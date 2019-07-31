رياضة

نجوم الرياضة يؤدون واجب العزاء في محمود علام (صور)

تحرير:أحمد سعيد ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ ص
عزاء محمود علام
عزاء محمود علام
حرص عدد كبير من الرياضيين والشخصيات العامة على حضور عزاء محمود علام، المدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي، والذي وافته المنية يوم الخميس الماضي. أقيم العزاء، مساء الثلاثاء، بمسجد عمر مكرم في التحرير، وشهد حضور محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ومحمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، وطارق قنديل، عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء. كما شهد العزاء حضور فتحي مبروك، مدير قطاع الناشئين بالأهلي، وعبد المنعم شطة، لاعب الأهلي السابق، ومحرم الراغب، ومصطفى مراد فهمي، السكرتير العام للاتحاد الإفريقي السابق ، وكامل زاهر، عضو مجلس إدارة الأهلي السابق.
حضر العزاء أيضا وشريف عبد المنعم، نجم الأهلي السابق، وشرين شمس، المدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وهادي خشبة، مدير الكرة بنادي بيراميدز، وهشام حنفي، لاعب الأهلي السابق، ومروان هشام، عضو مجلس إدارة الأهلي السابق. وكان جثمان علام قد شُيع من مسجد عمر
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السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يجيب.. هل يتعاقد المنتخب الوطني مع مدرب أجنبي؟

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر لن تستعين بمدربين أجانب للمنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة، جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين عن آليات عودة الجماهير للملاعب وتطوير كرة القدم، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب السابع في العاصمة الإدارية الجديدة. وخرج المنتخب الوطني من بطولة الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر من 21 يونيو الماضي إلى 19 يوليو الجاري، من دور الـ 16 بعد الخسارة أمام منتخب جنوب إفريقيا، بهدف دون مقابل.
قفشة (2)

رسميًّا.. الأهلي يعلن تعاقده مع محمد مجدي «قفشة»

أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي عن تعاقد الأهلي مع محمد مجدي "قفشة" لاعب بيراميدز لمدة خمس سنوات مقبلة، حيث أنهى الأخير كل الإجراءات المالية والإدارية واستلام الاستغناء الخاص باللاعب منذ دقائق؛ ليصبح قفشة لاعبا في النادي الأهلي، وقال توفيق إن المفاوضات سارت بشكل جيد بين الناديين، وتم إنهاء الصفقة في إطار خطة تدعيم الفريق الأول الذي يواجه تحديات كبيرة في الموسم الجديد سواء على الصعيد المحلي أو القاري. ومن المنتظر أن يصل محمد مجدي قفشة للنادي الأهلي لعمل الجولة التفقدية التي يقوم بها اللاعبون الجدد والتصوير بقميص النادي الأهلي.
ريال مدريد-وأتليتكو مدريد (2)

ريال مدريد يكتسح فنربخشة في كأس أودي الودية

حقق فريق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على فريق فنربخشة التركي، بنتيجة 5- 3، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أودي الودية في إطار استعدادات الفرق الأوروبية للموسم الجديد، حيث انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثليهما، الهدف الأول جاء عبر رودريجيز في الدقيقة من الشوط الأول، وسجّل بنزيم التعادل للريال في الدقيقة 12 ولم يكتفِ بنزيمة بهذا الهدف، حيث واصل تألقه، وأحرز الهدف الثاني له وللنادي الملكي في المباراة في الدقيقة 27، ثم في الدقيقة 35 سجّل درار هدف التعادل لفنربخشة.
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محمود-الخطيب (2)

رئيس الزمالك يسخر من الخطيب بعد خطف ثلاثي الأهلي

سخر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أثناء تقديمه صفقات فريق كرة اليد الجديدة، حيث نجحت القلعة البيضاء في التعاقد مع 4 لاعبين جدد لتدعيم فريق كرة اليد وهم مصطفى خليل وأحمد حسام لاعبا الأهلي السابقين، ومحمد عبدالرحمن لاعب الأهلي وسموحة السابق وأحمد مؤمن لاعب الجزيرة السابق. وأعلن رئيس الزمالك أيضا تجديد تعاقد فريق كرة اليد مع أحمد الأحمر لمدة موسمين، وقدم له الشكر بسبب رفضه العروض المغرية المقدمة له وتفضيله للبقاء في صفوف النادي الذي تربى فيه.
اجتماع-مجلس -دارة الأهلى-تصوير-سامح ابو حسن‎ (3)

مدرب جديد وعقد ديانج.. تعرف على قرارات مجلس الأهلي

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مساء الإثنين بمقر النادي بالجزيرة، لاعتماد ومناقشة عدد من الملفات، أبرزها اعتماد قرار تمديد إعارة رمضان صبحي مع فريق الكرة، بالإضافة إلى اعتماد التعاقد مع المالي أليو ديانج القادم من مولودية الجزائر لمدة 4 مواسم، والانتهاء من إجراءات تسليم أجهزة الاستشفاء الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، واعتماد قرار التعاقد مع السويدي أولا ليندجرين ومساعده روبرت مخطط الأحمال البدني لقيادة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي في الموسم القادم.
محمود-الخطيب العامرى-فاروق-سيد-عبد-الحافيظ

ورطة في الأهلي بعد استقالة اتحاد الكرة

تفجرت أزمة داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الساعات الماضية بعد استقالة أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة عقب الخروج المهين من دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، والسقوط أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف، الأمر الذي أجبر أبوريدة وأعضاء مجلسه على تقديم الاستقالة والاعتذار عن استكمال المدة المتبقية لمجلسهم، بعد تعرضهم لهجوم شديد من الجماهير عقب اخفاق المنتخب الوطني في كان 2019.
فتحي-مبروك‎

تعرف على تشكيل قطاع الناشئين الجديد بالأهلي

أعلن النادي الأهلي عن تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية لقطاع الناشئين للموسم الجديد، بعد الاعتماد من جانب لجنة تخطيط الكرة، حيث يستمر فتحي مبروك في منصبه كرئيس لقطاع الناشئين ويساعده هشام حنفي، بينما يتولى إكرامي الشحات منصب المشرف العام على مدربي حراس المرمى ويتولى جمال السيد منصب مساعد مدير القطاع لفرق البراعم 2008-2009-2010 بينما تامر حفني يتولى نفس المنصب ولكن لمواليد 2006 و2007. ونشر الموقع الرسمي تشكيل الأجهزة الفنية الجديدة والتي تبدأ بفريق مواليد 2000 بتولي مدحت طه الإدارة الفنية ويعاونه عبد الله فاروق لاعب الأهلي
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