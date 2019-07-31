«أحداث ماسبيرو وحكم جلال البحيري» أبرز محاكمات اليوم

الشاعر الشهير متهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير في الأمن القومي للبلاد، والانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، وإهانة مؤسسات الدولة

تحرير:سماح عوض الله ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥٩ ص

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، والتى تتنوع بين قضايا الإرهاب، وكذلك قضايا المنازعات المالية والرياضية، ويتصدرها نظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، إعادة محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية"، والتى وقعت أحداثها فى 5 من يوليو عام 2013، وذلك بعدما كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى وقت سابق بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين غيابيا.

وأسندت النيابة إلى المتهمين فى أحداث ماسبيرو الثانية، ارتكاب جرائم التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام. تنظر الدعوى الدائرة 30 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة

وأسندت النيابة إلى المتهمين فى أحداث ماسبيرو الثانية، ارتكاب جرائم التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.

تنظر الدعوى الدائرة 30 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.

الحكم على جلال البحيري

تفصل المحكمة العسكرية فى اتهام الشاعر جلال البحيري، بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير فى الأمن القومي للبلاد، والانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، وإهانة مؤسسات الدولة.

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كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة المتهم للقضاء العسكري بعدما أمرت بحبسه 15 يوما على خلفية التحقيقات في القضية، وأسندت النيابة إلى "البحيري" جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.









كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة بالدولة المصرية ومؤسساتها.

اتفاقية الرؤية والحضانة

تصدر محكمة القضاء الإداري، المنعقدة بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ، حكمها فى الدعوى التى تطالب بإلزام الدولة تنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل، والمتضمنة الرعاية المشتركة واستضافة الطفل لدى أهل الطرف غير الحاضن، وتطبيق الاستضافة بديلا عن الرؤية.





تحمل الدعوى رقم 54378 لسنة 71 قضائية، وطالبت بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق، الذي قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية في مراكز الشباب، لمدة لا تتجاوز 3 ساعات، ودون عقاب رادع في حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ، بما في ذلك من إجحاف، وقطع صلة أرحام بأسرة الآباء بعد الانفصال.

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وشهدت جلسات تلك الدعوى تشديدات أمنية مكثفة، وحضورًا كبيرًا من مؤيدي هذا المطلب، لتضررهم من قانون الرؤية الحالي.





هبوط ثلاثي الدوري



تصدر اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، حكمها فى دعوى إلغاء هبوط أندية بتروجيت والنجوم والداخلية من الدوري الممتاز.



وكانت الأندية الثلاثة رفعت دعوى ضد الاتحاد المصرى لكرة القدم، للمطالبة بإلغاء الهبوط فى مسابقة الدوري العام موسم 2018- 2019، بسبب عدم توفيق الاتحاد المصري في إدارة مسابقة الدوري والتوقفات غير المدروسة، وضغط المباريات لفرق دون الأخرى، ما ترتب عليه عدم تكافؤ الفرص بين الفرق المشاركة في مسابقة الدوري العام، وفقا لما جاء في بيان رسمي أصدره نادي بتروجيت في وقت سابق.

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وأقامت أندية بتروجيت والداخلية والنجوم الدعوى رقم 16 لسنة 3 ق لعام 2019 ضد اتحاد الكرة في الجانب المستعجل بطلب إلغاء هبوط الأندية الثلاثة من الدوري الممتاز إلى دوري الدرجة الثانية.



وتداولت الجلسات أمام اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، وشهدت جلسة يوم الأحد الماضي حجز الدعوى للحكم اليوم، 31 يوليو.



وهبطت أندية بتروجيت والداخلية والنجوم بعد احتلالها المراكز 16 و17 و18 على الترتيب في جدول ترتيب الدوري، ويذكر أن أندية أسوان وطنطا وإف سي مصر نجحت في الصعود إلى الدوري الممتاز للموسم المقبل 2019- 2020.

فصل موظف بنك

تستكمل محكمة 6 أكتوبر الابتدائية بالجيزة، نظر دعوى منير نبيل منير، موظف، ضد البنك العربي، يطالب فيها بمستحقاته جراء إنهاء عمله دون مبرر.شرحت الدعوى أن الموظف التحق بالعمل فى البنك العربي بموجب عقد عمل محدد المدة ومؤرخ 16 أغسطس 2015، وتم تجديد هذا العقد تلقائيا، وذلك في وظيفة موظف مصرفي مقابل أجر أساسي شامل قدره 19830 جنيها شهريا، أي أن الطالب يعمل بالبنك العربي "المدعى عليه" منذ أكثر من 3 سنوات ونصف السنة.وبتاريخ 1 أبريل 2019، توجه الطالب لأداء عمله بالبنك إلا أن إدارة البنك منعته من الدخول وأبلغته بإنهاء خدمته دون مبرر أو سبب مشروع، وعلى أثر ذلك توجه الطالب إلى قسم العجوزة وحرر المحضر رقم 2874/ 2019 إداري العجوزة؛ لإثبات حالة المنع من أداء عمله بالبنك.وفي ذات التاريخ، توجه الطالب إلى مكتب عمل العجوزة أملا في حل النزاع وديا، إلا أن البنك أصر على موقفه التعسفي ورفض الحضور فى مكتب العمل.وبعد أن فشلت جميع المساعي الحميدة في عودة الطالب للعمل، وبعد أن انقضت المدة القانونية، طلب المدعي إحالة شكواه إلى المحكمة العمالية، حيث استدعى مكتب العمل ممثل صاحب العمل الذي رفض الحضور للرد على الشكوى المقدمة، الأمر الذي أصبح يحتم عرض الشكوى على القضاء العادل والمنصف.