نجوم الرياضة يؤدون واجب العزاء في محمود علام (صور)

تحرير:أحمد سعيد ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ ص

عزاء محمود علام

حرص عدد كبير من الرياضيين والشخصيات العامة على حضور عزاء محمود علام، المدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي، والذي وافته المنية يوم الخميس الماضي. أقيم العزاء، مساء الثلاثاء، بمسجد عمر مكرم في التحرير، وشهد حضور محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ومحمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، وطارق قنديل، عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء. كما شهد العزاء حضور فتحي مبروك، مدير قطاع الناشئين بالأهلي، وعبد المنعم شطة، لاعب الأهلي السابق، ومحرم الراغب، ومصطفى مراد فهمي، السكرتير العام للاتحاد الإفريقي السابق ، وكامل زاهر، عضو مجلس إدارة الأهلي السابق.

حضر العزاء أيضا وشريف عبد المنعم، نجم الأهلي السابق، وشرين شمس، المدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وهادي خشبة، مدير الكرة بنادي بيراميدز، وهشام حنفي، لاعب الأهلي السابق، ومروان هشام، عضو مجلس إدارة الأهلي السابق. وكان جثمان علام قد شُيع من مسجد عمر