رياضة

عواد يكشف عن كواليس انتقاله للزمالك (فيديو)

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ ص
عواد
عواد
تحدث محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن كواليس انتقاله إلى صفوف نادي الزمالك، في الموسم الجديد، بعد الاتفاق مع إدارتي الناديين على جميع التفاصيل. وقال عواد، في تصريحات تليفزيونية، فجر الأربعاء: «انتقلت بشكل رسمي للزمالك، وأشكر رئيس القلعة البيضاء على إصراره الكبير على إتمام الصفقة، وأشكر أيضا إبراهيم عثمان، رئيس الإسماعيلي، وأمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك، وشقيقه أحمد. كل الأمور تمت، وبإذن الله يكون الحسم رسميا خلال ساعات قليلة».
وتابع: «سأكون في المران بداية من غدٍ الخميس، وكنت أتدرب خلال الفترة الماضية بمفردي للحفاظ على لياقتي البدنية»، متابعا أنه تمسك بالانتقال للزمالك لأنه نادٍ كبير، ويستحق القتال من أجله، متمنيا تحقيق البطولات مع الزمالك، وأوضح أنه تنازل عن مبلغ ضخم من أجل إتمام انتقاله للزمالك وإكمال الصفقة. وقال
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محمد-عواد (1)

الزمالك يحسم صفقة عواد والإعلان خلال ساعات

اقتربت إدارة نادي الزمالك من الإعلان رسميًّا عن التعاقد بشكل نهائى مع محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وكشف مصدر بالقلعة البيضاء التوصل لاتفاق مع إداراة الإسماعيلى، وذلك بعد تعثر المفاوضات بين إداراة الناديين، ويقضي الاتفاق بحصول الإسماعيلي على كل من عمر السعيد وأحمد مدبولى ومقابل مادى يصل لـ35 مليون جنيه. وسيتم الإعلان عن الصفقة خلال المؤتمر الصحفى القادم الذى أعلن رئيس نادى الزمالك أنه سيعقد غدا الأربعاء.
محمد عواد - الوحدة (1)

سعفان الصغير: لن أقبل بوجود عواد في الإسماعيلي

أكد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن محمد عواد حارس مرمى فريقه، أجرى اتصالا بأحد مسئولي الزمالك خلال معسكر الفارس الأبيض الذي أقيم في دولة قبرص، لطلب الحصول على مليون دولار كراتب سنوي حتى ينتقل إلى صفوفه، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة "تايم سبورت"، اليوم الإثنين، قائلا: "عواد قام بالاتصال بأحد مسئولي الزمالك أثناء معسكر الأبيض في قبرص وطلب الانتقال إلى الزمالك، وطلب الحصول على مليون دولار سنويًّا، لقد عاد من السعودية بعد فترة إعارته، راغبًا في عدم استكمال مشواره مع الإسماعيلي".
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محمد عواد يفتح النار على مسؤولي الإسماعيلي

طالب محمد عواد، حارس مرمى النادي الإسماعيلي والمنتخب الوطني، إدارة الدراويش بالموافقة على العرض المقدم لإدارة النادي، والسماح له بخوض تجربة جديدة، وأشار إلى أن مسؤولي الإسماعيلي يعاندونه علاوة على أنهم لا يعاملونه باحترافية. وكتب عواد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "حرصًا مني علي خروج صورة النادي أمام الجميع وأن تكون رائعة.. أتمنى من مجلس الإدارة الموافقة على العرض والسماح لى بخوض تجربة جديدة، كل التوفيق للنادي العظيم وكل الشكر للجماهير وأتمنى عودة الفريق لمكانته الطبيعية".
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رئيس الزمالك: لم أجلس مع عواد ولن أفعل مثل الأهلي

كشف رئيس نادي الزمالك حقيقة جلسته مع محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلي، من أجل ضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل رغبة إدارة القلعة البيضاء تدعيم مركز حراسة المرمى، بعد تعرض محمود عبدالرحيم «جنش» للإصابة بقطع في وتر أكيلس وإجرائه جراحة في ألمانيا. وقال رئيس الزمالك، فى مقطع فيديو نشره الموقع الرسمي للنادي: «لم أجلس نهائيا مع عواد عكس ما أثير خلال اليام الماضية، ولن أتعاقد مع اللاعب إلا بعد الحصول على إذن من الإسماعيلي، لن أكرر ما يفعله الأهلي في كل الصفقات».
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