إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ ص

حادث سيارة

أصيب ثلاثة أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "بني سويف- الزعفرانة" الجديد، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل رقم "9872 د ى س" بطريق "بني سويف- الزعفرانة" الجديد فى اتجاه بنى سويف بنحو 70 كيلومترا، وعلى الفور وجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية. انتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة.

وتبين أن المصابين هم "رمضان جلال قطب، 40 سنة، سائق، مصاب باشتباه كسر في الذراع اليسرى، ويحيى يوسف عطا الله، 45 سنة، ميكانيكي، مصاب بجروح بالوجه، ومحمد سيد محمد، 12 سنة، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم"، وجميعهم مقيمون بمركز سمالوط بمركز المنيا وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء