مثل هذا اليوم.. السادات يؤسس الحزب الوطني الديمقراطي

تحرير:محمد عودة ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

في مثل هذا اليوم 31 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1978: الرئيس المصري محمد أنور السادات يؤسس الحزب الوطني الديمقراطي، وانضم للحزب فور تأسيسه أعضاء حزب مصر العربي الاشتراكي. وفي عام 1988: الملك حسين يعلن فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية. وفي عام 1947: الإعلان عن انتهاء عصبة الأمم. وفي عام 1790: تسجيل أول براءة اختراع في الولايات المتحدة.

وفي عام 1943: بدأ المباحثات التي دعي إليها رئيس وزراء مصر مصطفى النحاس مع عدد من الدول العربية المستقلة لبحث الصيغة المناسبة لتحقيق الوحدة العربية، وتمخض عن ذلك بوقت آخر إنشاء جامعة الدول العربية.وفي عام 1958: انتخاب قائد الجيش اللبناني اللواء فؤاد شهاب رئيسا للجمهورية اللبنانية.وفي عام 1964: أول صورة