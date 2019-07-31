صحف الإمارات: ضغوط على الدوحة والبشير خارج السجن

الصحف كشفت عن مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية رسميا، ألمانيا بالانضمام إلى فرنسا وبريطانيا في مهمة تأمين سلامة الملاحة بمضيق هرمز قبالة ساحل إيران

تحرير:وفاء بسيوني ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٥ ص

أطلعتنا الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، على العديد من القضايا والموضوعات وأبرزت تطورات الأوضاع في السودان بعد مجزرة مدينة الأبيض، كما تناولت الصحف محاولات واشنطن لتأمين مضيق هرمز. نبدأ من السودان، حيث ذكرت صحيفة "الخليج" أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أكد أن مقتل متظاهرين خلال احتجاجات طلابية سلمية شهدتها مدينة الأبيض، حاضرة ولاية شمال كردفان، يعد جريمة غير مقبولة، متعهدا بمحاسبة رادعة للجناة.

وأضاف البرهان: "ما حدث في الأبيض أمر مؤسف ومُحزن، وقتل المواطنين السلميين غير مقبول، وجريمة تستوجب المحاسبة الفورية والرادعة". وأشارت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى أن قياديين في تحالف قوى "الحرية والتغيير" السوداني أعلنا إلغاء المفاوضات التي كانت مقررة مع المجلس العسكري الانتقالي، أمس، في وقت دعت فيه منظمة

وأضاف البرهان: "ما حدث في الأبيض أمر مؤسف ومُحزن، وقتل المواطنين السلميين غير مقبول، وجريمة تستوجب المحاسبة الفورية والرادعة".

وأشارت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى أن قياديين في تحالف قوى "الحرية والتغيير" السوداني أعلنا إلغاء المفاوضات التي كانت مقررة مع المجلس العسكري الانتقالي، أمس، في وقت دعت فيه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) السلطات إلى التحقيق في الحادثة.





وكان من المفترض أن يبحث الطرفان، أمس، مسائل متعلقة بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية، لكن لجنة أطباء السودان المركزية أعلنت، أول من أمس، عن مقتل متظاهرين في الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان في وسط البلاد.

وأوضحت صحيفة "الاتحاد" أن السلطات السودانية سمحت للرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، المسجون في سجن كوبر، وشقيقه عبد الله، المتهم في قضايا فساد، بحضور مراسم جنازة والدتهما "هدية محمد الزين" (92 عاما)، والتي توفيت مساء أول من أمس، بمستشفى علياء العسكري في الخرطوم، وذلك على الرغم من مطالبة العديد من المغردين على موقع التواصل الاجتماعي، السلطات بعدم السماح للبشير بحضور مراسم الدفن.



وتحت عنوان "أمريكا تطالب ألمانيا بالمشاركة في تأمين مضيق هرمز"، أفادت صحيفة "البيان" أن السفارة الأمريكية في برلين، كشفت أمس، عن أن الولايات المتحدة طلبت رسميا من ألمانيا الانضمام إلى فرنسا وبريطانيا في مهمة تأمين سلامة الملاحة بمضيق هرمز قبالة ساحل إيران، والتصدي للاعتداءات الإيرانية.

ونقلت "الخليج" عن متحدثة باسم السفارة قولها: "طلبنا رسميا من ألمانيا الانضمام إلى فرنسا والمملكة المتحدة للمساعدة في تأمين مضيق هرمز، والتصدي للاعتداءات الإيرانية، وأكد أعضاء الحكومة الألمانية ضرورة حماية حرية الملاحة، وسؤالنا هو: من سيحميها؟".

كما أشارت الصحيفة إلى نفي الولايات المتحدة اتهاما روسيا، أمس، باعتزام واشنطن الانسحاب من معاهدة دولية تحظر تجارب الأسلحة النووية، وذلك بعد أن أبدت عزمها الانسحاب من اتفاق كبير للحد من الأسلحة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.



وتحت عنوان "ضغوط أمريكية على الدوحة لتسوية فضيحة احتيال"، كشفت "الاتحاد" عن مأزق جديد لـ"نظام الحمدين" في الولايات المتحدة، حيث تستعد النائبة الأمريكية السابقة إليان روس- لايتنين، لإطلاق حملة ضغوط واسعة، لفضح عملية احتيال تورط فيها فهد بن أحمد بن محمد آل ثاني، العضو البارز في العائلة الحاكمة في قطر، على إحدى الشركات، ما أدى إلى صدور حكم قضائي ضده، يلزمه دفع مليارات الدولارات.



وتسعى روس- لايتنين القيادية المخضرمة في الحزب الجمهوري، من وراء الحملة، إلى إجبار العضو المقرب من أمير قطر، تميم بن حمد، على دفع التعويض المستحق لمجموعة "سويفت هولد فاوندايشن" التي احتال عليها من خلال شركته "فاست تريدنج جروب".

ويكتسب هذا التحرك أهميته بالنظر إلى النفوذ الواسع الذي تحظى به النائبة السابقة، التي مثلت ولاية فلوريدا في مجلس النواب، خلال الفترة ما بين عامي 1989 و2019، ما جعلها صاحبة المدة الأطول التي قضاها في الكونجرس أي نائب عن هذه الولاية على الإطلاق.

وبالانتقال إلى العراق، ذكرت "الاتحاد" تحت عنوان "تحذيرات من خطر 1500 داعشي في العراق"، أن الرئيس السابق للجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، كشف أمس، عن وجود 1500 إرهابي في‏ العراق حاليا، رغم مرور عامين على إعلان تحرير الموصل. وقال في تصريح: "هناك 1500 عنصر من تنظيم‏ داعش ينشطون في العراق، وهذه معلومات دقيقة وفق بيانات حكومية".