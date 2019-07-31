الأرصاد: طقس اليوم حار.. و7 مدن «+40 درجة»

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ ص

طقس - أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية .

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:الصغرى العظمىالقاهرة 25 37شبين الكوم 24 36طنطا 24 35دمنهور 25 33الإسكندرية 23 32بلطيم 24 32مطروح 23 31السلوم 22 32سيوة 23 38بورسعيد 25 32دمياط 24 31الزقازيق 24 36الاسماعيلية 23 37السويس 24 37العريش 23 33 رفح 23 32رأس سدر 26 38 نخل 23 37 نويبع 29 38 طابا 28 36 كاترين