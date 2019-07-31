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الأرصاد: طقس اليوم حار.. و7 مدن «+40 درجة»

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ ص
طقس - أرشيفية
طقس - أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية .
درجات الحرارة المتوقعة اليوم:الصغرى العظمىالقاهرة 25 37شبين الكوم 24 36طنطا 24 35دمنهور 25 33الإسكندرية 23 32بلطيم 24 32مطروح 23 31السلوم 22 32سيوة 23 38بورسعيد 25 32دمياط 24 31الزقازيق 24 36الاسماعيلية 23 37السويس 24 37العريش 23 33 رفح 23 32رأس سدر 26 38 نخل 23 37 نويبع 29 38 طابا 28 36 كاترين
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الرئيس-السيسى

السيسي يمازح وزير المالية: العملية ماشية معاك ومنشفها علينا

مازح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال حديثه في فعاليات المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، بالعاصمة الإدارية، اليوم، الأربعاء، قائلا: "إنت فيه فائض والعملية ماشية معاك كويس ومنشفها علينا ومغلبنا، إدى رقم لمبادرة حياة كريمة، مبنتكلمش فى الحالة دى غير بالمليار.. مش كده، يبقى فيه دعم من الحكومة لمبادرة حياة كريمة". وقال الرئيس السيسي: "دولة زى مصر عاوزة موازنة على الأقل تريليون دولار علشان ظروفنا الاقتصادية صعبة مع تراكم المشاكل عبر السنوات، متابعا: "لازم الدولة المصرية خلال السنتين ثلاثة اللي جايين تكون دولة تانية".
السيسي-يوقع

السيسي يقر تعديلات قانوني إقامة الأجانب ومنح الجنسية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، القانون الذي تضمن 5 مواد رئيسة، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنه 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، الذي وافق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي. وبالنسبة للمادة الأولى، فقد ألغي من فئات الأجانب المنصوص عليها بالمادة (17) من القانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، الفئة الرابعة وهى (فئة الأجانب ذوى الإقامة بوديعة)، لتنص المادة على: يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى الفئات الآتية: أجانب ذوى إقامة خاصة، وأجانب ذوى إقامة عادية، أجانب ذوى إقامة مؤقتة".
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي: ما أقدرش أشوف الناس محتاجة واسكت

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة لا تستطيع أن تحل جميع مشاكل المواطنين، خصوصا في القرى الفقيرة، دون مشاركة من المجتمع المدني، مضيفا "اتكلمنا على إننا مش هنسيب القرية بعد ما نرفع كفاءتها". وخلال حديث الرئيس السيسي في فعاليات المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، بالعاصمة الإدارية، اليوم، أضاف: "في مصر 4500 قرية، ودا وضع مصر وطول ما إحنا مش هنقدر نسبق الناس، لازم ننهي المشاكل دي مع بعضنا، الدولة لوحدها ما تقدرش، لازم منظمات المجتمع المدني وتحيا مصر".
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (9)

السيسي لأولياء الأمور: تربية الأبناء مش أكل وشرب بس

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مسؤولية الأسرة لا تتمثل فقط فى توفير المأكل والمشرب بل توفير الرعاية الكاملة للأبناء، مضيفا "إذا كنت تتصور إن كل هدفك إنك تأكل وتشرب وإن أكلت وشربت تبقى عملت اللى عليك.. لا والله القضية مش أكل وشرب بس". وتساءل السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، اليوم، "لما أكون في بيت ظروفه صعبة، هل من المناسب أن يكون عدد الأبناء فوق طاقتي، طيب هنعمل فيهم إيه؟ مضيفا: "لما نتكلم في النقطة دى يقولك اعملوا تشريعات وإجراءات حازمة فيما يخص النمو السكاني".
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طقس-حار (4)

الأرصاد: طقس الغد حار.. و7 مدن «+40 درجة»

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية .
طقس-حار (6)

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الانحاء نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترونصف والرياح السطحية شمالية غربية ، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-حار (7)

الأرصاد: طقس الغد حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الانحاء نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترونصف والرياح السطحية شمالية غربية ، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-حار-مياه

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحري والقاهرة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج في البحرين الأحمر والمتوسط من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
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