جريمة

أهملوا لائحة فخربوا مصنعا.. إحالة 7 مسؤولين للمحاكمة

المتهمون تجاهلوا قواعد تشغيل مصنع تدوير قمامة بمنطقة أبو جريدة بدمياط؛ ما ترتب عليه حدوث عشوائية فى التشغيل والصيانة وتلفيات بماكينات المصنع وتعريض حياة العاملين للخطر
تحرير:سماح عوض الله ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ ص
النيابة الإدارية- أرشيفية
النيابة الإدارية- أرشيفية
مديرا مصنع تدوير قمامة، و3 رؤساء مدينة سابقين، ومديران إداريان أحدهما مشرف على المالية والآخر على الإنشاءات، تجاهلوا لائحة تشغيل المصنع الكائن بمحافظة دمياط، ما ترتبت عليه أعطال بمعدات المصنع، وهلاك مزروعات مشروع تشجير الطريق إلى المصنع، ما تسبب فى إهدار مبالغ مالية كبيرة، والإضرار بالمصلحة العامة، وباشرت النيابة الإدارية التحقيق فى وقائع الاتهام، وتحديد المسؤولين عنها السابق ذكرهم، وانتهت النيابة فى تحقيقاتها إلى إحالتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة، لمحاسبتهم في اتهامات الإخلال بواجبات مهام عملهم؛ ما تسبب فى خسائر مادية.
وكشفت أوراق القضية عن وقائع إهمال للمتهمين السبعة بالجملة، إذ أهملوا اللوائح المنظمة لعمل مصنع تدوير قمامة، ما ترتب عليه تعريض العمال للخطر، علاوة على إتلاف ماكينات العمل ونظام المصنع بكامله، كما أصدر المديرون قرارات عشوائية بنقل عمال من وظائفهم إلى وظائف أخرى، دون توفير بديل للقيام بمهامهم، ومنهم
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اغتصاب طفلة

«شراعة باب» تكشف اغتصاب أب لطفلته في الدقهلية

تحوّل أب من قرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس في محافظة الدقهلية إلى ذئب بشري، واعتدى جنسيا على طفلته البالغة من العمر 9 سنوات، عدة مرات دون علم والدتها، ولم يكتشف السر سوى الجيران في أثناء نزولهم على سلم العقار، إذ لاحظوا أن شراعة باب شقة الأب مفتوح ويصدر أصوات استغاثة، وتبين أنه يحاول اغتصاب الطفلة، واقتحموا المنزل وأنقذوها من يديه، ثم توجهوا بها إلى نقطة الشرطة. تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بالبلاغ.
ضرب-نار

رصاصة في الرأس.. مقتل صعيدي في الجيزة بسبب الثأر

ترك "محمد. ع" شاب أربعيني، بلدته في محافظة قنا هربًا من الثأر، ليحتمي بزحام القاهرة وضجيجها، واستقر به الحال في منطقة بشتيل بإمبابة، وعمل بمجال المقاولات، إلا أن الخصومة الثأرية كانت تطارده، ففي منتصف ليل الإثنين الماضي، اعترض طريق سيارته مجهولان في محيط جامعة القاهرة، وأطلقا عليه عيارا ناريا في منطقة الرأس أرداه قتيلا وفرا هاربين، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، على ضبط المتهمين.
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وفاة خفير خلال تمثيل دور «قتيلة» بالدقهلية

توفي خفير نظامي، اليوم الأربعاء، في أثناء تمثيل دور المجني عليها في واقعة قتل زوج لزوجته بمخدة السرير في قرية السبخاية التابعة لمركز الستاموني بالدقهلية، حيث أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية وتوقف في عضلة القلب ولفظ أنفاسه الأخيرة في مسرح الجريمة، وهرعت به سيارة الإسعاف إلى مستشفى بلقاس المركزي، وتبينت وفاته. تلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية، إخطارًا بوفاة عاطف فوزى أحمد الشحات، 41 عامًا، مقيم بالستامونى، خلال مشاركته ضمن القوات المكلفة بتأمين متهم بتمثيل الجريمة.
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ارتحت منها.. زوج يكتم أنفاس زوجته بالمخدة بالدقهلية

