4%.. وهذا إنجاز هائل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الإرادة السياسية وعزيمة الشعب، هما أبرز العوامل التي تحسم مصير برامج الإصلاح الاقتصادية، مؤكدا خلال الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية ضمن فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الوطني للشباب، أن هناك دولا فشلت في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب غياب الإرادة، ولجأت حكوماتها إلى نظام المسكنات، خوفًا من ردود الأفعال الشعبية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تمكنت من السيطرة على الأوضاع عند تطبيق برنامجها الإصلاح.
مؤتمر-الشباب-بشرم-الشيخ (5)

السيسي: الأجهزة الأمنية دايما في صف الرأي العام

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن قبل كل مرحلة تسبق اتخاذ قرارات إصلاح قاسية، يكون هناك نقاشا كبيرا تطرح فيه التساؤلات حول ردود الأفعال، موضحا خلال الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب، أن "الأجهزة الأمنية بتكون دايما في صف الرأي العام، ودايما متحسبة، إذا كان ده إجراء هنعملوه لازم تكونوا عاملين حسابكم إن فيه إجراء يخفف من أثار وتبعات الإجراء اللي هتعملوه على الناس"، جاء ذلك خلال تعليقه على سؤال وجه إلى الشاب القائم بدور رئيس الحكومة خلال جلسة المحاكاة، عن ما إذا كانت "أيدي الحكومة مرتعشة" أثناء اتخاذ قرارات قوية.
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مؤتمر-الشباب-بشرم-الشيخ (5)

السيسي: لو الشعب رفض الإصلاحات كنت استقلت وعملت انتخابات مبكرة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن خطة الإصلاح الاقتصادي أثارت محاوف أعضاء الحكومة في نوفمبر عام 2016، وأنهم كانوا متحسبين من ردة الفعل، مضيفا: "الكل فى التصويت كان خايف.. وإحنا بنخاف على بلدنا لو حصل حاجة لا قدر الله تنهار وتدمر، لكن أنا هنا مش بذكى نفسى وقلت لا"، وتابع الرئيس خلال جلسة محاكاة الدولة المصرية في مؤتمر الشباب الوطني: "قلت الحكومة تجهز، لو الشعب رفض الإصلاحات تقدم استقالتها الخميس، ولو الشعب رفض يوم السبت هعمل انتخابات رئاسية مبكرة وأسلم البلد لحد تاني، ما هو يا نبنى بلد مظبوط ونحل مشاكلنا يا نسيبها ونمشى لحد تانى يقدر".
مؤتمر-الشباب-بشرم-الشيخ (5)

السيسي: الأجهزة الأمنية دايما في صف الرأي العام

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن قبل كل مرحلة تسبق اتخاذ قرارات إصلاح قاسية، يكون هناك نقاشا كبيرا تطرح فيه التساؤلات حول ردود الأفعال، موضحا خلال الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب، أن "الأجهزة الأمنية بتكون دايما في صف الرأي العام، ودايما متحسبة، إذا كان ده إجراء هنعملوه لازم تكونوا عاملين حسابكم إن فيه إجراء يخفف من أثار وتبعات الإجراء اللي هتعملوه على الناس"، جاء ذلك خلال تعليقه على سؤال وجه إلى الشاب القائم بدور رئيس الحكومة خلال جلسة المحاكاة، عن ما إذا كانت "أيدي الحكومة مرتعشة" أثناء اتخاذ قرارات قوية.
مؤتمر-الشباب-بشرم-الشيخ (3)

«متابعينهم».. السيسي يعلق على «الكوميكس» الساخرة من القرارات

عرضت الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب، عدد من "الكوميكس" التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، للسخرية من إجراءات رفع الدعم عن الطاقة وتأثيراتها، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ما أثار ضحكهما والحضور من المسؤولين والشباب، وسط الحديث عن مدى "ارتعاش أيدي الحكومة" أثناء اتخاذ قرارات قوية، وعلق الرئيس السيسي، على "الكوميكس"، مؤكدا أن فكرة عرضها إضافة للمحاكاة و"إننا نشوفه ونضحك كلنا عليه"، وأنها فرصة لتوضيح بعض الأمور.
مؤتمر-الشباب-بشرم-الشيخ (4)

السيسي للشباب: الحوار أهم سبل بناء الوطن

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، المنعقدة على مدار يومين في العاصمة الإدارية الجديدة، وقال في كلمته: "السيدات والسادة، أبنائي وبناتي، شباب مصر، شباب بلادي، من أرض عاصمتنا الجديدة، وإيمانا بالحلم الذي لم ولن نحيد عن تحقيقه، الحلم بمستقبل واعد، لوطن يليق بشعبه الكريم، ويقينا في أن الحوار هو أهم السبل نحو الغد الواعد والمستقبل المشرق، وثقة في شباب أمتنا المتحمس لبناء الوطن، أفتتح المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة".
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