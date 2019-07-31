عواد يكشف عن كواليس انتقاله للزمالك (فيديو)

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ ص

عواد

تحدث محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن كواليس انتقاله إلى صفوف نادي الزمالك، في الموسم الجديد، بعد الاتفاق مع إدارتي الناديين على جميع التفاصيل. وقال عواد، في تصريحات تليفزيونية، فجر الأربعاء: «انتقلت بشكل رسمي للزمالك، وأشكر رئيس القلعة البيضاء على إصراره الكبير على إتمام الصفقة، وأشكر أيضا إبراهيم عثمان، رئيس الإسماعيلي، وأمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك، وشقيقه أحمد. كل الأمور تمت، وبإذن الله يكون الحسم رسميا خلال ساعات قليلة».

وتابع: «سأكون في المران بداية من غدٍ الخميس، وكنت أتدرب خلال الفترة الماضية بمفردي للحفاظ على لياقتي البدنية»، متابعا أنه تمسك بالانتقال للزمالك لأنه نادٍ كبير، ويستحق القتال من أجله، متمنيا تحقيق البطولات مع الزمالك، وأوضح أنه تنازل عن مبلغ ضخم من أجل إتمام انتقاله للزمالك وإكمال الصفقة. وقال