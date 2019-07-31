حبس المتهمة بقتل طفلة زوجها في البحيرة

تحرير:محمد عودة ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ ص

جثة طفلة - أرشيفية

أمر المستشار أحمد الطوخى، وكيل نيابة حوش عيسى، فى محافظة البحيرة، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامها بقتل طفلة زوجها، بعد معاناتها من العقم وعدم قدرتها على الإنجاب. البداية كانت بإخطار تلقاه اللواء مجدى القمرى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، من مركز شرطة حوش عيسى بمقتل طفلة. على الفور، انتقل عدد من ضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد المراكبى، رئيس مباحث مركز شرطة حوش عيسى، إلى موقع البلاغ، وتمكنوا من كشف ملابسات الجريمة ودوافعها.

وتوصلت التحريات التى أجراها الضباط إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة الأب وتدعى «هناء. ط»، 26 سنة، وذلك لمعاناتها من العقم وعدم قدرتها على الإنجاب.ونجحت الأجهزة الأمنية فى القبض على المتهمة، وبمواجهتها، اعترفت بقتل المجنى عليها، وبررت ذلك بفشلها فى الإنجاب ومعاناتها من أزمة نفسية بسبب العقم، فأصبحت ناقمة