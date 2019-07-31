لمناقشة قضايا الاختلاف.. إطلاق برنامج «جعفر توك»

تحرير:التحرير ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ ص

انطلاق برنامج جعفر توك

فى احتفالية كبرى، حضرها جمع من الإعلاميين والفنانين والشخصيات المؤثرة فى المنطقة العربية، وبضغطة زر واحدة من بيتر ليمبورج، مدير عام مؤسسة دويتشه فيله، أعلن جعفر عبد الكريم، الجمعة، انطلاق برنامج «جعفر توك». ويهدف البرنامج الذى يحمل شعار «الاختلاف بداية الحوار» للوصول إلى شريحة أوسع من جمهور المنطقة العربية، وتناول مواضيع الاختلاف والتنوع فضلا عن تناول عدد من القضايا المسكوت عنها فى المنطقة العربية. «الاختلاف بداية الحوار» لم يكن مجرد شعارا للبرنامج فقط، وإنما ظهر فى الفقرات الفنية التى تضمنها الحفل الذى أقيم فى بيروت، والتى ركزت على الاختلاف.

وقدم عارضون تجاربهم الشخصية مع قضية الاختلاف بطريقة ساخرة.وعن فكرة البرنامج أوضح جعفر عبد الكريم أنه سيتناول حقوق كل شخص فى أن يكون كما يريد هو، متجاوزا كل القيود بجانب الحديث عن موضوعات حقوقية وإنسانية ومعالجة هموم المواطن في المنطقة العربية.وأضاف: «لا يجب أن ننسى أن كثيرا من المواطنين في المنطقة العربية