أهملوا لائحة فخربوا مصنعا.. إحالة 7 مسؤولين للمحاكمة

المتهمون تجاهلوا قواعد تشغيل مصنع تدوير قمامة بمنطقة أبو جريدة بدمياط؛ ما ترتب عليه حدوث عشوائية فى التشغيل والصيانة وتلفيات بماكينات المصنع وتعريض حياة العاملين للخطر

تحرير:سماح عوض الله ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ ص

النيابة الإدارية- أرشيفية

مديرا مصنع تدوير قمامة، و3 رؤساء مدينة سابقين، ومديران إداريان أحدهما مشرف على المالية والآخر على الإنشاءات، تجاهلوا لائحة تشغيل المصنع الكائن بمحافظة دمياط، ما ترتبت عليه أعطال بمعدات المصنع، وهلاك مزروعات مشروع تشجير الطريق إلى المصنع، ما تسبب فى إهدار مبالغ مالية كبيرة، والإضرار بالمصلحة العامة، وباشرت النيابة الإدارية التحقيق فى وقائع الاتهام، وتحديد المسؤولين عنها السابق ذكرهم، وانتهت النيابة فى تحقيقاتها إلى إحالتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة، لمحاسبتهم في اتهامات الإخلال بواجبات مهام عملهم؛ ما تسبب فى خسائر مادية.

وكشفت أوراق القضية عن وقائع إهمال للمتهمين السبعة بالجملة، إذ أهملوا اللوائح المنظمة لعمل مصنع تدوير قمامة، ما ترتب عليه تعريض العمال للخطر، علاوة على إتلاف ماكينات العمل ونظام المصنع بكامله، كما أصدر المديرون قرارات عشوائية بنقل عمال من وظائفهم إلى وظائف أخرى، دون توفير بديل للقيام بمهامهم، ومنهم