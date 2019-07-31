غرق منازل قرية المويسات بأسوان والأهالى يستغيثون

تحرير:عوض سليم ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ ص

غرق منازل قرية المويسات بأسوان

تعرضت عدد من منازل قرية نجع المويسات بالبصيلية قبلي بمركز إدفو شمال أسوان، إلى تشققات وتصدعات، إلى جانب غرق البعض منها بالمياه الجوفية المتسربة إليها من الترعة المقابله للقرية، وقد وجه الأهالى استغاثاتهم لسرعة احتواء الموقف، وعلى الفور توجه المسؤولين بالوحدة المحلية لمدينة ومركز إدفو ومسئولى الرى فى محاولة لاحتواء الموقف، وإنقاذ المنازل من الانهيارات الكلية، حيث تم الدفع بإمكانيات الرى والوحدة المحلية للعمل على سحب المياه وكسحها بعيدا عن منازل الأهالى.

وأكد إسماعيل عبد الوارث، من أهالى القرية، أنهم فوجئوا بتسرب كميات كبيرة من المياه الجوفية إلى المنازل، مما أثر ذلك على أساسات المنازل وممتلكات الأهالى، كما تسببت الواقعة فى غرق بعض من هذه المنازل، على حد قوله.وكشف سعيد رضوان من الأهالى، أنهم أطلقوا ستغاثاتهم للمسئولين بالوحدة المحلية للقرية ومسئولى