"خنقتها وارتحت من الجوازة دي"، بهذه الكلمات استهل "عبد الله" من قرية السبخاوي التابعة لمركز الستاموني، اعترافاته أمام نيابة بلقاس بمحافظة الدقهلية، إذ قتل زوجته خنقا بعد زواج لم يدم 4 أشهر تخللته خلافات كثيرة، قرر أن يضع حدا لها بالتخلص من تلك الزيجة دون أن يدخل أروقة محكمة الأسرة في قضايا الطلاق، ليكتم أنفاسها بمخدة السرير في أثناء مشاجرتهما معا، حتى لقيت مصرعها، ثم ادعى عودته إلى المنزل فوجدها فاقدة الوعي وطلب الطبيب وأسرتها لنجدته، لإبعاد الشبهات عنه.
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محكمة-النقض

«النقض» تؤيد حكم إدانة 13 متهمة في قضية «بنات دمياط»

بحكم نهائي وبات غير قابل للطعن عليه، فصلت، اليوم السبت، محكمة النقض فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«بنات دمياط»، إذ رفضت الطعن المقدم من 13 فتاة على الأحكام الصادرة ضدهن باتهامات ارتكاب وقائع عنف وشغب ومقاومة السلطات بالتعدي بالضرب على ضباط الشرطة فى ميدان سرور بمدينة دمياط خلال شهر مايو لعام 2015، ومحاولة منعهم من تأدية مهام عملهم، وأيدت محكمة النقض الأحكام الصادرة بالسجن ضد المتهمات، وتتضمن أحكاما بالسجن من عامين إلى ثلاث سنوات وفقا للاتهامات المنسوبة إليهن.
المراكب-النيلية

القبض على ملاك مركب في رأس البر بسبب «الرقص الخليع»

ألقت قوة من مباحث قسم شرطة رأس البر في دمياط، يوم الثلاثاء، القبض على اثنين يمتلكان مركب نيلي، وذلك على خلفية المحضر المحرر برقم 4126 لعام 2019 إداري رأس البر، بشأن اتهامهما بالتحريض على ممارسة الفسق والفجور والفعل الفاضح، على خلفية انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه بعض الرقصات التي يمارسها بعض الشباب وصفها متدالو الفيديو بـ"ألخليعة"، وأمرت النيابة بضبط وإحضار "محمود" صاحب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقيم بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.
جثة-فى-شقة

سر التوصيلة الأخيرة لذبيح على الطريق وقتيل بالمصرف

من صحراء مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة إلى أحد المصارف المائية بمحافظة دمياط، كانت السرقة هي الدافع الرئيسي وراء مقتل سائقين، ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات الجريمتين في توقيت متزامن تحت إشراف اللواء علاء سليم، مدير قطاع مصلحة الأمن العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، التي تتركز في المقام الأول على مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط الخارجين عن القانون ومرتكبى جرائم القتل لما تمثل من خطورة على المجتمع.
سقوط-أسانسير

سقوط مصعد مستشفى خاص بدمياط.. وإصابة 7 من أسرة واحدة

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة، جراء سقوط مصعد داخل مستشفى خاص من الطابق الرابع، صباح اليوم الجمعة، وتم نقلهم إلى مستشفى فارسكور المركزي لإجراء الإسعافات لهم لخطورة حالاتهم، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. بدأت الواقعة بتلقي اللواء طارق مجاهد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن دمياط، إخطارا من شرطة النجدة، بوصول 7 أشخاص من أسرة واحدة إلى مستشفى فارسكور المركزي، مصابين بكسور وحالاتهم خطيرة، على أثر سقوط مصعد بمستشفى خاص، ما أدى إلى إصابتهم بإصابات بالغة الخطورة.
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