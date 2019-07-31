عواد يكشف عن كواليس انتقاله للزمالك (فيديو)

تحدث محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن كواليس انتقاله إلى صفوف نادي الزمالك، في الموسم الجديد، بعد الاتفاق مع إدارتي الناديين على جميع التفاصيل. وقال عواد، في تصريحات تليفزيونية، فجر الأربعاء: «انتقلت بشكل رسمي للزمالك، وأشكر رئيس القلعة البيضاء على إصراره الكبير على إتمام الصفقة، وأشكر أيضا إبراهيم عثمان، رئيس الإسماعيلي، وأمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك، وشقيقه أحمد. كل الأمور تمت، وبإذن الله يكون الحسم رسميا خلال ساعات قليلة».
وتابع: «سأكون في المران بداية من غدٍ الخميس، وكنت أتدرب خلال الفترة الماضية بمفردي للحفاظ على لياقتي البدنية»، متابعا أنه تمسك بالانتقال للزمالك لأنه نادٍ كبير، ويستحق القتال من أجله، متمنيا تحقيق البطولات مع الزمالك، وأوضح أنه تنازل عن مبلغ ضخم من أجل إتمام انتقاله للزمالك وإكمال الصفقة.
وقال
وتابع: «سأكون في المران بداية من غدٍ الخميس، وكنت أتدرب خلال الفترة الماضية بمفردي للحفاظ على لياقتي البدنية»، متابعا أنه تمسك بالانتقال للزمالك لأنه نادٍ كبير، ويستحق القتال من أجله، متمنيا تحقيق البطولات مع الزمالك، وأوضح أنه تنازل عن مبلغ ضخم من أجل إتمام انتقاله للزمالك وإكمال الصفقة.
وقال عواد إن علاقته رائعة بحارس الزمالك محمود عبد الرحيم (جنش)، الذي تعرض لإصابة بقطع في وتر أكيليس، مؤكدا أن جنش هو الحارس الأول للفريق الأبيض.
وأشار إلى أن استبعاده من منتخب مصر جاء بفعل فاعل ولأغراض معينة، موضحا أنه أغلق هذه الصفحة، بينما سيركز على العودة للمنتخب في المرحلة المقبلة.
محمد عواد صاحب الـ27 عاما، قضى الموسم الماضي معارًا لنادي الوحدة السعودي، وشارك في 27 مباراة، وحافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات.