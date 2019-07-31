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صحف الإمارات: ضغوط على الدوحة والبشير خارج السجن

الصحف كشفت عن مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية رسميا، ألمانيا بالانضمام إلى فرنسا وبريطانيا في مهمة تأمين سلامة الملاحة بمضيق هرمز قبالة ساحل إيران
تحرير:وفاء بسيوني ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٥ ص
صحف إماراتية
صحف إماراتية
أطلعتنا الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، على العديد من القضايا والموضوعات وأبرزت تطورات الأوضاع في السودان بعد مجزرة مدينة الأبيض، كما تناولت الصحف محاولات واشنطن لتأمين مضيق هرمز. نبدأ من السودان، حيث ذكرت صحيفة "الخليج" أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أكد أن مقتل متظاهرين خلال احتجاجات طلابية سلمية شهدتها مدينة الأبيض، حاضرة ولاية شمال كردفان، يعد جريمة غير مقبولة، متعهدا بمحاسبة رادعة للجناة.
وأضاف البرهان: "ما حدث في الأبيض أمر مؤسف ومُحزن، وقتل المواطنين السلميين غير مقبول، وجريمة تستوجب المحاسبة الفورية والرادعة". وأشارت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى أن قياديين في تحالف قوى "الحرية والتغيير" السوداني أعلنا إلغاء المفاوضات التي كانت مقررة مع المجلس العسكري الانتقالي، أمس، في وقت دعت فيه منظمة
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مشروع ليلى

إلغاء «مشروع ليلى» يثير الجدل حول الحريات في لبنان

"منعًا لإراقة الدماء" بهذه الكلمات تم تبرير قرار إلغاء حفل موسيقي في لبنان، بعد إعلان لجنة مهرجانات بيبلوس في لبنان إلغاء حفل فرقة "مشروع ليلى" اللبنانية، إثر تهديدات واعتراض على الفرقة. وأعلنت اللجنة في بيان إلغاء الحفل أمس أنه "في خطوة غير مسبوقة ونتيجة التطورات المتتالية، أُجبرت اللجنة على إيقاف حفلة مشروع ليلى، منعا لإراقة الدماء وحفاظا على الأمن والاستقرار، خلافا لممارسات البعض نأسف لما حصل، ونعتذر من الجمهور". وعبر صفحتها على فيسبوك، قالت اللجنة "بغضب وحزن، اضطررنا إلى اتخاذ قرار بإلغاء حفل مشروع ليلى".
عبد-القادر-بن-صالح (2)

إقالة وزير العدل الجزائري.. وتعيين بلقاسم زغماتي

أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية، إقالة وزير العدل سليمان براهمي، وتعيين بلقاسم زغماتى خلفا له. وبحسب بيان رئاسة الجمهورية، فقد تم إنهاء مهام براهمي، بعد استشارة الوزير الأول، نور الدين بدوي. كما أنهى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، مهام الأمين العام لوزارة العدل سمير بورحيل، وعين محمد زوقار خلفا له.
تونس

«المدة الرئاسية المؤقتة» تهدد بخرق الدستور التونسي

جاء الإعلان عن خطة الانتخابات الرئاسية التونسية ليثير حالة من الغموض حول ما ستؤول إليه الأوضاع، فقد أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أمس الثلاثاء، في لقاء مع ممثلي الأحزاب السياسية، عن قواعد الانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجرى يوم 15 سبتمبر المقبل. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون، كشف عن موعد بدء الترشحات يوم 2 أغسطس المقبل، والتي تنتهي يوم 9 من ذات الشهر، ثم فتح باب الطعون في قرارات الهيئة بداية من يوم 15 أغسطس المقبل وحتى 31 من الشهر ذاته، ويتم الإعلان نهائيا عن قائمة المرشحين المقبولين يوم 31 أغسطس المقبل.
صحف-سعودية (1)

صحف سعودية: إرجاء مفاوضات السودان والبرهان يندد

أبرزت عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الصراعات في الشرق الأوسط، حيث تناولت تأزم الأوضاع في السودان، كما استعرضت الشأن الإيراني إضافة للعديد من القضايا. وتحت عنوان "شكوى ضد قطر لانتهاكها السموات المفتوحة.. وترامب يستعد لتوقيع عقوبات"، كشفت صحيفة "سبق" في افتتاحيتها عن اجتماع رؤساء معظم شركات الطيران الأمريكية الكبرى مع كل من الرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس مايك بينس في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، في اجتماع وصف بـ"الاستثنائي"، في وقت سابق من هذا الشهر؛ للتعبير عن شكواهم مما تمارسه قطر من تحايل في قطاع الطيران.
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صحف-اماراتية

صحف الإمارات: بريطانيا ترفض المقايضة وقتلى بالسودان

تصدر الرفض البريطاني لفكرة المقايضة على الناقلة التي احتجزتها إيران قبل أسابيع، عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، كما تناولت تطورات الأوضاع في السودان إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. كشفت صحيفة "الخليج" عن توجيه بريطانيا إنذارا إلى إيران، أمس الاثنين، بأن عليها اتباع القواعد الدولية، والإفراج عن سفينة ترفع العلم البريطاني إذا كانت تريد "الخروج من الظلام"، وجددت رفضها لمبادلة الناقلة البريطانية المحتجزة بنظيرتها الإيرانية المحتجزة في جبل طارق.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات تبرز جنازة السبسي ومفاوضات الخرطوم

تصدّرت جنازة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي مانشيتات الصحف الإماراتية الصادرة، اليوم الأحد، كما أطلعتنا على تطورات الصراع في الشرق الأوسط. ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن التونسيين ودعوا أمس رئيسهم خلال مراسم تشييع جثمان الرئيس الراحل بالقصر الرئاسي في قرطاج، بحضور عدد من الملوك ورؤساء الدول والأمراء ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية، وممثلين رفيعي المستوى لدولهم. وهي المرة الأولى في تاريخ الجمهورية التونسية منذ 1957 التي تقام فيها جنازة وطنية مهيبة لرئيس دولة تونسية توفي وهو على رأس السلطة.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: انقلاب في السودان.. وماي تغادر بالدموع

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على الانقلاب الفاشل الذي شهده السودان، كما تناولت تطورات الصراع في الشرق الأوسط، واستعرضت العديد من القضايا الأخرى. حيث أفادت صحيفة "الاتحاد" بأن القوات المسلحة السودانية، أعلنت أمس، إحباط محاولة انقلابية شارك فيها رئيس الأركان المشتركة الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد، وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، برتب رفيعة بجانب قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المخلوع الذي كان يقوده عمر البشير، وقد تم التحفظ عليهم ويجري التحقيق معهم لمحاكمتهم.
صحف

صحف الإمارات تبرز اتفاق السودان وإجهاض عزل ترامب

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على التوقيع على اتفاق السودان، كما استعرضت تطورات الأوضاع في اليمن، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. صحيفة "الإمارات اليوم" أبرزت توقيع تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان والمجلس العسكري الحاكم، أمس، بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي التي تحدد أطر مؤسسات الحكم، وهو مطلب رئيسي للمحتجين منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل الماضي، حيث يمهد الاتفاق لحل الأزمة السياسية، ويؤسس لنظام برلماني للحكم، ويضمن أغلبية مدنية في المجلس السيادي.
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