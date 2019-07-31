أهملوا لائحة فخربوا مصنعا.. إحالة 7 مسؤولين للمحاكمة
المتهمون تجاهلوا قواعد تشغيل مصنع تدوير قمامة بمنطقة أبو جريدة بدمياط؛ ما ترتب عليه حدوث عشوائية فى التشغيل والصيانة وتلفيات بماكينات المصنع وتعريض حياة العاملين للخطر
تحرير:سماح عوض الله
٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ ص
النيابة الإدارية- أرشيفية
مديرا مصنع تدوير قمامة، و3 رؤساء مدينة سابقين، ومديران إداريان أحدهما مشرف على المالية والآخر على الإنشاءات، تجاهلوا لائحة تشغيل المصنع الكائن بمحافظة دمياط، ما ترتبت عليه أعطال بمعدات المصنع، وهلاك مزروعات مشروع تشجير الطريق إلى المصنع، ما تسبب فى إهدار مبالغ مالية كبيرة، والإضرار بالمصلحة العامة، وباشرت النيابة الإدارية التحقيق فى وقائع الاتهام، وتحديد المسؤولين عنها السابق ذكرهم، وانتهت النيابة فى تحقيقاتها إلى إحالتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة، لمحاسبتهم في اتهامات الإخلال بواجبات مهام عملهم؛ ما تسبب فى خسائر مادية.
وكشفت أوراق القضية عن وقائع إهمال للمتهمين السبعة بالجملة، إذ أهملوا اللوائح المنظمة لعمل مصنع تدوير قمامة، ما ترتب عليه تعريض العمال للخطر، علاوة على إتلاف ماكينات العمل ونظام المصنع بكامله، كما أصدر المديرون قرارات عشوائية بنقل عمال من وظائفهم إلى وظائف أخرى، دون توفير بديل للقيام بمهامهم، ومنهم
وكشفت أوراق القضية عن وقائع إهمال للمتهمين السبعة بالجملة، إذ أهملوا اللوائح المنظمة لعمل مصنع تدوير قمامة، ما ترتب عليه تعريض العمال للخطر، علاوة على إتلاف ماكينات العمل ونظام المصنع بكامله، كما أصدر المديرون قرارات عشوائية بنقل عمال من وظائفهم إلى وظائف أخرى، دون توفير بديل للقيام بمهامهم، ومنهم فنيَّا زراعة تم نقلهما، ما تسبب فى إتلاف عملية تشجير طريق المصنع كاملا بقيمة 200 ألف جنيه، بينما تراخى رؤساء مجلس المدينة عن متابعة كل وقائع الإهمال تلك، ونشرح فى السطور التالية تفاصيل كل تهمة أتى بها المتهمون وفق قرار الإحالة إلى المحاكمة الذى أعدته النيابة الإدارية فى تقريرها.
تحمل القضية رقم 223 لسنة 60 قضائية عليا، وأمرت فيها النيابة الإدارية بإحالة 3 من رؤساء مركز ومدينة فارسكور ومديري مصنع تدوير القمامة ومسؤولين آخرين للمحاكمة العاجلة لارتكابهم مخالفات ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
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وشمل تقرير الاتهام "سمير. ع"، و"مكاوي. م"، مديري مصنع تدوير القمامة السابقين، و"إلهامي. ا"، و"محمد. ع"، و"أحمد. ع" رؤساء مركز ومدينة فارسكور السابقين، و"أحمد. ا" مدير الشؤون المالية و"حمدي. م"، مراقب الإنشاءات بالإدارة الهندسية.
أشارت تحقيقات النيابة الإدارية عبر تقرير الاتهام، إلى أن المسؤولين السبعة المحالين للمحاكمة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة والإضرار بالمال العام.
نسبت التحقيقات إلى المتهمين الأول والثاني، مديري المصنع، أنهما تجاهلا اللائحة الداخلية لتشغيل مصنع تدوير القمامة، بمنطقة أبو جريدة بمحافظة دمياط، والصادر له قرار تشغيل من محافظ دمياط رقم 120 لسنة 2010، وترتب على إخلال المتهمين باللائحة حدوث عشوائية فى التشغيل والصيانة، ولم يتخذ المديران إجراءات تشغيل وصيانة خط الحرفيين بالمصنع، وهو ما عرض حياة العاملين للخطر.
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وأكدت التحقيقات أن المتهمين الثالث والرابع والخامس أهملوا في تطبيق أحكام اللائحة بصفاتهم رؤساء لجنة الإشراف على أعمال المصنع، ما ترتبت عليه الأعطال المفاجئة بالآلات والمعدات الخاصة بالمصنع وعشوائية صيانتها.
ووافق الخامس منفردًا على نقل اثنين من فنيي الزراعة إلى عمل آخر، ما ترتب عليه إهمال الوظيفة التى زالت عنهما بقرار النقل، ومن ثم عدم تقديم الرعاية الزراعية لعملية التشجير على جانبي الطريق المؤدي للمصنع ما ترتب عليه هلاك المزروعات وإهدار قيمتها التى تبلغ 200 ألف جنيه.
وأوضحت أوراق التحقيق أن المتهم السادس شرع في اتخاذ إجراءات طرح عملية تشجير وتمهيد جانبي الطريق المؤدي للمصنع دون التحقق من توافر دراسة موضوعية لطبيعة التربة وأنواع المزروعات الملائمة لها ما ترتب عليه هلاك المزروعات وإهدار 200 ألف جنيه قيمة المستخلص النهائي للعملية بالإضافة لضريبة المبيعات.
ولم يقم السابع بوصفه أحد أعضاء لجنة وضع المواصفات الفنية والقيمة التقديرية لذات العملية بالدراسة اللازمة لطبيعة التربة وأنواع المزروعات الملائمة لها.